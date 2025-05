Mercedes contre-attaque : sa nouvelle AMG électrique pulvérise les 1000 ch pour terrasser la Taycan

Mercedes-AMG a enclenché une offensive majeure dans l’électrique. Alors que nombre de constructeurs de prestige comme Lamborghini ou Maserati freinent encore leurs projets 100 % électriques, la division sportive d’Affalterbach s’apprête à dévoiler le modèle le plus puissant de son histoire. Avec plus de 1 000 chevaux annoncés, cette superberline électrique vise directement le Porsche Taycan Turbo GT.

Tout a commencé par un message cryptique publié par AMG sur les réseaux sociaux : “quelque chose de grand arrive”. Ce teaser, accompagné d’un visuel sombre laissant deviner un profil bas et agressif, a immédiatement relancé les rumeurs autour du Vision AMG Concept de 2022, un prototype qui annonçait déjà les grandes lignes stylistiques et techniques du futur de la marque.

La présentation officielle est attendue pour juin 2025, un mois qui s’annonce explosif, puisque Porsche y prépare aussi le lancement de sa nouvelle itération du Taycan. L’affrontement entre les deux géants allemands est donc imminent.

Une nouvelle plateforme dédiée aux hautes performances électriques

Ce futur modèle ne sera pas une simple version AMG d’un modèle Mercedes-Benz existant. Il s’agira du premier véhicule entièrement développé sur la nouvelle plateforme AMG Electric Architecture (AMG.EA). Cette base a été conçue exclusivement pour des véhicules sportifs hautes performances, optimisant la répartition des masses, l’intégration des batteries, et l’agilité globale.

AMG compte sur une technologie de pointe pour repousser les limites de l’électrique : des moteurs à flux axial fournis par YASA, réputés pour délivrer une puissance équivalente à celle des moteurs à flux radial, mais avec la moitié du poids. Résultat : des accélérations fulgurantes et une efficience énergétique optimisée, sans compromettre l’autonomie.

C’est une approche radicalement différente de celle adoptée jusqu’ici, où AMG se contentait de “muscler” des modèles Mercedes existants. Ici, le châssis, le design et le groupe motopropulseur seront 100 % AMG, pour un véhicule pensé dès l’origine comme une sportive électrique pure.

Une stratégie audacieuse dans un segment en mutation

Ce nouveau modèle est aussi un signal fort envoyé au marché du luxe sportif, où Porsche règne avec le Taycan, et où Audi s’est imposé avec le RS e-tron GT. Jusqu’ici, Mercedes-AMG avait surtout occupé le terrain avec des versions thermiques ou hybrides très puissantes. Mais avec ce lancement, la marque tourne clairement une page.

Ce futur modèle semble aussi marquer la fin du Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes à moteur thermique, un des modèles phares de la gamme actuelle. Une manière de passer le flambeau à l’électrique, avec des ambitions encore plus élevées : atteindre la combinaison ultime entre performances, confort électrique et design exclusif.

Affalterbach compte bien montrer que les sportives électriques ne sont pas condamnées à l’aseptisation. Bien au contraire, elles peuvent redéfinir la sportivité, grâce au couple instantané, à la précision électronique, et à une liberté de design jusque-là inexploitée.

Vers un duel frontal avec le Taycan Turbo GT

Derrière ce futur monstre électrique se profile un affrontement stratégique entre Mercedes-AMG et Porsche, deux marques aux ADN très affirmés. Le Taycan Turbo GT, avec ses 1 100 ch et ses performances records sur piste, a imposé une nouvelle norme. Mercedes-AMG entend bien répondre coup pour coup, et pourquoi pas, faire mieux.

Au-delà des chiffres, ce duel est symbolique : il représente la reconstruction du prestige automobile allemand à l’ère électrique. Design, technologie, efficience, exclusivité : tout est mis sur la table.

Mercedes-AMG veut prouver qu’elle n’est pas juste une marque de performance thermique, mais un acteur légitime et offensif du futur 100 % électrique. Rendez-vous en juin pour lever le voile sur ce qui pourrait bien être la superberline électrique la plus extrême jamais produite en Allemagne