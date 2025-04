Les Giulia et Stelvio tirent leur révérence avec l’édition limitée “Intensa” : l’essence même d’Alfa Romeo

Chez Alfa Romeo, le style n’est jamais un simple habillage : c’est un élément structurant de l’identité. Et la série spéciale Intensa le démontre avec brio. Déclinée sur les Giulia et Stelvio, cette finition apporte une touche d’élégance supplémentaire sans renier la sportivité qui fait la renommée de la marque italienne.

À l’extérieur, les jantes spécifiques et la teinte de carrosserie exclusive (notamment le magnifique rouge profond aperçu lors de l’essai) mettent en valeur les proportions racées de ces deux modèles. Les détails noirs brillants, la finition satinée des entourages de vitres ou encore les badges discrets mais suggestifs soulignent l’intention : raffinement visuel sans ostentation.

L’habitacle suit la même philosophie. Les sièges sport en cuir, la sellerie à surpiqûres contrastées, le ciel de toit sombre et les inserts métallisés créent une ambiance résolument premium, sans jamais basculer dans le clinquant. L’ensemble respire la qualité perçue et le soin du détail à l’italienne, dans une présentation à la fois sobre et sophistiquée.

Giulia et Stelvio : deux philosophies, un même ADN sportif

Si la Giulia et le Stelvio partagent la même base technique et la même philosophie de conduite, leur personnalité se distingue dès les premiers tours de roue. La Giulia, plus basse, plus rigide, incarne la pureté de la berline propulsion, avec une direction directe, un train avant précis et un équilibre dynamique redoutable. Elle reste l’une des références du segment pour les amateurs de conduite engagée.

Le Stelvio, de son côté, surprend par sa vivacité et sa rigueur malgré son gabarit SUV. Grâce à un poids contenu et à des réglages de châssis affûtés, il offre un comportement routier agile, bien au-dessus de la moyenne du segment. Il ne trahit jamais l’ADN Alfa, même en surélevant légèrement le centre de gravité.

Dans les deux cas, la finition Intensa vient souligner l’harmonie entre forme et fonction, avec des moteurs réactifs, des liaisons au sol bien calibrées et cette sensation unique d’être connecté à la machine, trop rare aujourd’hui. Ici, la performance n’est pas un chiffre : c’est une expérience.

Un équipement enrichi au service de la sportivité chic

La finition Intensa ne se contente pas d’enrichir le design : elle pousse aussi l’expérience de conduite et de confort à un niveau supérieur. Alfa Romeo a choisi de doter cette série spéciale d’un équipement complet, centré sur le plaisir et l’efficacité, avec une touche technologique bien dosée.

On retrouve notamment :

Un système multimédia mis à jour , plus rapide, plus fluide, intégré dans un écran central ergonomique ;

, plus rapide, plus fluide, intégré dans un écran central ergonomique ; Des aides à la conduite de dernière génération , mais discrètes dans leur fonctionnement pour ne pas altérer le lien direct avec la route ;

, mais discrètes dans leur fonctionnement pour ne pas altérer le lien direct avec la route ; Un système audio premium , parfait pour accompagner les longues distances dans un silence de roulement maîtrisé ;

, parfait pour accompagner les longues distances dans un silence de roulement maîtrisé ; Et bien sûr, des sièges sport chauffants, réglables électriquement, assurant maintien et confort.

Cette configuration Intensa coche toutes les cases du véhicule premium moderne : connectivité, sécurité, confort… mais toujours sans noyer le conducteur sous une surcouche technologique. L’esprit Alfa reste au cœur de l’expérience : le volant compact, la réactivité des commandes, la sensibilité du châssis rappellent que ces modèles sont pensés pour ceux qui aiment vraiment conduire.

Intensa : série spéciale, mais vrai concentré de marque

Au-delà de son nom évocateur, Intensa résume parfaitement l’âme Alfa Romeo. C’est une série spéciale, oui, mais loin d’être un simple exercice de style. Elle incarne une synthèse de ce que la marque fait de mieux aujourd’hui : du caractère, du raffinement, et cette capacité rare à provoquer une émotion immédiate dès qu’on s’installe derrière le volant.

Pour ceux qui hésitent entre la sportivité d’une Giulia et l’aspect pratique d’un Stelvio, cette version Intensa offre une alternative élégante, sans concession sur l’ADN mécanique. Elle s’adresse aux conducteurs exigeants qui veulent autre chose qu’un SUV ou une berline lisse et prévisible. Elle parle à ceux qui veulent encore ressentir la route.

En un mot : Intensa, c’est Alfa Romeo comme on l’aime. Pure. Précise. Passionnée.