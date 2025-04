La petite guerrière : la Suzuki Swift AllGrip FX se réinvente en baroudeuse intrépide

La Suzuki Swift n’est plus seulement une citadine vive et économique. Avec cette nouvelle version AllGrip FX, la marque japonaise réinvente son best-seller en mini baroudeuse 4×4, sans perdre son agilité ni son accessibilité. Dévoilée comme une série spéciale pour l’Europe, elle vise les conducteurs à la recherche d’un véhicule compact mais capable de sortir de la ville sans crainte.

Grâce à sa transmission intégrale AllGrip, sa suspension rehaussée de 32 mm et ses pneus toutes saisons en 195/55 R16, la Swift FX gagne en polyvalence sans rien sacrifier à son ADN citadin. Le résultat : une voiture tout-chemin adaptée aussi bien aux zones urbaines qu’aux routes de campagne ou chemins enneigés.

Un design distinctif pour affirmer son caractère baroudeur

Visuellement, cette version AllGrip FX se distingue par une présentation spécifique et assumée. Le style est renforcé par des éléments esthétiques et pratiques qui lui confèrent une vraie allure d’aventurière :

Logos noirs brillants

Moulures peintes ton caisse

Barres de toit Thule robustes

robustes Barre LED Tralert intégrée à la calandre

intégrée à la calandre Vitres surteintées

Sellerie cuir exclusive

Glacière portable intégrée à l’habitacle

intégrée à l’habitacle Tapis de sol en caoutchouc

Compartiments de rangement modulables (dont un organiseur Dometic)

L’ensemble forme un véhicule prêt à partir en week-end ou affronter des conditions difficiles, tout en conservant un gabarit compact et maniable, idéal pour le quotidien.

Motorisation hybride légère et performances équilibrées

Sous le capot, la Swift AllGrip FX abrite un moteur 1.2 Dualjet de 83 chevaux, couplé à un système hybride léger 12V. Cette motorisation est conçue pour offrir sobriété et réactivité, sans chercher la performance pure.

Avec un poids contenu de 1 070 kg, elle annonce une consommation mixte de 5,1 l/100 km et des émissions de CO₂ de seulement 110 g/km. La boîte manuelle à 5 rapports, associée à la transmission intégrale, garantit une bonne motricité sur tous types de terrains.

Caractéristique Valeur Moteur 1 197 cm³ Puissance 83 ch Couple maximal 112 Nm Poids 1 070 kg Vitesse maximale 160 km/h Accélération 0-100 km/h 13,6 secondes Consommation moyenne 5,1 l/100 km Émissions de CO₂ 110 g/km

Ce système AllGrip, éprouvé sur d’autres modèles Suzuki, est ici calibré pour offrir adhérence et stabilité sur sol glissant, sans nuire à l’agilité qui a fait le succès de la Swift.

Un équipement complet pour le confort et la sécurité

La dotation de cette version spéciale est particulièrement riche, et inclut tous les équipements attendus dans une citadine moderne polyvalente :

Phares à LED

Régulateur de vitesse adaptatif

Navigation intégrée

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

Sièges chauffants

Ordinateur de bord multifonction

Autant d’éléments qui assurent un confort élevé au quotidien, tout en renforçant la sécurité active et passive. La Swift AllGrip FX s’impose donc comme une alternative accessible, originale et futée à bien des crossovers plus imposants et plus chers.