Leapmotor B01 : la “Corolla électrique” chinoise que Stellantis amène en Europe

La bataille sur le segment des berlines électriques s’intensifie, et c’est désormais un nouvel acteur qui entre en scène : Leapmotor, jeune constructeur chinois, frappe fort avec sa B10, une berline électrique puissante, autonome, technologique… et surtout beaucoup plus abordable que la Tesla Model 3 qu’elle cible directement.

Dévoilée pour le marché chinois en mars 2025, la Leapmotor B10 a suscité un engouement immédiat avec plus de 15 000 précommandes en une heure. Elle combine 214 chevaux, jusqu’à 600 km d’autonomie et un design léché, le tout pour un prix d’appel estimé sous la barre des 30 000 € pour l’Europe.

Jusqu’à 214 ch et 600 km d’autonomie : une fiche technique déjà convaincante

Sous le capot (ou plutôt dans le plancher), la Leapmotor B10 embarque un moteur électrique de 160 kW (soit 214 chevaux), entraînant les roues arrière. Ce choix de configuration permet de proposer de bonnes accélérations tout en conservant un comportement routier dynamique.

Côté autonomie, la B10 est équipée d’une batterie compatible avec une architecture 800 V, lui permettant une recharge très rapide et une autonomie annoncée de 600 km selon le cycle CLTC. En cycle WLTP (plus strict), cela pourrait représenter environ 480 à 520 km réels, ce qui la positionnerait au niveau des meilleures berlines électriques du marché, y compris la Tesla Model 3 Grande Autonomie.

Ce niveau d’autonomie permet une utilisation familiale ou professionnelle sans contrainte, et prépare le terrain pour une implantation solide sur le marché européen.

Technologie LiDAR : de la conduite semi-autonome à portée de tous

Là où Leapmotor prend une avance décisive sur ses concurrentes, c’est dans le domaine de la technologie embarquée. La B10 est l’un des premiers véhicules électriques à intégrer un capteur LiDAR dans cette gamme de prix. Ce composant, réservé jusqu’ici aux modèles haut de gamme (Nio, Zeekr, Tesla Full Self Driving), permet une cartographie en 3D de l’environnement du véhicule, essentielle pour la conduite semi-autonome de niveau 2+ voire 3.

Ce capteur est accompagné de plusieurs radars et caméras haute résolution, permettant à la Leapmotor B10 d’offrir une aide à la conduite évoluée, notamment dans les embouteillages, sur autoroute et lors des manœuvres urbaines. Ce niveau de sophistication est encore rarement vu sous les 40 000 €, un exploit technique rendu possible par la stratégie d’intégration verticale de Leapmotor.

Un design moderne et un prix (très) compétitif pour l’Europe

Visuellement, la Leapmotor B10 n’a rien d’une voiture au rabais. Ses lignes sont élégantes, fluides, avec une signature lumineuse moderne et une allure proche de certaines berlines premium allemandes. L’intérieur, bien que sobre, promet un niveau de finition satisfaisant avec un grand écran central, une instrumentation numérique, une sellerie soignée et un espace généreux à bord.

Mais l’argument phare reste le prix : moins de 30 000 € attendus pour la version de base en Europe (tarif indicatif basé sur la conversion et les taxes). C’est presque 15 000 € de moins qu’une Tesla Model 3 équivalente, pour des performances comparables, une autonomie similaire et des technologies avancées en plus.