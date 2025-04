L’alternative qui détrône les références : Aussi spacieuse qu’une BMW Série 5, 20 000€ moins chère

Avec une silhouette élégante, un habitacle immense, une consommation de diesel déguisé… et un prix qui enterre les allemandes, la Superb en version 1.5 eTSI MHEV est tout simplement l’une des offres les plus intelligentes du moment. Pas besoin de badges premium pour profiter de la taille, du confort et de la techno. Chez Skoda, on mise sur la raison, l’espace, et l’efficacité, avec un sérieux qui frôle la perfection.

La nouvelle génération de Skoda Superb frappe fort là où ça compte : gabarit généreux, espace intérieur record et ligne élégante mais sobre. Avec 4,91 mètres de long, elle tutoie sans complexe les dimensions d’une BMW Série 5 ou d’une Mercedes Classe E… sauf qu’elle coûte près de 20 000 € de moins à équipement équivalent.

Skoda Superb 2025 : une berline spacieuse et économique

C’est une philosophie bien à elle : offrir plus que les premiums, sans en payer l’image de marque. Son design extérieur évolue en douceur, avec des lignes tendues, des optiques affûtées et une signature lumineuse plus travaillée, tout en conservant une présence discrète mais affirmée. Le travail sur l’aérodynamisme (Cx de 0,23) témoigne aussi d’une vraie volonté d’optimisation.

Côté coffre, c’est l’avalanche : 640 litres de volume dans la version berline, 690 litres en break, des chiffres tout simplement hors normes sur le segment. Ajoutez à cela une habitabilité arrière exceptionnelle, et vous obtenez une routière ultra-rationnelle, pensée pour les gros rouleurs ou les familles exigeantes.

Motorisation et performances : l’efficacité du 1.5 eTSI MHEV

Sous le capot, cette Superb embarque le moteur 1.5 eTSI mild-hybrid (hybride léger) de 150 ch, couplé à une boîte automatique DSG à 7 rapports. Loin des surenchères de puissance, cette version mise sur l’intelligence mécanique : démarrages doux, consommation abaissée, et fluidité exemplaire en ville comme sur autoroute.

Avec une moyenne relevée à 5,2 l/100 km, elle offre des performances sobres et constantes, tout en bénéficiant de l’agrément d’un thermique assisté par un petit moteur électrique en phase basse charge. Les relances sont correctes, la sonorité est discrète, et le tout est calibré pour le confort plus que pour la sportivité.

C’est une mécanique qui ne cherche pas à briller, mais qui se distingue par sa polyvalence, son coût d’usage réduit et son intégration transparente. Parfaitement adaptée à ceux qui cherchent un véhicule fiable, efficient, et capable d’enchaîner les kilomètres sans surconsommation ni fatigue.

Un intérieur généreusement équipé

Dès l’ouverture des portes, la Superb confirme son ambition de jouer dans la cour des grandes. La présentation intérieure est sobre mais élégante, avec une planche de bord épurée, des matériaux de qualité et une ambiance soignée. La nouvelle génération profite d’un double écran numérique, avec un combiné d’instrumentation personnalisable et un grand écran central tactile fluide et bien intégré.

Les finitions sont nettes, les commandes bien positionnées, et l’ergonomie fidèle à la tradition Skoda : pratique, simple, et fonctionnelle. La banquette arrière offre un confort royal, avec une garde au toit et un espace aux jambes digne du segment supérieur. La climatisation tri-zone, l’éclairage d’ambiance, et les multiples prises USB-C renforcent le côté techno sans tomber dans le gadget.

Les équipements de sécurité et d’aides à la conduite sont au rendez-vous : régulateur adaptatif, maintien dans la voie, feux matrix LED, caméra 360°, etc. La Superb ne fait pas de compromis : elle offre tout ce qu’on attend d’une grande routière… sans vous le faire payer au prix fort.

Un rapport qualité/prix défiant les berlines premium

​La Skoda Superb Berline Selection 1.5 TSI Hybrid 150 DSG7 est proposée en France à partir de 559 €/mois sans apport, dans le cadre d’une location longue durée de 37 mois. Cette offre inclut une remise constructeur de 6 200 €, ainsi que 3 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Elle est valable du 1er avril au 30 juin 2025, pour un kilométrage total de 30 000 km sur la durée du contrat.

À l’achat, le modèle est affiché à 44 330 € remise déduite, ce qui en fait une alternative particulièrement compétitive face aux berlines premium du segment.

Face à une BMW Série 5, une Mercedes Classe E ou même une Audi A6, la Skoda joue une carte redoutable : celle de l’intelligence économique. Pas d’image statutaire ? Peut-être. Mais plus de voiture, pour moins cher, dans tous les sens du terme.

C’est la philosophie Skoda poussée à son sommet : utiliser la technologie du groupe Volkswagen, proposer une habitabilité record, un confort sans superflu, et une sobriété de conduite qui séduit les flottes comme les particuliers rationnels.

La Superb ne cherche pas à briller dans les parkings d’hôtels 5 étoiles. Elle brille là où ça compte : sur les longues distances, dans la vraie vie, et sur la facture finale.