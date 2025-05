Souvent éclipsé par les icônes du segment comme le Toyota Land Cruiser ou le Land Rover Defender, le Jeep Grand Cherokee 4xe mérite pourtant qu’on lui accorde plus d’attention. Avec son design robuste, ses lignes musclées et sa polyvalence exemplaire, il se positionne comme une synthèse parfaite entre un 4×4 traditionnel et un SUV moderne. Long de 4,91 mètres, il offre un habitacle spacieux pour cinq personnes et un coffre de 533 litres, tout en maintenant un niveau de confort et de raffinement digne des meilleurs modèles premium.

Rénové en profondeur en 2023, le Grand Cherokee nouvelle génération a su évoluer sans trahir son ADN. Il combine habitabilité, confort de route et capacités de franchissement, et ce, sans compromis. Un mélange rare sur le marché.

Une motorisation hybride puissante et intelligente

Sous le capot, le Jeep Grand Cherokee 4xe embarque une motorisation hybride rechargeable impressionnante. Son 2.0 turbo essence, associé à une batterie de 17,3 kWh, développe 381 chevaux et un couple colossal de 637 Nm. La puissance est transmise aux quatre roues via une boîte automatique à 8 rapports avec réducteur, et un système de transmission intégrale qui offre un blocage central et arrière des différentiels en version Trailhawk.

Le résultat ? Des performances aussi à l’aise sur route qu’en tout-terrain, avec une autonomie électrique d’environ 45 km en cycle mixte. Le Grand Cherokee 4xe se voit ainsi gratifié de la vignette Crit’Air 0, ouvrant droit aux avantages de circulation en zones à faibles émissions.

De véritables aptitudes tout-terrain

Là où le Grand Cherokee frappe fort, c’est sur le terrain. Grâce à sa suspension pneumatique à hauteur variable et son châssis conçu pour l’aventure, il surclasse bien des SUV qui se prétendent baroudeurs. Sa garde au sol grimpe à 28 cm, il franchit jusqu’à 61 cm d’eau, et affiche des angles impressionnants : 35,7° à l’avant, 22,3° en ventral et 30° à l’arrière.

En version Trailhawk, il dispose de 5 modes de conduite, dont trois spécifiques au tout-terrain, qui adaptent les réglages du véhicule aux terrains les plus exigeants. Il s’agit clairement d’un des rares SUV premium capables de rivaliser avec les meilleurs véritables 4×4.

Un cocon raffiné pensé pour le confort des cinq passagers

À l’intérieur du Jeep Grand Cherokee 4xe, le mot d’ordre est l’élégance fonctionnelle. Dès l’ouverture des portes, l’ambiance mêle raffinement et robustesse, avec des matériaux haut de gamme, une sellerie en cuir souple, et une finition soignée jusque dans les détails. Les sièges avant, à réglages électriques, disposent de fonctions de chauffage, ventilation et massage, permettant de transformer chaque trajet en moment de détente, même lors de longs périples. La planche de bord, horizontale et épurée, intègre plusieurs écrans digitaux de dernière génération, dont un dédié au passager avant, sans nuire à la visibilité ni à l’intuitivité.

L’arrière ne déçoit pas non plus : l’espace aux jambes est généreux, la garde au toit confortable, et la banquette bénéficie de dossiers inclinables pour améliorer le bien-être des passagers. Le silence à bord est renforcé par une excellente insonorisation et une suspension pneumatique qui absorbe les irrégularités de la route avec une facilité déconcertante. L’ensemble crée une ambiance feutrée, proche de celle d’un salon roulant, où technologie, confort et modularité cohabitent harmonieusement.

Un luxe discret… mais redoutablement complet

À bord, le Grand Cherokee rivalise avec les références allemandes en matière de qualité perçue et de technologie embarquée. L’habitacle peut intégrer jusqu’à cinq écrans, une sellerie en cuir avec réglages électriques, chauffage, ventilation et massage, ainsi qu’un système audio haute-fidélité McIntosh.

Les aides à la conduite sont nombreuses : maintien actif dans la voie, caméra 360°, alerte trafic arrière, freinage automatique d’urgence… Le tout avec une interface numérique fluide et des matériaux haut de gamme.

Côté prix, le Grand Cherokee démarre en France à 102 250 € en finition Summit Reserve, sa version la plus luxueuse. Un tarif certes élevé, mais en ligne avec ses concurrents directs : le Toyota Land Cruiser (85 450 €) et le Land Rover Defender 110 (81 800 €), sans forcément offrir autant de technologies ni de performances hybrides.