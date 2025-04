Volvo EX30 2025 : le petit SUV électrique qui voit les choses en grand

Le Volvo EX30 est la réponse du constructeur suédois à la demande croissante de SUV urbains électriques. Compact, 100 % électrique et résolument premium dans sa présentation, ce modèle devient le plus petit et le plus abordable de la gamme Volvo, sans renier pour autant l’ADN scandinave : design épuré, sécurité avancée, et durabilité exemplaire.

Avec jusqu’à 480 km d’autonomie WLTP, deux motorisations au choix, une accélération canon (0 à 100 km/h en 3,6 s pour la version Twin), le EX30 place la barre très haut dans le segment des SUV compacts électriques. Et il frappe fort sur le plan tarifaire, avec un prix d’appel à 36 950 € TTC en France, bonus non déduit.

Volvo EX30 : le SUV électrique compact au style scandinave affirmé

Premier modèle de la gamme électrique Volvo à viser clairement un segment compact et urbain, le EX30 2025 incarne la volonté de la marque de démocratiser l’électrique sans perdre son identité. Il s’inscrit dans la stratégie d’électrification à 100 % du constructeur d’ici 2030, avec un produit plus accessible, plus jeune, mais toujours premium.

Côté design, l’EX30 affiche une silhouette ramassée et épurée, avec un profil dynamique, des surfaces lisses et une signature lumineuse en « marteau de Thor » revisitée à l’avant. Compact (4,23 m de long), il offre le gabarit parfait pour un usage urbain, tout en dégageant une vraie personnalité. Les jantes de grand diamètre, les teintes modernes et les inserts contrastés ajoutent une touche de sophistication.

Pensé pour réduire son empreinte carbone totale, l’EX30 utilise des matériaux recyclés dans sa structure, ses textiles et ses panneaux intérieurs. Volvo annonce qu’il s’agit de son véhicule le plus durable jamais produit, depuis la chaîne d’approvisionnement jusqu’au recyclage.

Motorisations, autonomie et recharge : des chiffres solides

Le Volvo EX30 se décline en deux motorisations principales :

Single Motor Extended Range : moteur arrière, 272 ch, jusqu’à 476 km d’autonomie WLTP

: moteur arrière, 272 ch, jusqu’à Twin Motor Performance : transmission intégrale, 428 ch, 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, autonomie jusqu’à 460 km WLTP

Ces deux versions sont alimentées par une batterie de 69 kWh de capacité utile, compatible avec la recharge rapide DC jusqu’à 153 kW. Résultat : 10 à 80 % en environ 26 minutes sur borne rapide, et des temps de charge domestique standard entre 5 et 8 heures selon l’installation.

L’agrément de conduite est également au rendez-vous : la version propulsion offre déjà une vivacité typique des VE, tandis que la version AWD Twin Motor vient chasser sur les terres de Tesla et Smart #1 Brabus en matière de performances pures.

Une expérience technologique et responsable à bord

Dans l’habitacle du Volvo EX30, minimalisme et technologie font cause commune. L’écran central vertical de 12,3 pouces regroupe toutes les fonctions (navigation, climatisation, médias, conduite), dans une interface pilotée par Google intégré : Google Maps, Assistant vocal et Play Store sont disponibles nativement, avec Android Automotive.

Le choix des matériaux souligne l’approche durable du modèle : textiles recyclés, plastiques issus de filets de pêche et inserts décoratifs en chanvre ou denim, selon la finition choisie. Quatre ambiances intérieures sont proposées, et les sièges offrent un confort typique Volvo, avec maintien latéral et position de conduite surélevée.

En matière de sécurité, l’EX30 n’oublie pas ses racines : détection d’ouverture de portière, système d’alerte en cas de cycliste, régulateur de vitesse adaptatif, surveillance de la vigilance et assistant d’évitement sont de série ou en option selon les niveaux.

Prix et offre actuelle en France : une Volvo électrique dès 36 950 €

Le Volvo EX30 2025 est actuellement disponible en France à partir de 36 950 € TTC, hors bonus écologique. Ce tarif concerne la version Single Motor Extended Range (propulsion, 272 ch) en finition Core.

Voici la gamme tarifaire actuelle :

Core Extended Range 272 ch : 36 950 €

: 36 950 € Plus Extended Range : à partir de 41 400 €

: à partir de 41 400 € Ultra Extended Range : à partir de 44 400 €

: à partir de 44 400 € Twin Motor Performance (AWD 428 ch) : à partir de 47 400 €

Volvo propose également une offre de location longue durée (LLD) à partir de 410 €/mois sur 37 mois (avec apport de 5 000 €) pour le modèle d’entrée de gamme.

Le véhicule est éligible au bonus écologique 2024, sous réserve de la version choisie (plafond d’émissions et poids respectés), ce qui peut permettre de réduire jusqu’à 4 000 € sur le tarif final. Certaines aides locales ou professionnelles peuvent également s’appliquer.

Grâce à son prix bien placé, ses prestations techniques solides et son engagement écoresponsable, le Volvo EX30 s’affirme comme l’une des offres les plus crédibles sur le segment des SUV compacts électriques.