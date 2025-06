Le KGM Rexton continue d’imposer sa présence sur le segment des SUV tout-terrain, en proposant une alternative robuste et accessible aux modèles premium comme le Toyota Land Cruiser, le Land Rover Defender ou le Mercedes Classe G.

Avec un prix attractif dès 41 100 €, une transmission intégrale performante et un habitacle spacieux pouvant accueillir jusqu’à 7 passagers, le Rexton se positionne comme un choix idéal pour les aventuriers et les familles à la recherche d’un véhicule polyvalent, fiable et confortable.

Un design imposant et une conception robuste

Visuellement, le KGM Rexton 2025 conserve son gabarit massif et son allure robuste, caractéristiques d’un véritable 4×4 capable d’affronter tous types de terrains. Sa face avant imposante, avec une calandre redessinée et des optiques LED modernes, renforce son présence sur la route.

Le profil du véhicule se distingue par des lignes musclées, des jantes en alliage de 17 pouces (ou plus selon la finition) et une haute garde au sol, garantissant une bonne capacité de franchissement en tout-terrain. À l’arrière, ses feux LED et son hayon large et fonctionnel témoignent de sa vocation familiale et pratique.

Un moteur diesel puissant et une transmission 4×4 performante

Sous le capot, le KGM Rexton 2025 est équipé d’un moteur diesel 2.1 litres turbo, développant 202 chevaux et 441 Nm de couple. Ce bloc est couplé à une boîte automatique à 8 rapports, garantissant des passages de vitesse fluides et une conduite confortable, aussi bien sur route qu’en tout-terrain.

La transmission intégrale connectable est l’un des points forts du Rexton. Elle permet de passer en mode 4×4 lorsque les conditions l’exigent, et certaines finitions supérieures bénéficient même d’un blocage de différentiel arrière, améliorant encore ses capacités de franchissement sur terrains accidentés.

Un habitacle spacieux et technologique

L’intérieur du KGM Rexton mise sur un espace généreux et une ambiance moderne. Il peut accueillir jusqu’à 7 passagers, avec une habitabilité optimisée et un volume de coffre de 641 litres, parfait pour les longs trajets en famille.

L’équipement de série est complet et comprend notamment :

Un écran tactile de 8 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Une caméra de recul et des capteurs de stationnement avant et arrière, facilitant les manœuvres.

Des sièges en tissu ou en cuir selon la finition, offrant un bon maintien et un confort appréciable.

Une climatisation bizone, garantissant une température agréable pour tous les occupants.

Les versions les mieux équipées ajoutent des sièges avant chauffants et ventilés, une instrumentation numérique et un système audio premium, renforçant encore l’agrément à bord.

Un rapport qualité-prix imbattable sur le segment des SUV 4×4

Avec un tarif démarrant à 41 100 €, le KGM Rexton 2025 se positionne comme l’un des 4×4 les plus abordables de sa catégorie, tout en offrant des prestations dignes de modèles bien plus onéreux. Son mélange de robustesse, de confort et de technologie embarquée en fait un choix attractif pour ceux qui recherchent un SUV familial et tout-terrain, sans compromis sur l’équipement ni sur les performances.

Avec cette offre, KGM confirme son ambition de concurrencer les marques établies, en proposant un véhicule qui combine fiabilité, espace et capacités hors route, le tout à un prix très compétitif.