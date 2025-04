Le Discovery Sport 2025 continue d’assurer un rôle clé pour Land Rover : il est la porte d’entrée vers la gamme Discovery, mais aussi l’un des rares SUV compacts premium à proposer jusqu’à 7 places. Ciblant un public à la recherche d’un véhicule polyvalent, haut de gamme mais pas ostentatoire, il conserve les codes de la marque tout en adoptant un design plus moderne et une technologie largement renouvelée.

Disponible en deux versions – S et Dynamic SE –, le modèle 2025 accentue encore son positionnement familial haut de gamme, avec une dotation généreuse dès l’entrée de gamme.

Un design discret mais affirmé, fidèle à l’ADN britannique

Côté look, le Discovery Sport reste fidèle à son style sobre et élégant, avec une silhouette musclée sans exagération. Il bénéficie de phares LED à signature lumineuse affinée, de jantes alliage 20 pouces au design travaillé, et d’un toit couleur carrosserie qui renforce son allure moderne.

À l’intérieur, la montée en gamme est évidente : sellerie haut de gamme, volant chauffant, sièges électriques à mémoire et système audio Meridian™ installent une ambiance hautement premium. La possibilité d’avoir sept places en fait une option très recherchée pour les familles actives, sans renoncer à l’élégance.

Technologie embarquée et capacités tout-terrain toujours au rendez-vous

La planche de bord du Discovery Sport 2025 intègre le nouveau système Pivi Pro, via un écran tactile incurvé de 11,4 pouces. Réactif, intuitif et connecté, il centralise navigation, connectivité et paramètres de conduite, avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Côté sécurité, le Discovery Sport embarque une caméra 3D Surround, l’assistance active au maintien dans la voie, et des aides spécifiques au tout-terrain comme le contrôle de descente, garantissant une conduite sûre sur tous types de terrains. Il conserve ainsi ses véritables capacités de franchissement, signature Land Rover, tout en se modernisant sur le plan numérique.

Une motorisation classique mais solide, avec tarifs à la hauteur du standing

Sous le capot, on retrouve un bloc 2.0 Turbo 4 cylindres développant 246 chevaux et un couple de 269 lb-pi, associé à une boîte automatique à 9 rapports et une transmission intégrale permanente. Cette configuration permet d’abattre le 0 à 100 km/h en environ 7,3 secondes, tout en offrant une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 000 kg : idéal pour tracter une remorque, un bateau ou du matériel de loisir.

Aux États-Unis, les prix démarrent à 50 175 $ pour la version S, et montent à 54 375 $ pour la finition Dynamic SE, richement équipée. À équipement équivalent, le Discovery Sport se positionne comme une alternative premium plus polyvalente que bon nombre de ses concurrents directs.