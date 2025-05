Ce SUV premium européen révèle un coût d’usage inférieur à celui d’une moto : la révélation qui change tout

Le Volvo EX30 incarne parfaitement la nouvelle stratégie de la marque suédoise : proposer des véhicules 100 % électriques, minimalistes et accessibles, tout en maintenant des standards élevés de sécurité, de confort et de design. Avec 4,23 mètres de long, il s’impose comme l’un des plus petits SUV électriques du marché, mais aussi l’un des plus séduisants.

La version Premium Edition, tout juste annoncée, se place au sommet de la gamme, en combinant la motorisation la plus puissante (Twin Performance) et une finition haut de gamme. À l’extérieur, on retrouve une carrosserie bicolore, des jantes alliage spécifiques, des projecteurs LED avec signature lumineuse distinctive et une calandre pleine, caractéristique des modèles électriques Volvo.

L’EX30, c’est aussi l’expression d’un luxe sobre, avec un intérieur sans cuir, mais utilisant des matériaux recyclés, un grand écran central de 12,3 pouces, et une interface Android Automotive fluide avec Google intégré. Le tout dans un habitacle lumineux et intelligemment agencé, malgré sa compacité.

400 ch pour un SUV ultra-compact ? Oui, chez Volvo

Sous le capot (ou plutôt sous le plancher), la version EX30 Twin Performance intègre deux moteurs électriques pour une puissance totale de 428 ch (315 kW) et 543 Nm de couple, le tout réparti sur les quatre roues via la transmission intégrale. Résultat : 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, une performance digne d’une compacte sportive.

La batterie lithium-ion NMC de 69 kWh nets assure jusqu’à 450 km d’autonomie WLTP, et peut se recharger à 153 kW en courant continu (10 à 80 % en 26 minutes). En usage mixte, l’autonomie réelle varie entre 350 et 400 km selon le profil de conduite et la saison, ce qui reste très compétitif.

La version Premium Edition y ajoute des équipements supplémentaires : système audio Harman Kardon, toit panoramique, sièges chauffants, caméra 360°, régulateur adaptatif intelligent, sellerie exclusive et mise à jour OTA.

Une consommation électrique parmi les meilleures du segment

L’un des points forts de l’EX30 Twin Performance, malgré ses 400 ch, est sa sobriété énergétique remarquable. Selon Volvo, la consommation moyenne s’établit à 17,5 kWh/100 km en cycle mixte WLTP. Un chiffre très compétitif pour un SUV 4×4 électrique avec de telles performances.

En conditions réelles, les essais révèlent une moyenne comprise entre 18 et 20 kWh/100 km, ce qui reste excellent. Grâce à un poids contenu (moins de 1 900 kg) et une bonne régénération d’énergie, l’EX30 reste économe en usage urbain comme autoroutier, et encore plus en ville où les phases de décélération sont nombreuses.

La gestion de la consommation est renforcée par des modes de conduite personnalisables, un système de freinage régénératif ajustable et un planificateur d’itinéraire intelligent intégré à Google Maps.

Un coût au kilomètre très maîtrisé pour du premium

Avec une consommation moyenne réelle estimée à 18 kWh/100 km, et un prix de l’électricité à 0,20 €/kWh (en recharge domestique heures creuses), le coût au kilomètre de l’EX30 Twin Performance tombe à 0,036 €, soit 3,6 centimes du kilomètre.

En comparaison, un SUV essence compact équivalent tourne autour de 0,09 à 0,12 €/km rien qu’en carburant. Même en recharge publique rapide, à 0,45 €/kWh, le coût reste autour de 0,081 €/km, ce qui le maintient sous les 9 centimes/km en toutes circonstances.

Ajoutez à cela des frais d’entretien réduits, l’absence de TVS pour les pros, la gratuité de la carte grise et un bonus écologique potentiel (pour certaines configurations ou clients pro), et l’EX30 devient l’un des SUV premium les plus économiques à rouler