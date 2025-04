Au salon de Shanghai, BYD présente sa familiale hybride parfaite pour défier la Corolla

Le BYD Seal 06 DM-i Wagon, fraîchement dévoilé au Salon de Shanghai 2025, est une grande première pour le constructeur chinois : un break hybride rechargeable conçu dès l’origine pour le marché international, et plus particulièrement l’Europe.

Avec 4,85 mètres de long, un empattement de 2,79 mètres et une hauteur contenue, le Seal 06 Wagon affiche une silhouette élégante, profilée et résolument moderne. Ses lignes tendues, son toit légèrement plongeant et ses inserts chromés évoquent à la fois le dynamisme d’une berline et la praticité d’un break. Son positionnement vise clairement des modèles comme la Peugeot 508 SW Hybrid, la Skoda Superb Combi iV ou même la Volkswagen Passat Variant eHybrid.

Technologie DM-i 5.0 : deux versions hybrides à autonomie étendue

La grande force du BYD Seal 06 Wagon réside dans sa motorisation hybride rechargeable de 5e génération DM-i, une technologie désormais éprouvée par la marque. Deux versions sont proposées, toutes deux associant un moteur thermique 1.5L à un moteur électrique :

Version 80 km : moteur thermique 74 kW + moteur électrique 120 kW, autonomie électrique de 53 km CLTC , batterie de 10,08 kWh .

: moteur thermique 74 kW + moteur électrique 120 kW, autonomie électrique de , batterie de . Version 120 km : même moteur thermique, mais moteur électrique de 160 kW, avec 83 km d’autonomie électrique et une batterie de 15,87 kWh.

Le système permet une conduite majoritairement électrique sur les trajets urbains, tout en garantissant une grande autonomie totale grâce au moteur essence. Une solution idéale pour ceux qui ne souhaitent pas encore passer au tout électrique.

BYD annonce également une efficience exceptionnelle, un temps de recharge rapide sur borne domestique et un système intelligent de gestion d’énergie, garantissant souplesse et fluidité en toutes circonstances.

Un intérieur technologique au goût du jour

À bord, le Seal 06 DM-i Wagon confirme les ambitions premium de BYD. Le conducteur profite d’un tableau de bord numérique de 8,8 pouces et d’un écran tactile central rotatif de 15,6 pouces, signature technologique du constructeur. Le système embarqué DiLink propose une connectivité fluide, des commandes vocales avancées et une navigation intelligente.

L’habitabilité est au rendez-vous grâce à l’empattement généreux, avec un vrai espace à l’arrière pour les passagers adultes, et un volume de coffre très concurrentiel, bien qu’encore non officialisé. L’acoustique et les matériaux renforcent l’ambiance feutrée, avec des inserts métalliques, un éclairage d’ambiance et une finition soignée.

La suspension indépendante à quatre bras à l’arrière, combinée à une architecture renforcée, promet un comportement routier stable, à la fois souple et précis, en phase avec les standards européens.

Un prix choc… pour une arrivée très attendue en Europe

En Chine, le BYD Seal 06 DM-i est proposé entre 99 800 et 139 800 yuans, soit l’équivalent de 13 750 à 19 300 dollars (env. 12 800 à 18 000 euros). À ce tarif, BYD promet un break hybride rechargeable technologique, compétitif et sans compromis sur l’équipement.

Son arrivée en Europe est attendue courant 2025, dans un contexte très favorable aux véhicules électrifiés abordables. Face à des modèles bien plus onéreux, le Seal 06 DM-i pourrait devenir une référence alternative pour les familles, les flottes ou les utilisateurs pragmatiques qui souhaitent allier autonomie, espace et modernité.

Avec cette nouvelle offensive produit, BYD démontre encore une fois que sa stratégie ne consiste pas seulement à suivre les leaders européens — mais à les défier frontalement, avec une technologie maison, une efficacité redoutable, et un rapport qualité/prix difficile à battre.