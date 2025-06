Le verdict est tombé : ce SUV hybride 7 places de 253 ch remporte la couronne du Women’s Worldwide Car of the Year !

Le Hyundai Santa Fe s’impose comme une référence incontournable sur le marché des SUV familiaux hybrides. Avec son design renouvelé, son habitabilité généreuse et ses motorisations électrifiées, il a su convaincre le jury du Women’s Worldwide Car of the Year 2025, composé de 82 femmes journalistes automobiles issues de 55 pays. Cette distinction souligne l’innovation et l’excellence du modèle coréen, qui combine espace, technologie et performances énergétiques.

Un design audacieux et un espace optimisé

Avec une longueur de 4,80 mètres, le Hyundai Santa Fe mise sur une présence affirmée sur la route, tout en offrant une habitabilité exemplaire. Son design s’inspire des lignes robustes et modernes qui caractérisent les dernières productions de Hyundai, avec une calandre massive, des feux avant distinctifs et des proportions dynamiques.

L’intérieur a été pensé pour maximiser le confort des passagers. Il peut accueillir jusqu’à sept occupants, avec une troisième rangée de sièges plus spacieuse que sur la génération précédente. L’ergonomie a été améliorée grâce à des matériaux de qualité, un agencement optimisé et une connectivité avancée, rendant chaque trajet plus agréable.

Deux motorisations hybrides performantes

Le Hyundai Santa Fe se décline en deux versions électrifiées, alliant performances et sobriété énergétique.

La première est une version hybride simple, associant un moteur essence 1.6 litre T-GDi à une motorisation électrique, pour une puissance combinée de 230 chevaux. Cette configuration permet une réduction de la consommation de carburant, tout en maintenant des performances suffisantes pour un usage quotidien et des trajets longue distance.

La seconde version, hybride rechargeable (PHEV), propose 265 chevaux et intègre une batterie de 13,8 kWh, offrant une autonomie 100 % électrique d’environ 58 km. Une option idéale pour les trajets urbains sans émissions, tout en conservant l’avantage du moteur thermique pour les longues distances.

Un intérieur high-tech et axé sur le confort

L’expérience à bord du Hyundai Santa Fe est marquée par un cockpit moderne et technologique. Il dispose d’un double écran de 12,3 pouces, regroupant l’instrumentation numérique et le système d’infodivertissement. L’interface est fluide et intuitive, avec une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Le confort est également au rendez-vous avec des sièges chauffants et ventilés à l’avant, un éclairage d’ambiance personnalisable et une climatisation tri-zone permettant aux passagers de régler leur température indépendamment. À l’arrière, les occupants de la troisième rangée bénéficient de commandes de chauffage et de ports de recharge, assurant un confort optimal sur les longs trajets.

Caractéristique Détails Longueur 4,80 mètres Nombre de places 7 Motorisations Hybride (230 ch) et Hybride rechargeable (265 ch) Autonomie électrique (PHEV) Environ 58 km Équipements Écrans de 12,3 pouces, sièges chauffants/ventilés, climatisation tri-zone Prix À partir de 50 000 € (estimation)

Un SUV taillé pour la famille et l’aventure

Avec son habitabilité exceptionnelle, ses équipements modernes et ses motorisations hybrides efficientes, le Hyundai Santa Fe coche toutes les cases du SUV idéal pour les familles. Il représente une alternative crédible face à des modèles comme le Toyota Highlander ou le Peugeot 5008, en intégrant une technologie avancée et un design robuste.

Son élection en tant que “Voiture de l’Année 2025” par le jury du Women’s Worldwide Car of the Year vient confirmer son excellente réception sur le marché, et son statut de modèle de référence pour les années à venir.