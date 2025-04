Ce SUV hybride produit en Europe promet 1 200 km d’autonomie à prix cassé sous la marque Ebro

Autrefois figure emblématique de l’industrie, Ebro fait un retour remarqué dans le paysage automobile… en version 2.0. Loin de son passé utilitaire, la marque revient avec une ambition claire : s’imposer dans le segment stratégique des SUV hybrides rechargeables. Et pour cela, elle dégaine un premier modèle très prometteur : le S700 PHEV, un SUV compact qui allie motorisation électrifiée performante, autonomie XXL et prix agressif.

Assemblé en Europe, ce modèle entend concurrencer frontalement les grandes références asiatiques et européennes, avec une proposition pensée pour les longs trajets comme pour les trajets urbains en mode 100 % électrique. Un positionnement stratégique, à l’heure où de nombreux conducteurs cherchent une alternative aux 100 % thermiques sans renoncer à la polyvalence.

Ebro ne revient pas timidement : le S700 PHEV arrive armé pour séduire, avec des performances dignes du haut de gamme et une stratégie tarifaire calibrée pour frapper fort.

Un SUV hybride plug-in aux performances redoutables

Le S700 PHEV n’a rien d’un hybride sage. Il repose sur une motorisation plug-in combinant un moteur essence 1,5 litre turbo de 143 ch à un moteur électrique de 211 ch, pour une puissance cumulée de 347 ch et un couple de 525 Nm. Un niveau de performance qui le place nettement au-dessus des standards actuels du segment.

Mais là où le SUV impressionne vraiment, c’est du côté de l’autonomie. Sa batterie de 18,3 kWh permet de rouler jusqu’à 90 km en mode 100 % électrique, idéal pour les trajets quotidiens sans consommer une goutte d’essence. En combiné, il peut atteindre jusqu’à 1 200 km d’autonomie, un chiffre spectaculaire pour un hybride rechargeable.

Côté recharge, le S700 PHEV marque aussi des points : jusqu’à 40 kW en courant continu, permettant de passer de 30 % à 80 % en seulement 19 minutes. En courant alternatif (AC), il accepte jusqu’à 6,6 kW, pour une recharge complète en un peu plus de trois heures.

Et une fois la batterie vide ? Sa consommation en cycle mixte WLTP est annoncée à 6,0 L/100 km, preuve que ce SUV a aussi été pensé pour rester sobre en toutes circonstances.

Un niveau d’équipement digne des modèles premium

Le S700 PHEV ne joue pas seulement sur les chiffres. Il soigne aussi l’expérience à bord avec deux niveaux de finition : Premium et Luxury, tous deux richement dotés pour leur segment.

Dès la version Premium, on retrouve des équipements valorisants comme les jantes alliage 18 pouces, la climatisation bizone, ou encore un système multimédia moderne avec écran de 12,3 pouces. De quoi rivaliser avec des modèles bien plus coûteux.

La finition Luxury pousse encore plus loin l’expérience : toit panoramique, hayon électrique, affichage tête haute, et surtout, des sièges avant électriques, chauffants et ventilés. Des options que l’on trouve habituellement sur des véhicules positionnés dans le haut du marché. Cette version vise clairement les conducteurs en quête de confort haut de gamme sans dépasser la barre psychologique des 45 000 €.

En somme, Ebro a coché toutes les cases pour proposer un habitacle à la fois moderne, confortable et technologique, sans rogner sur l’accessibilité.

Tarification agressive : un défi lancé aux grands hybrides

C’est peut-être l’un des plus grands arguments de l’Ebro S700 PHEV : son prix. La version Premium démarre à 39 990 €, tandis que la version Luxury est affichée à 41 990 €, avec une remise de lancement de 1 000 €, soit 40 990 €. Un positionnement volontairement compétitif, pensé pour se situer en moyenne 4 000 € en dessous des références hybrides rechargeables du marché comme le Toyota RAV4 Plug-In Hybrid.

Pour un SUV aussi performant, aussi bien équipé, et capable d’atteindre 1 200 km d’autonomie, le rapport prix/prestations est difficile à battre. Ebro ne cache pas son objectif : casser les codes établis et offrir une alternative crédible, technologique et accessible à tous ceux qui hésitent encore à passer à l’électrification.

En mariant une motorisation puissante, une autonomie généreuse et une dotation riche, le S700 PHEV se place déjà comme l’un des SUV hybrides rechargeables les plus prometteurs du marché européen.