Ford Ranger améliore son punch avec un moteur hybride de 50 km d’autonomie électrique

Le Ford Ranger, best-seller des pick-up en Europe, entre dans une nouvelle dimension avec sa version hybride rechargeable (PHEV). Prévue pour une commercialisation en France en fin d’année 2024, cette déclinaison électrifiée conserve l’ADN robuste du modèle tout en l’adaptant aux exigences environnementales actuelles.

Visuellement, rien ne trahit sa nature hybride : le Ranger PHEV affiche le même gabarit imposant et les lignes musclées caractéristiques de la gamme. C’est sous la tôle que tout se joue. Ford intègre une technologie hybride rechargeable discrète, mais puissante, qui promet un usage polyvalent, autant pour les professionnels que pour les amateurs d’aventure.

Une borne de recharge à domicile ou sur chantier suffit à tirer pleinement profit du mode électrique, qui couvre les trajets urbains ou périurbains du quotidien. Le tout sans sacrifier les capacités de remorquage ou de franchissement, essentielles dans ce segment.

Performances hybrides : puissance et autonomie au rendez-vous

Sous le capot, le Ford Ranger PHEV combine un moteur essence 2.3 EcoBoost avec un moteur électrique, pour une puissance totale de 279 chevaux et un couple impressionnant de 590 Nm. De quoi garantir des performances solides, même en pleine charge ou sur terrains difficiles.

La batterie haute capacité permet de rouler jusqu’à 45 à 50 kilomètres en mode 100 % électrique, selon les estimations. Ce rayon d’action suffit à couvrir la plupart des trajets professionnels urbains, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO₂.

Trois modes de conduite sont disponibles :

EV Auto : le système alterne entre thermique et électrique pour optimiser l’efficacité.

: le système alterne entre thermique et électrique pour optimiser l’efficacité. EV Now : le pick-up roule uniquement sur l’électrique jusqu’à épuisement de la batterie.

: le pick-up roule uniquement sur l’électrique jusqu’à épuisement de la batterie. EV Later : la batterie est préservée pour un usage ultérieur, par exemple en zone urbaine.

Ford n’a pas encore communiqué les chiffres exacts de consommation en cycle mixte WLTP, mais tout indique que ce Ranger hybride offrira un excellent compromis entre sobriété, puissance et autonomie, sans compromettre sa vocation utilitaire.

Équipements et confort : un intérieur technologique et pratique

Le Ford Ranger PHEV ne se contente pas d’une motorisation électrifiée. Il s’appuie aussi sur une dotation technologique solide et un niveau de confort en nette progression. Disponible en trois finitions (XLT, Wildtrak et Stormtrak), il s’adapte aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers exigeants.

Dès la finition XLT, le Ranger PHEV embarque un tableau de bord numérique et un grand écran tactile avec le système multimédia SYNC 4, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. La navigation connectée, les commandes vocales et les mises à jour à distance sont au programme.

Les versions Wildtrak et Stormtrak se distinguent par des équipements premium :

Sellerie cuir , inserts décoratifs exclusifs

, inserts décoratifs exclusifs Caméra 360°, aides au stationnement renforcées

Pack de sécurité complet incluant freinage d’urgence autonome, alerte de franchissement de ligne et régulateur adaptatif

Le confort de conduite a été amélioré, grâce à une insonorisation renforcée et une suspension calibrée pour encaisser les variations de charge. Même sur terrains accidentés, le pick-up reste stable et agréable à conduire. L’habitacle spacieux et modulable permet aussi de transporter outils, matériel ou bagages dans des conditions optimales.

Positionnement stratégique face à la concurrence

Le Ford Ranger PHEV est le premier pick-up hybride rechargeable du marché européen, ce qui lui donne un net avantage concurrentiel. Aucun autre modèle sur le segment ne propose une telle solution d’électrification, y compris les ténors comme le Toyota Hilux ou le Mitsubishi L200, encore centrés sur le diesel.

En France, le Ranger PHEV bénéficiera de certains avantages fiscaux destinés aux véhicules utilitaires électrifiés, notamment pour les flottes et les artisans souhaitant verdir leur parc. Il permet aussi de circuler dans les zones à faibles émissions (ZFE) sans restriction, un argument clé pour les professionnels en milieu urbain.

Avec une commercialisation prévue en fin 2024, Ford cible un marché en mutation, où les exigences environnementales croissantes rencontrent les besoins toujours présents en capacité de charge, traction et fiabilité. Ce pick-up électrifié s’inscrit donc dans une stratégie plus large de la marque, visant une gamme utilitaire totalement électrifiée d’ici 2030.

Le pari est audacieux, mais s’il tient ses promesses, le Ford Ranger PHEV pourrait bien devenir une référence incontournable, aussi bien dans le monde professionnel que chez les amateurs de pick-up modernes et polyvalents.