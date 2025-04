Le nouveau titan chinois : Le Xiaomi YU7 s’annonce comme l’adversaire le plus redoutable du Tesla Model Y

Après un premier coup d’éclat avec sa berline SU7, Xiaomi accélère dans l’univers automobile avec un nouveau modèle qui risque de faire parler de lui : le YU7. Ce SUV 100 % électrique est présenté comme un véhicule premium aux ambitions mondiales, avec un objectif clair : concurrencer directement le Tesla Model Y, actuellement leader sur le segment.

Le constructeur chinois ne cache pas ses intentions. Avec des bases solides issues de la SU7, le YU7 reprend les codes stylistiques forts de la marque, tout en les adaptant au gabarit et à la posture d’un SUV familial. Xiaomi entend proposer un produit technologique, performant et connecté, dans la lignée de ce qu’elle a su imposer dans le monde du smartphone et de la maison intelligente.

Mais ici, la promesse va bien au-delà du gadget : le YU7 veut combiner design, efficience et accessibilité dans une formule pensée pour les marchés chinois… et internationaux.

Design et caractéristiques techniques du Xiaomi YU7

Le Xiaomi YU7 repose sur la plateforme Modena, déjà utilisée pour la SU7. Mais cette version SUV affiche des proportions plus généreuses, une garde au sol relevée et une silhouette profilée pensée pour optimiser l’aérodynamisme. Côté design, l’influence Porsche reste perceptible, notamment dans les galbes de la carrosserie et la signature lumineuse.

Côté technique, Xiaomi annonce que le YU7 utilisera un système électrique 800 volts, permettant une recharge ultra-rapide et une efficacité énergétique optimisée. Le véhicule sera équipé des technologies maison Xiaomi, avec notamment un système d’info-divertissement intégré à l’écosystème MIUI, compatible avec la maison connectée et les services cloud de la marque.

Les configurations proposées devraient inclure plusieurs niveaux de puissance et d’autonomie, avec une version haut de gamme propulsée par deux moteurs électriques et une transmission intégrale. La batterie, fournie par CATL ou BYD selon les variantes, offrirait plus de 700 km d’autonomie dans sa version la plus performante.

Performances et autonomie : une concurrence sérieuse pour le Model Y

Avec une version bimoteur en développement, le Xiaomi YU7 vise clairement les performances du Tesla Model Y Performance, voire au-delà. Les premiers chiffres avancés annoncent une puissance cumulée supérieure à 500 chevaux, permettant des accélérations de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Un exploit pour un SUV de cette taille.

Mais au-delà de la puissance brute, Xiaomi met l’accent sur l’expérience de conduite intelligente. Grâce à son partenariat avec des fournisseurs technologiques de pointe, le YU7 intègre une conduite semi-autonome de niveau 2+, avec capteurs LiDAR, caméras HD et mises à jour OTA. Le système Xiaomi Pilot évoluera avec le temps, promettant des fonctions avancées comme le changement de voie automatisé, le stationnement intelligent ou la navigation autonome en ville.

Côté autonomie, la version haut de gamme pourrait dépasser les 700 km selon le cycle CLTC, un chiffre à relativiser sur le cycle WLTP mais qui reste très compétitif. Le système 800V permettra de récupérer 300 km d’autonomie en moins de 15 minutes, un argument massue face aux Tesla Superchargers.

Stratégie de Xiaomi sur le marché des SUV électriques

L’arrivée du Xiaomi YU7 n’est pas un simple test : elle fait partie d’une stratégie industrielle à long terme. En parallèle du développement de ses véhicules, la marque construit une usine ultra-moderne à Pékin, capable de produire 300 000 unités par an, entièrement robotisée et intégrée à l’écosystème technologique de Xiaomi.

L’objectif ? Maîtriser la chaîne de valeur de A à Z, comme le fait Tesla : batteries, software, hardware, production, distribution et mise à jour logicielle. Xiaomi bénéficie ici d’un atout majeur : sa base d’utilisateurs fidèles dans l’électronique grand public. Le YU7 pourrait ainsi séduire des millions de clients déjà connectés à l’univers Xiaomi via leurs smartphones, TV, objets connectés ou services cloud.

Le YU7 pourrait d’abord conquérir le marché chinois avant d’arriver en Europe, où Tesla reste solidement implanté mais où la demande pour des alternatives monte en flèche. Xiaomi le sait : le futur du SUV électrique est aussi une bataille d’écosystèmes, pas seulement de chevaux ou d’autonomie.