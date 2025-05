L’assaut chinois continue : l’iCar V23 s’attaque au segment des petits SUV dominé par Toyota et Suzuki

Le marché des SUV électriques compacts est en pleine effervescence, et le groupe chinois Chery, déjà à l’origine des marques Omoda, Jaecoo et Exeed, s’apprête à ajouter une nouvelle corde à son arc avec iCar, sa division 100 % électrique. Le prochain modèle phare, le iCar V23, vient d’être révélé sous forme de prototype et vise une commercialisation en Europe dès 2026.

Visuellement, le iCar V23 tranche avec les lignes lisses et aérodynamiques des crossovers classiques. Il adopte un style carré et affirmé, qui rappelle immédiatement le Suzuki Jimny pour la silhouette, et le Yaris Cross pour le positionnement dans le segment B-SUV. Ses formes angulaires, ses arches de roues proéminentes et sa calandre verticale évoquent l’univers des 4×4 compacts, tout en conservant une orientation urbaine et électrifiée.

Les dimensions officielles n’ont pas encore été confirmées, mais le véhicule devrait mesurer environ 4,00 à 4,10 mètres, ce qui en ferait un SUV urbain maniable, parfaitement adapté aux centres-villes européens. Malgré cela, son allure inspirée de véhicules tout-terrain lui donne une image beaucoup plus robuste, presque militaire, qui séduira un public jeune et en quête d’originalité.

Une plateforme électrique conçue pour l’Europe

Le iCar V23 reposera sur une nouvelle plateforme 100 % électrique développée par Chery pour répondre aux normes de sécurité et d’efficacité des marchés européens. Contrairement aux petits modèles thermiques transformés en électriques, le V23 est un pur produit BEV, pensé dès le départ pour l’électromobilité.

La marque n’a pas encore communiqué tous les détails techniques, mais les premières informations suggèrent une batterie d’environ 40 à 50 kWh, pour une autonomie estimée entre 300 et 400 km WLTP. Il devrait être propulsé par un moteur électrique unique (traction avant) de 110 à 130 ch, ce qui suffit largement pour un usage urbain et périurbain.

Certains prototypes auraient été vus avec une version transmission intégrale (AWD) à deux moteurs, ce qui pourrait renforcer sa dimension baroudeuse et le placer en face de modèles plus polyvalents, comme le Dacia Duster électrique prévu à l’horizon 2025-2026.

Le iCar V23 proposera également des fonctions modernes comme la recharge rapide DC, une fonction V2L (capacité à alimenter des appareils électriques externes), et potentiellement une connexion V2G (vehicle-to-grid), en ligne avec les exigences de la nouvelle directive européenne sur l’intégration énergétique des VE.

Un intérieur simple, digital et tendance

L’habitacle du iCar V23 devrait suivre la tendance actuelle des petits SUV électriques : minimalisme, connectivité et modularité. Les premiers aperçus montrent un cockpit rectiligne avec deux écrans : un combiné d’instrumentation numérique derrière le volant, et un écran tactile central, sans excès de boutons physiques.

La finition restera probablement simple mais efficace, avec des matériaux durables, un habillage fonctionnel et plusieurs options de personnalisation. Le modèle vise en priorité les jeunes urbains et les conducteurs qui cherchent une expérience numérique fluide et pratique, sans tomber dans le premium inaccessible.

Côté espace, les cinq places seront conservées, et le coffre devrait avoisiner les 300 à 350 litres, dans la norme des SUV de cette taille. Le dossier de banquette arrière sera bien entendu rabattable, et certaines versions pourraient proposer une banquette coulissante ou des rangements astucieux sous le plancher.

Une arrivée prévue dès 2026 en Europe à prix choc

Chery, par le biais d’iCar, prévoit une commercialisation européenne du V23 dès 2026, dans un premier temps en France, Allemagne et Espagne. La marque entend cibler les acheteurs urbains, les jeunes actifs et les flottes urbaines, avec un positionnement tarifaire agressif.

Le prix de départ estimé se situerait entre 22 000 € et 25 000 €, bonus écologique déduit. Ce tarif pourrait écraser la concurrence sur le créneau des SUV électriques urbains, en s’imposant comme une alternative moderne, fun et abordable aux Yaris Cross, Jeep Avenger ou Citroën ë-C3.

Avec une stratégie déjà éprouvée sur les Omoda 5 et Jaecoo 7, et des volumes de production massifs en Chine, iCar dispose des outils industriels et commerciaux pour percer rapidement en Europe. Si le produit final reste fidèle au concept, le V23 pourrait devenir un phénomène sur le marché des mini SUV électriques.