240 euros mensuels pour un SUV hybride économique de 143 ch : l’alternative à Toyota

Renault frappe fort ce printemps avec une offre exclusive sur son Captur 2025.Location longue durée avantageuse, équipements technos et design affûté :le SUV urbain star s’affiche à prix serré sans faire de compromis.

Et si le meilleur moment pour changer de voiture, c’était maintenant ?

Avec sa version 2025 du Captur, Renault lance une offre de location inédite qui vise à séduire aussi bien les nouveaux conducteurs que les habitués de la marque. Pour le mois d’avril, le Captur E-Tech full hybrid est proposé à partir de 190 €/mois, sans apport, dans une finition Techno très bien équipée. Une occasion en or de rouler dans un SUV compact, hybride et made in France, pensé pour conjuguer style, sobriété et connectivité.

Une campagne agressive sur les tarifs, mais aussi sur la technologie, qui repositionne le Captur comme l’une des références du segment urbain électrifié.

Renault Captur 2025 : une offre alléchante pour avril

Avec son Captur 2025, Renault lance une offre commerciale de printemps qui ne passe pas inaperçue. En avril, le SUV urbain phare du constructeur français est proposé en location longue durée (LLD) à partir de 240 €/mois, sans apport, dans sa motorisation E-Tech full hybrid 100 ch. Une offre soumise à conditions, valable dans la limite des stocks disponibles, qui vise à rendre l’électrification plus accessible au grand public.

Cette formule, incluant 37 loyers sur 37 mois, séduit par sa transparence et sa souplesse, deux éléments aujourd’hui cruciaux pour les automobilistes en quête de solutions de mobilité durables. L’objectif est clair : permettre à chacun de rouler hybride sans s’endetter, tout en profitant des technologies les plus modernes et d’un confort de conduite renforcé.

Lancée à la faveur d’un renouvellement stylistique et technologique du Captur, cette opération constitue également une réponse directe à la pression concurrentielle croissante sur le segment des SUV compacts électrifiés. Un créneau sur lequel Renault entend bien conserver sa place de leader.

Détails de l’offre : modèles, tarifs et conditions

L’offre Renault pour le Captur E-Tech full hybrid 145 ch en avril 2025 est une location longue durée (LLD) à partir de 280 €/mois, avec un premier loyer majoré de 3 500 €, sur une durée de 37 mois

Le loyer mensuel annoncé à 280 €/mois concerne la finition Techno, un niveau de gamme déjà très bien équipé, incluant :

Système multimédia avec écran tactile 10,4 pouces

Compatibilité Android Auto et Apple CarPlay sans fil

Aides à la conduite complètes (freinage d’urgence, alerte de franchissement, régulateur adaptatif)

Jantes alliage 18 pouces et sellerie spécifique

Cette offre est conditionnée à la reprise d’un ancien véhicule (prime à la conversion) et à un kilométrage annuel limité, généralement autour de 10 000 km. Renault propose aussi des options de personnalisation et de surclassement, notamment vers la finition Esprit Alpine, qui monte le Captur en gamme avec une présentation plus dynamique.

Avec des mensualités contenues, aucune avance de fonds et des prestations valorisantes, le Captur 2025 se positionne comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix actuels sur le marché du SUV compact hybride.

Équipements et technologies embarquées

Le Renault Captur 2025 ne se contente pas d’un restylage extérieur : il propose également un intérieur modernisé et un contenu technologique enrichi. L’habitacle, repensé pour améliorer l’ergonomie et l’ambiance à bord, mise sur la clarté des interfaces et le confort au quotidien.

Dès la finition Techno, on retrouve :

Une planche de bord numérique avec instrumentation personnalisable

avec instrumentation personnalisable Un écran central de 10,4 pouces en position verticale, intégrant le système OpenR Link développé avec Google

en position verticale, intégrant le système OpenR Link développé avec Google Des services connectés (navigation en temps réel, météo, commande vocale, applications natives comme Waze)

Un levier de vitesses compact pour libérer de l’espace

Les matériaux sont valorisants, avec une combinaison de textures douces et de touches chromées. En montant en gamme avec la finition Esprit Alpine, le Captur adopte un esprit plus sportif : sellerie mixte, surpiqûres bleues, badge Alpine sur le volant, et pédalier en aluminium.

La technologie embarquée ne se limite pas au divertissement. Le Captur 2025 bénéficie également d’une panoplie complète d’aides à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif, centrage dans la voie, détection de fatigue, caméra 360°… Un SUV urbain devenu intelligent, sûr et connecté.

Positionnement stratégique face à la concurrence

Sur le marché extrêmement disputé des SUV urbains, le Renault Captur a toujours tenu une place de choix. En 2025, avec cette offre agressive et un contenu technologique à jour, il vient renforcer son leadership tout en s’adaptant à l’évolution des attentes : plus d’électrification, plus de connectivité, sans explosion des prix.

Face à des concurrents comme le Peugeot 2008 Hybrid, le Toyota Yaris Cross ou le Volkswagen T-Cross eHybrid (attendu), le Captur conserve une longueur d’avance sur plusieurs fronts :

Une offre hybride non rechargeable , plus simple à utiliser

, plus simple à utiliser Un prix d’appel compétitif , grâce aux formules de LLD

, grâce aux formules de LLD Un design retravaillé, plus affirmé et plus statutaire

En combinant efficacité, équipement et accessibilité, Renault réussit un équilibre rare dans la catégorie. Le Captur 2025 prouve qu’il n’a pas dit son dernier mot. Et avec cette campagne d’avril, il pourrait bien séduire un nouveau public, en quête de modernité sans contraintes.