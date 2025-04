Long de 4,39 mètres, le Mitsubishi Xforce HEV se positionne intelligemment entre les segments B et C. Il rivalise ainsi avec des références comme le Kia Niro, le Hyundai Bayon, le Dacia Duster ou encore le Toyota Yaris Cross, tout en conservant un gabarit maniable et une garde au sol généreuse, gage de polyvalence.

Avec son design robuste, ses lignes nettes et son allure de petit baroudeur urbain, le Xforce vise un public qui cherche du style, de l’habitabilité et de la fiabilité, sans tomber dans les excès de gabarit des SUV familiaux.

Une motorisation hybride simple mais prometteuse

Côté technique, Mitsubishi opte pour une hybridation non rechargeable (HEV), inspirée du système éprouvé de l’ASX hybride, lui-même basé sur l’architecture du Renault Captur E-Tech.

Sous le capot, on retrouve un moteur thermique 1.6 litre de 107 ch, associé à un bloc électrique de 116 ch, pour une puissance combinée estimée autour de 145 à 150 ch (non confirmée officiellement). Le tout est géré par une boîte automatique à crabots sans embrayage, propre aux technologies hybrides du groupe Renault-Mitsubishi.

La consommation annoncée est de 4,1 L/100 km selon les cycles locaux, un chiffre qui pourrait légèrement augmenter selon l’homologation européenne WLTP, mais qui reste très compétitif face à la concurrence. L’objectif ici est clair : offrir un SUV efficient, économique et sans contrainte de recharge.

Adapté aux besoins urbains et ruraux

Ce qui distingue le Xforce HEV des autres SUV hybrides du marché, c’est sa polyvalence réelle. Avec sa garde au sol de 22 cm, ses protections de bas de caisse et ses réglages de suspension robustes, il n’a pas peur de s’aventurer hors du bitume, ce qui en fait un modèle pertinent pour les zones rurales ou de montagne.

Mais en ville aussi, il joue sa carte : gabarit contenu, bonnes capacités de braquage, hybridation souple et récupération d’énergie bien calibrée en font un véhicule aussi agile qu’économe dans les embouteillages.

Une chance pour Mitsubishi en Europe ?

Après une période de repli sur le marché européen, Mitsubishi semble reprendre l’offensive, en capitalisant sur les technologies du groupe Renault-Nissan, tout en apportant son savoir-faire en matière de robustesse et d’endurance mécanique.

Avec l’ASX et le nouveau Colt déjà relancés, le Xforce HEV pourrait devenir un pilier de la gamme, notamment si son tarif reste contenu. Sa fabrication en Indonésie garantit des coûts maîtrisés, et le design, comme l’équipement embarqué (écran tactile central, conduite assistée, instrumentation numérique), sont parfaitement au niveau des attentes actuelles.

En résumé : le bon SUV au bon moment ?

Si Mitsubishi confirme l’arrivée du Xforce HEV en Europe d’ici 2025 ou 2026, ce modèle pourrait faire de l’ombre à des références déjà bien établies, grâce à une recette simple : un SUV compact, bien équipé, hybride non rechargeable, efficace et abordable.

Face à la saturation des SUV électriques ou PHEV parfois trop chers ou contraignants, ce nouveau venu miserait sur la simplicité et la fiabilité, avec un design valorisant et une technologie éprouvée. Un vrai retour aux fondamentaux, à l’heure où beaucoup d’automobilistes cherchent un compromis rationnel entre coût, confort et polyvalence.