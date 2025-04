Mazda revient dans l’électrique avec l’EZ-60 : le rival japonais du Tesla Model Y aux dimensions du X3

Mazda ne révolutionne pas son langage stylistique, mais l’affine avec élégance. Le Mazda EZ-60, dévoilé récemment, illustre cette évolution avec une silhouette sculptée, fluide, à mi-chemin entre la berline surélevée et le SUV familial. Sa calandre en forme de bouclier, typique de la marque, se fond désormais dans une carrosserie épurée, marquée par des phares effilés et des volumes tendus.

L’ensemble respire la modernité : poignées de porte affleurantes, rétroviseurs numériques, et une ligne de toit descendante lui confèrent une vraie identité aérodynamique. Si les dimensions officielles ne sont pas encore confirmées, les premiers visuels laissent deviner un gabarit proche du Tesla Model Y, soit autour de 4,75 mètres de long.

Mazda confirme ici sa volonté de marier efficacité aérodynamique et élégance discrète, tout en s’adressant à une clientèle sensible au design premium, sans tomber dans la surenchère. Le EZ-60 s’impose ainsi comme une proposition visuellement aboutie sur un segment dominé par des lignes souvent plus agressives.

Une double motorisation pour couvrir tous les usages

Mazda ne se contente pas de suivre la tendance 100 % électrique : le EZ-60 propose deux approches techniques pour répondre à des besoins variés. D’un côté, une version BEV (Battery Electric Vehicle) alimentée par une batterie de 68,8 kWh, qui promet une autonomie supérieure à 500 km selon les premières estimations.

De l’autre, une version EREV (Extended Range Electric Vehicle), qui intègre un petit moteur thermique utilisé exclusivement comme générateur. Ce système permet de prolonger l’autonomie totale au-delà de 1 000 km, sans sacrifier l’agrément de conduite électrique. Une solution intermédiaire séduisante pour les conducteurs encore réticents à basculer vers le tout-électrique.

Ces deux motorisations font du EZ-60 un SUV à double visage, capable de s’adapter à des contextes d’usage très différents, de la ville au long trajet. Mazda prouve ainsi qu’elle n’entend pas simplement électrifier sa gamme, mais proposer une réelle alternative technologique au cœur du marché.

Une plateforme chinoise pour un projet global

Derrière ce SUV à la ligne soignée se cache une plateforme technique d’origine chinoise : la EPA1, développée par le partenaire Changan. Si certains puristes pourraient tiquer, Mazda assume pleinement cette collaboration stratégique. Elle lui permet de gagner en réactivité sur le marché électrique, tout en conservant son exigence en matière de design, de finition et de comportement routier.

Cette base technique est partagée avec la berline EZ-6, présentée récemment, et permet une intégration intelligente des deux architectures : BEV et EREV. Ce choix démontre que Mazda adopte une approche modulaire et internationale, sans sacrifier sa singularité. La marque reste aux commandes sur le style, l’expérience de conduite et l’habitacle — des domaines où elle excelle historiquement.

Plutôt que de tout réinventer, Mazda choisit donc l’adaptation maîtrisée : une plateforme éprouvée, revue à sa sauce, pour adresser les attentes précises du marché européen en matière de mobilité électrique et hybride.

CX-6e : un rival annoncé pour le Tesla Model Y en Europe

Sous le nom de Mazda CX-6e, le EZ-60 s’apprête à faire son entrée sur les routes européennes. L’enjeu est clair : s’attaquer frontalement aux SUV électriques familiaux premium, avec en ligne de mire des références comme le Tesla Model Y, le Volkswagen ID.5 ou encore le Hyundai Ioniq 5.

Mazda a longtemps été prudente dans sa stratégie électrique, mais le CX-6e pourrait bien marquer un tournant. Avec son design valorisant, ses deux motorisations complémentaires, et une autonomie pouvant frôler les 1 000 km, il offre une flexibilité inédite sur le segment. De quoi séduire aussi bien les urbains électrisés que les gros rouleurs exigeants.

Aucune date de lancement officielle n’a encore été annoncée, mais son arrivée est prévue dans le courant 2025. Si les prix restent compétitifs, le CX-6e a tous les atouts pour devenir le SUV de la maturité électrique chez Mazda. Et peut-être, celui qui replacera la marque sur le devant de la scène électrifiée européenne.