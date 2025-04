La voiture électrique surprise de 2025 : abordable, spacieuse et autonome, le trio parfait pour réinventer nos voyages

Avec l’EV3, Kia frappe un grand coup sur le segment très disputé des SUV électriques compacts. Long de 4,30 mètres, ce modèle 100 % électrique revendique un design anguleux et expressif, directement inspiré de son grand frère, l’EV9. Calandre pleine, feux LED en boomerang, surfaces tendues : l’EV3 ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à s’imposer par sa singularité.

Contrairement à certains concurrents au style plus sage, Kia fait ici le pari d’un look fort, presque conceptuel, tout en conservant des proportions adaptées à la ville comme à la route. Compact à l’extérieur, mais robuste visuellement, l’EV3 cible une clientèle jeune, urbaine et technophile qui veut du caractère sans sacrifier la praticité.

Le constructeur coréen ne se contente pas de jouer la carte du style : derrière cette esthétique moderne se cache une vraie stratégie de démocratisation de l’électrique dans un format compact mais ultra-efficace.

Une autonomie de référence dans un format compact

Le vrai tour de force du Kia EV3 se trouve sous le plancher. Dans sa version Long Range, il embarque une batterie qui lui permet de parcourir jusqu’à 605 km en cycle WLTP. Une autonomie exceptionnelle pour un SUV de cette taille, qui le place au-dessus de la majorité de ses concurrents directs, y compris dans des catégories plus grandes.

Cette performance ne tient pas seulement à la capacité de la batterie, mais aussi à un travail poussé sur l’aérodynamisme et à une gestion fine de l’efficacité énergétique, domaines où Kia a montré ces dernières années qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs.

Pour les trajets quotidiens, les longs week-ends ou même les déplacements professionnels, l’EV3 supprime l’angoisse de la recharge pour une majorité d’utilisateurs. Et dans un marché français où la question de l’autonomie reste un frein important à l’achat d’un VE, Kia propose ici une réponse très concrète et crédible.

Un intérieur étonnamment spacieux et bien pensé

Malgré son gabarit compact, le Kia EV3 réserve une belle surprise une fois à l’intérieur. Grâce à une plateforme 100 % électrique optimisée, l’espace à bord est généreux, bien agencé et modulable, rivalisant avec des SUV de taille supérieure. La banquette arrière offre un bon dégagement pour les jambes, et le plancher plat accentue la sensation d’espace.

Mais le véritable point fort, c’est le volume de coffre : avec 460 litres, l’EV3 surclasse nombre de ses concurrents, y compris certains modèles familiaux plus longs. Un détail qui n’en est pas un pour les acheteurs en quête d’un véhicule polyvalent, capable d’assurer aussi bien au quotidien qu’en voyage.

La présentation intérieure reste fidèle à l’univers Kia : minimaliste mais fonctionnelle, avec un grand écran central, une interface intuitive, et une qualité perçue en nette hausse. À cela s’ajoute un équipement technologique complet, incluant les dernières aides à la conduite et une connectivité fluide, preuve que Kia vise un public exigeant mais pragmatique.

Un modèle bien placé pour bousculer les ventes en France

Même sans l’effet d’un plan d’aide spécifique comme le Plan MOVES en Espagne, le Kia EV3 a tous les atouts pour percer sur le marché français. Certes, son tarif sera logiquement plus élevé qu’en Espagne, où il peut descendre à 22 550 € grâce aux subventions locales. Mais même en France, Kia devrait maintenir un rapport qualité/prestations/prix très agressif.

Dans un segment où les alternatives 100 % électriques à prix accessibles restent rares, l’EV3 pourrait bien combler un vide stratégique entre les petites citadines électriques et les SUV familiaux hors de prix. Face à des modèles comme le Peugeot e-2008, la Renault Mégane E-Tech ou encore le MG ZS EV, Kia avance une proposition équilibrée, lisible et rassurante.

Avec une autonomie de 600 km, un design distinctif et une habitabilité exemplaire, le Kia EV3 coche toutes les cases pour devenir l’un des piliers du marché électrique français dès 2025.