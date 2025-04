Volkswagen Tayron : Le SUV hybride familial impressionne avec 124 km d’autonomie électrique et son coffre XXL

Volkswagen présente le Tayron eHybrid comme le nouvel acteur incontournable des familles électrifiées. Ce SUV de 4,73 mètres de long, développé initialement pour le marché chinois, arrive désormais en Europe avec une ambition claire : combler le vide entre le Tiguan Allspace et le Touareg. Sa silhouette est à la fois massive, équilibrée et élégante, reprenant les derniers codes esthétiques de la marque.

Les lignes sont tendues, les surfaces épurées, et les feux avant et arrière sont reliés par un bandeau lumineux, soulignant l’orientation technologique du modèle. Le design inspire confiance, avec une présence routière affirmée, mais sans excès. Le Tayron n’est pas un SUV tape-à-l’œil, c’est un SUV statutaire et rassurant, pensé pour convaincre une clientèle familiale en quête de polyvalence.

Avec sa garde au sol généreuse, ses passages de roues marqués et ses grandes jantes, il affirme aussi un côté aventurier discret, mais bien réel. C’est un véhicule qui donne envie de voyager loin — en famille, chargé, et en silence.

Jusqu’à 124 km en électrique : un hybride rechargeable qui va loin

Le vrai point fort du Tayron eHybrid, c’est sa capacité à évoluer en 100 % électrique pendant une bonne partie de la journée. Doté d’une batterie de 25,7 kWh utiles, il peut parcourir jusqu’à 124 km en tout électrique selon le cycle WLTP, mais surtout plus de 110 km réels relevés durant l’essai, y compris sur autoroute.

Ce résultat le place loin devant la majorité des SUV hybrides rechargeables actuels, souvent limités à 50 ou 60 km réels. Associé à un moteur essence 1.5 TSI de 150 ch et à un bloc électrique de 116 ch, l’ensemble délivre 204 ch en puissance combinée. Suffisant pour une conduite souple, efficace, et parfaitement adaptée à un usage quotidien urbain et périurbain.

La gestion de l’énergie est intelligente, avec des transitions douces entre thermique et électrique, et une priorité donnée à l’électricité chaque fois que c’est possible. Le Tayron eHybrid n’est pas une simple hybridation de confort : c’est une vraie alternative électrique pour les trajets du quotidien, avec l’option thermique pour partir en week-end sans stress.

Habitacle moderne, numérique et ultra-logeable

À bord, le Tayron ne cache pas ses ambitions familiales. La planche de bord entièrement numérique, dominée par un écran central tactile de 15 pouces, donne le ton : modernité et clarté. Tout a été pensé pour simplifier l’usage au quotidien : interface fluide, navigation intuitive, compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto… Le système embarqué est à jour, ergonomique et rapide, bien qu’un peu chargé en menus.

Le volant capacitif, les touches rétro-éclairées et les inserts métalliques ajoutent une touche de sophistication, même si certaines plastiques restent durs en partie basse — un détail typique de la marque. Le confort général est excellent, avec des sièges enveloppants, une excellente insonorisation et de nombreux espaces de rangement.

Mais c’est surtout l’espace intérieur qui impressionne : grande garde au toit, banquette arrière coulissante, et habitabilité arrière digne d’un SUV du segment supérieur. Même avec la batterie logée sous le plancher, le plancher reste plat, et l’espace n’est jamais compromis. Résultat : le Tayron peut accueillir une famille et ses bagages sans sourciller, et avec style.

705 litres de coffre et une conduite confortable au quotidien

Le coffre est sans conteste l’un des grands arguments du Tayron eHybrid : avec 705 litres de volume utile, il surclasse bon nombre de ses rivaux, y compris certains thermiques pourtant plus grands. Le seuil de chargement est bas, l’ouverture large, et le plancher plat une fois la banquette rabattue. Une vraie réussite pour les familles actives ou les gros rouleurs.

Côté conduite, le Tayron adopte une approche orientée confort et efficacité. La direction est douce, les suspensions filtrent bien, et la transition entre les modes électrique et hybride est quasi imperceptible. Le châssis privilégie la stabilité à la sportivité, ce qui conviendra parfaitement à son public cible : ceux qui cherchent un véhicule rassurant, silencieux et confortable, sans forcément chercher à attaquer les virages.

En résumé, le Tayron eHybrid réussit là où beaucoup échouent : il combine autonomie électrique réelle, polyvalence familiale, et prestations routières équilibrées, sans tomber dans les compromis habituels des SUV rechargeables.