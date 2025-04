La sportive qui se cache : l’anti-Yaris discrète aux 200 CV pour seulement 239 € par mois

Avec la MG3 Hybrid+, MG Motor frappe un grand coup dans l’univers des citadines hybrides. Encore peu connue du grand public il y a quelques années, la marque sino-britannique continue sa percée sur le marché européen avec une proposition aussi musclée qu’ambitieuse. Son objectif : proposer une citadine polyvalente, bien équipée, performante et… abordable.

La MG3 2025 se distingue d’emblée par son design sportif, aux lignes tendues et aux proportions bien posées. Loin du style discret des hybrides traditionnelles, elle affiche un look affirmé, presque agressif, qui évoque les GTI d’antan… mais en version électrifiée. Un positionnement atypique qui cible les jeunes conducteurs comme les urbains en quête de sensations, sans sacrifier la sobriété énergétique.

Disponible en France à partir de 19 990 € dans sa version Standard, la MG3 se décline aussi en finition Comfort (21 490 €) et Luxury (23 990 €). Trois niveaux d’équipement, un même ADN : celui d’une citadine punchy, technologique et au rapport qualité-prix redoutable.

Performances et efficacité énergétique : un équilibre réussi

Sous le capot de la MG3 Hybrid+ 2025, MG a placé une motorisation hybride auto-rechargeable d’un genre nouveau. On y trouve un moteur essence 1.5 litre atmosphérique de 102 ch couplé à un moteur électrique de 136 ch, le tout délivrant une puissance combinée de 195 ch. Un chiffre impressionnant pour une citadine, encore plus pour une hybride non rechargeable.

Le système s’appuie sur une transmission automatique à trois rapports multimode (Hybrid Transmission), optimisant la transition entre les sources d’énergie. Résultat : une accélération franche, une gestion fluide de la puissance, et une consommation moyenne contenue à 4,3 l/100 km (cycle WLTP).

MG a donc réussi un tour de force : proposer une citadine dynamique, très bien motorisée, tout en restant sobre et conforme aux attentes environnementales actuelles. Une proposition rare dans cette catégorie de véhicules, qui place la MG3 Hybrid+ en véritable outsider face aux Renault Clio E-Tech, Toyota Yaris Hybrid et autres références du segment

Équipements de série et rapport qualité-prix avantageux

La MG3 Hybrid+ ne se contente pas d’impressionner sur la fiche technique : elle soigne aussi son habitacle et sa dotation technologique, même dans sa version d’entrée de gamme. Dès le premier niveau (Standard à 19 990 €), la citadine offre :

Un système d’infodivertissement avec écran tactile 10,25 pouces ,

, La connectivité Apple CarPlay et Android Auto ,

, Un combiné d’instrumentation numérique 7 pouces,

La caméra de recul ,

, Et une suite d’aides à la conduite incluant le freinage d’urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif et l’alerte de franchissement de ligne.

La finition Comfort ajoute entre autres la climatisation automatique et des équipements de confort supplémentaires, tandis que la version Luxury pousse le curseur avec sellerie simili-cuir, sièges chauffants et toit contrasté.

Dans toutes ses finitions, la MG3 offre un niveau de dotation rarement vu à ce prix, surtout sur le segment des hybrides non rechargeables. Ce positionnement agressif est d’autant plus marquant que les concurrentes traditionnelles réclament souvent plusieurs milliers d’euros supplémentaires pour un niveau équivalent.

Offres de financement attractives et positionnement sur le marché français

Sur le marché français, MG mise sur un tarif d’appel choc et des conditions de financement accessibles pour séduire une clientèle jeune ou pragmatique. La MG3 Hybrid+ est disponible à partir de 169 €/mois en Location Longue Durée (LLD), sans apport, pour la version Standard, selon l’offre en cours au lancement.

MG Motor propose également des formules en Location avec Option d’Achat (LOA) avec des mensualités modulables, adaptées à différents profils. Cette stratégie offensive complète un prix de vente déjà très attractif et permet à la MG3 de devenir une alternative sérieuse à la location de véhicules thermiques ou électrifiés plus classiques.

Dans ce contexte, la MG3 vient perturber un segment longtemps dominé par les Clio, Yaris ou Peugeot 208. Avec un design affirmé, des performances hybrides inédites et un prix plancher, elle incarne une nouvelle génération de citadines ambitieuses, pensées pour ceux qui veulent tout… sans trop dépenser