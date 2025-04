Ce SUV premium affiche une consommation record de 0,7 litre avec jusqu’à 326 ch

Le BMW X1 xDrive30e 2025 confirme l’ambition de la marque bavaroise : construire le SUV compact le plus complet de sa catégorie. Reposant sur une silhouette affirmée, il adopte un design résolument moderne, caractérisé par une large calandre verticale, des optiques LED étirées, et des lignes tendues qui évoquent la sportivité plus que l’utilitaire.

Malgré ses dimensions compactes, le X1 conserve une présence visuelle premium, digne des modèles supérieurs. Avec cette version hybride rechargeable, BMW introduit une offre capable de séduire les urbains exigeants comme les familles écoresponsables à la recherche de polyvalence, de statut et de sobriété.

Deux motorisations hybrides, jusqu’à 326 chevaux de puissance combinée

Le X1 xDrive30e 2025 embarque une technologie hybride rechargeable de dernière génération. Il est disponible en deux versions :

Une version xDrive25e développant 245 chevaux

développant Une version xDrive30e, plus musclée, atteignant 326 chevaux

Cette dernière permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes, tout en conservant un comportement routier typiquement BMW : rigoureux, équilibré et incisif.

Mais la vraie surprise vient de son efficience énergétique. Grâce à une batterie lithium-ion de capacité accrue, ce X1 revendique jusqu’à 83 kilomètres d’autonomie 100 % électrique en cycle WLTP. La consommation moyenne annoncée descend alors à 0,7 L/100 km, avec des émissions de CO₂ limitées à 16 g/km. Des chiffres qui le placent parmi les SUV premium les plus efficients du marché.

Confort, technologie et espace à bord : une premiumisation assumée

À l’intérieur, le X1 xDrive30e adopte la planche de bord BMW Curved Display, un double écran incurvé regroupant l’instrumentation numérique et l’interface multimédia. L’ensemble tourne sous BMW iDrive 9, avec une interface fluide, connectée et compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

La qualité perçue est au rendez-vous, avec des matériaux nobles, une ambiance lumineuse personnalisable et des sièges confortables. À l’arrière, les passagers bénéficient d’un bon espace aux jambes, et le coffre offre 490 litres de volume, un chiffre remarquable pour un SUV hybride rechargeable.

Le système de régénération d’énergie, les différentes aides à la conduite (Drive Assist, Park Assist, reconnaissance des feux, etc.) et les multiples modes de conduite viennent enrichir une dotation très complète, même sur les versions de base.

Un SUV premium taillé pour l’Europe… et pour les ZFE

BMW place ce X1 hybride rechargeable au cœur de sa stratégie de transition énergétique, sans renier l’ADN dynamique et haut de gamme de la marque. Grâce à son autonomie électrique élevée, il peut circuler librement en zones à faibles émissions (ZFE), tout en maintenant une polyvalence totale sur longue distance.

Positionné face à des modèles comme le Mercedes GLA 250e ou le Volvo XC40 Recharge, le X1 xDrive30e se démarque par une efficacité exceptionnelle, une technologie aboutie et une image de marque solide, qui séduira aussi bien les particuliers que les flottes premium.

Avec cette génération 2025, BMW ne fait pas que suivre la tendance — il impose un nouveau standard dans le monde des SUV compacts électrifiés.