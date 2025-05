L’Outlander hybride rechargeable réinventé : 86 km d’autonomie qui changent tout

La nouvelle génération du Mitsubishi Outlander PHEV s’impose avec un design résolument moderne et plus robuste que jamais. Il adopte les codes stylistiques de la marque avec la calandre « Dynamic Shield », des lignes tendues, des protections latérales marquées et des jantes de 20 pouces sur les finitions supérieures.

Long de 4,71 mètres, le nouveau Outlander gagne en stature. Son empattement allongé permet d’améliorer l’habitabilité tout en renforçant sa stabilité routière. La carrosserie à sept places, une rareté dans le segment des PHEV, en fait une alternative intéressante pour les familles nombreuses qui souhaitent rouler plus proprement sans basculer dans le 100 % électrique.

Sa plateforme CMF-C/D partagée avec Nissan garantit une base rigide, optimisée pour les chaînes de traction hybrides rechargeables.

Un système PHEV intelligent et adapté au quotidien

Le cœur technologique du Outlander repose sur une chaîne de traction hybride rechargeable de dernière génération. On y trouve :

Un moteur essence 2.4 litres de 133 ch (cycle Atkinson)

Deux moteurs électriques (avant et arrière) de 85 kW chacun

Une transmission 4WD S-AWC (Super All Wheel Control) pilotée électroniquement

Une batterie lithium-ion de 20 kWh utiles

Ce système permet une autonomie en mode 100 % électrique allant jusqu’à 84 km en cycle WLTP, voire plus de 100 km en ville. Ce chiffre le place parmi les meilleurs du marché pour un SUV PHEV.

La recharge peut s’effectuer sur borne AC (7,2 kW – environ 2,5 h), mais aussi en recharge rapide DC (CHAdeMO, 80 % en 38 minutes), un rare avantage dans cette catégorie. Le système propose aussi une fonction V2H/V2L pour alimenter une maison ou des équipements extérieurs.

Un habitacle spacieux et technologique pour la famille

L’intérieur du Mitsubishi Outlander PHEV reflète l’évolution de la marque : moderne, spacieux et technologique. Le tableau de bord intègre un grand écran tactile de 12,3 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil, un combiné numérique personnalisable et un affichage tête haute en couleur.

La banquette arrière coulissante et rabattable en 60/40 facilite l’accès à la troisième rangée, qui peut convenir à deux enfants. Le volume de coffre varie entre 478 litres en 7 places et plus de 950 litres en 5 places avec la banquette rabattue.

La finition haut de gamme « Instyle » propose sièges en cuir Nappa, chauffage et ventilation, toit panoramique, système audio Bose et conduite semi-autonome sur autoroute. Tous les modèles bénéficient du pack sécurité Mi-Pilot, incluant freinage d’urgence, alerte d’angle mort, régulateur adaptatif et maintien actif dans la voie.

Consommation réduite et prix maîtrisé pour un SUV 7 places PHEV

Grâce à sa gestion efficace de l’énergie, le Outlander PHEV affiche une consommation mixte homologuée de 1,5 l/100 km, à condition d’exploiter régulièrement la recharge. En usage réel, une moyenne de 5,5 à 6 l/100 km est constatée pour une utilisation alternant électrique et thermique.

Le coût au kilomètre peut descendre à 0,03 €/km en électrique (recharge domestique), avec un usage quotidien principalement urbain. Même avec l’essence, le coût d’usage reste très compétitif pour un véhicule de 7 places et 250 ch cumulés.

Côté tarifs en France, le Mitsubishi Outlander PHEV débute à 49 990 € en finition Intense, avec un bonus écologique de 1 000 € possible pour les professionnels ou les familles sous conditions. En haut de gamme, la finition Instyle atteint 59 990 € avant options.