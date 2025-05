Mini JCW dévoile son secret le mieux gardé : un échappement caché qui révolutionne l’expérience sonore

À première vue, le nouveau Mini JCW 2025 ne semble disposer que d’une unique sortie d’échappement centrale. Inspirée des Mini de course des années 60 à 80, elle donne le ton. Mais ce que peu savent, c’est qu’une deuxième sortie est dissimulée sous le pare-chocs, orientée vers le sol, côté conducteur.

Pourquoi ce choix ? “Elle ne correspond pas au langage du design extérieur,” explique Vikash Joshi, chef produit chez Mini. “Elle ne fonctionne que dans des conditions spécifiques : démarrages à froid ou situations de charge élevée.”

En clair : lors d’un démarrage hivernal, ou si vous attaquez en mode circuit, la valve de cette seconde sortie s’ouvre pour permettre un débit d’échappement supplémentaire, optimisant le fonctionnement du moteur.

Silencieux en ville, rageur sur la piste

Cette configuration rend le Mini JCW calme et discret en conduite normale, mais nettement plus bruyant dès qu’on sollicite la mécanique. Fait étonnant : la sortie invisible est en réalité la plus bruyante !

Joshi précise que la valve ne peut pas être contrôlée par les modes de conduite, son activation dépend uniquement de la position de l’accélérateur.

Ce système n’est pas tout à fait nouveau : la précédente génération de JCW utilisait déjà une double sortie centrale, dont l’une était équipée d’une valve. Mais ici, le placement asymétrique et masqué renforce l’effet de surprise.

Plus de son, même synthétique

Outre le travail physique sur la ligne d’échappement, Mini a largement retravaillé la signature sonore en cabine. Désormais, le JCW 2025 simule les célèbres “pétarades” via les haut-parleurs internes.

“Ces claquements faisaient partie de l’ADN Mini,” explique Joshi.

“Autrefois causés par des excès de pression dans le turbo, ils sont maintenant en grande partie recréés numériquement.”

En mode “Kart”, le plus sportif, ces sons sont amplifiés au maximum, et des détonations se font entendre à la décélération — un clin d’œil à la précédente génération. À cela s’ajoutent les sifflements naturels du turbo, bien présents à haut régime.

Un plaisir acoustique bien dosé

Le Mini JCW 2025 n’est peut-être pas le plus puissant des compacts sportifs, mais son travail sonore participe activement à l’expérience de conduite. Grâce à cette double sortie — l’une apparente, l’autre dissimulée — et à l’ambiance sonore soignée à l’intérieur, il parvient à mêler modération urbaine et rugissement sportif, sans trahir l’ADN de la marque