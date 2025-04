7 places et coffre géant pour moins de 20 000€ : ce SUV de 2025 est-il trop beau pour être vrai ?

Citroën continue de miser sur son best-seller urbain et familial : le C3 Aircross, qui revient en 2025 avec des atouts toujours aussi pertinents dans le paysage des SUV compacts. Avec sa silhouette haute, ses lignes arrondies et ses détails personnalisables, il reste fidèle à l’identité visuelle de la marque aux chevrons, tout en affichant une présence moderne sur la route.

Plus qu’un simple SUV d’appel, le C3 Aircross se distingue surtout par sa polyvalence familiale. Pensé pour séduire les jeunes foyers, les urbains actifs ou les conducteurs à la recherche d’un second véhicule spacieux, il propose une offre pensée autour du rapport espace/encombrement. En 4,16 m de long, il réussit à conjuguer gabarit raisonnable et habitabilité sérieuse.

En 2025, il conserve ce positionnement malin : un SUV accessible, pratique, sans surenchère, mais parfaitement en phase avec les attentes du marché français.

Modularité, habitabilité et coffre : un vrai sens pratique

L’un des principaux arguments du Citroën C3 Aircross, c’est sa modularité intérieure, pensée pour les usages du quotidien comme pour les week-ends en famille. Proposé avec jusqu’à 7 places selon la configuration, il s’adapte aux besoins évolutifs : enfant à transporter, amis à emmener, coffre à charger.

La banquette coulissante permet d’optimiser l’espace entre les passagers arrière et le coffre, dont le volume peut atteindre 410 litres en configuration cinq places. Un vrai point fort dans un segment où de nombreux concurrents plafonnent à moins de 380 litres. Les dossiers rabattables, le plancher plat et les multiples rangements à bord renforcent ce côté malin et modulaire.

Sans être un monospace déguisé, le C3 Aircross reconcilie compacité et fonctionnalité, et c’est précisément ce qui en fait un candidat sérieux pour les familles qui ne veulent pas d’un SUV encombrant.

Motorisation essence ou hybride légère : à chacun sa conduite

Le Citroën C3 Aircross continue de proposer des motorisations simples, économiques et bien calibrées pour un usage mixte. L’offre actuellement mise en avant concerne le moteur essence PureTech 110 ch, couplé à une boîte manuelle, une combinaison éprouvée qui offre une conduite souple, sobre et accessible au plus grand nombre.

Mais pour ceux qui souhaitent un peu plus de fluidité ou de sobriété sans basculer sur une électrique, une version hybride légère (mild-hybrid) de 136 ch est également disponible. Cette variante, dotée d’un petit moteur électrique couplé à un bloc thermique, permet des démarrages plus doux, une réduction de la consommation en ville, et une conduite plus agréable sans passer par une recharge.

En clair, Citroën laisse le choix à l’utilisateur : une solution thermique classique bien maîtrisée ou une alternative semi-électrifiée, plus vertueuse mais tout aussi pratique. Le tout, sans complexité technologique excessive ni surcoût démesuré.

Une offre LLD à partir de 189 €/mois : que faut-il savoir ?

L’un des leviers les plus forts du C3 Aircross en ce mois d’avril 2025, c’est son offre de location longue durée (LLD) à 189 €/mois. Elle s’applique à la finition YOU, associée au moteur PureTech 110 ch, pour un contrat de 48 mois et 40 000 km, avec un premier loyer de 3 200 €.

L’offre se veut claire et sans surprise, avec des mensualités allégées et une formule idéale pour les conducteurs qui veulent un SUV pratique sans investir dans un achat complet. Elle est proposée en France via le réseau Citroën, et positionne le C3 Aircross sous la barre psychologique des 200 €/mois, un seuil décisif dans le contexte économique actuel.

Ce tarif attractif, combiné à un vrai sens pratique et à une présentation flatteuse, permet au modèle de rester dans la course face à des rivaux comme le Dacia Jogger, le Renault Captur ou encore le Hyundai Bayon. Avec sa recette bien équilibrée, le C3 Aircross confirme qu’il reste une valeur sûre dans le paysage des SUV compacts abordables.