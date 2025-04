Cette voiture bénéficie d’une garantie exceptionnelle jusqu’en 2035 même sans sa technologie hybride

Toyota démontre une confiance absolue dans la fiabilité de son véhicule en proposant une garantie extraordinaire s’étendant jusqu’en 2035. Cette couverture d’une durée sans précédent témoigne de la robustesse exceptionnelle du modèle qui, même en faisant abstraction de sa technologie hybride réputée fiable, affiche une consommation particulièrement raisonnable de seulement 4,8 litres aux 100 kilomètres.

Un engagement de longue durée qui devrait rassurer les acheteurs soucieux de la durabilité de leur investissement automobile.

Toyota Aygo X Cross : un look de SUV pour un prix urbain

Sur le segment des citadines, Toyota ne se contente pas de suivre la tendance. Avec l’Aygo X Cross, le constructeur japonais réinvente l’ultra-compacte en l’habillant d’un style crossover affirmé. Résultat : une voiture conçue pour la ville, mais avec l’attitude et l’élégance d’un mini SUV, bien campée sur ses roues de 17 pouces et dotée d’une garde au sol légèrement surélevée.

La silhouette est musclée, dynamique, marquée par des arches de roues contrastées et une face avant expressive. Plus courte qu’une Yaris, mais plus haute et plus typée, l’Aygo X Cross s’adresse à ceux qui cherchent un véhicule à la fois maniable, stylé et distinctif, sans tomber dans les dimensions imposantes.

Pensée pour l’Europe et assemblée en Europe, elle cible une clientèle jeune, urbaine et connectée, à la recherche d’un premier véhicule ou d’un second modèle pour la famille. Et avec les offres commerciales d’avril 2025, elle devient plus abordable que jamais.

Offre d’avril 2025 : prix attractif et financement ultra-accessible

Toyota frappe fort ce printemps avec une offre alléchante sur l’Aygo X Cross. Proposée à partir de 16 900 € en finition de base, elle peut également être acquise via une formule de Location avec Option d’Achat (LOA) à 169 €/mois, après un premier apport de 3 990 €.

Cette formule de financement s’étale sur 37 mois et concerne un kilométrage annuel de 10 000 km. L’objectif est clair : rendre l’Aygo X Cross accessible au plus grand nombre, sans sacrifier la qualité ou le style. Toyota propose également des formules personnalisables avec reprise, extension de garantie ou contrats d’entretien.

À ce tarif, l’Aygo X Cross devient une alternative sérieuse aux micro-citadines thermiques ou électriques, souvent moins bien équipées ou au positionnement moins polyvalent. Une occasion idéale pour acquérir un véhicule neuf, économique et fiable, sans se ruiner.

Équipements de série et motorisation économique

Malgré son positionnement tarifaire attractif, la Toyota Aygo X Cross ne fait pas l’impasse sur l’équipement. Dès les versions d’entrée de gamme, elle propose une dotation généreuse qui répond aux attentes actuelles en matière de connectivité et de confort.

Parmi les équipements de série :

Jantes alliage 17 pouces

Feux LED

Caméra de recul

Écran tactile avec Apple CarPlay et Android Auto

Climatisation manuelle ou automatique selon la finition

Sous le capot, on retrouve un moteur 1.0 VVT-i essence de 72 chevaux, associé à une boîte manuelle à 5 rapports (ou automatique CVT en option). Ce bloc atmosphérique privilégie la fiabilité, la simplicité et la sobriété. Résultat : une consommation annoncée autour de 4,8 L/100 km en cycle mixte WLTP, et des émissions de CO₂ contenues à 109 g/km.

Idéal pour une utilisation urbaine et périurbaine, ce moteur offre des performances suffisantes pour un usage quotidien, tout en maintenant des coûts d’entretien et d’assurance particulièrement bas.

Une solution urbaine face aux modèles thermiques et électriques concurrents

Avec l’Aygo X Cross, Toyota adresse un message clair au marché urbain : l’essence a encore toute sa place, à condition d’être compacte, bien équipée, et bien pensée. Face à une Dacia Spring électrique parfois critiquée pour sa finition, ou une Fiat Panda hybride vieillissante, l’Aygo X Cross se démarque par un design fort, une image de fiabilité et une expérience de conduite plus aboutie.

Elle vise une clientèle en quête de praticité et de sécurité, qui ne souhaite pas forcément basculer vers l’électrique, mais qui veut un véhicule adapté aux contraintes des ZFE et aux nouveaux modes de mobilité urbaine.

Son format mini SUV lui permet aussi de se positionner intelligemment entre les citadines classiques et les petits crossovers, tout en gardant un prix contenu. Le tout, sous la bannière d’un constructeur reconnu pour la durabilité de ses modèles.

Avec cette offre d’avril 2025, Toyota renforce la pertinence de l’Aygo X Cross, qui combine style, économie et simplicité d’usage, dans un marché toujours plus exigeant.