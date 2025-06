Volkswagen fait son mea culpa : “Plus jamais d’écrans tactiles à outrance dans nos voitures

Volkswagen a pris une décision majeure en annonçant le retour des boutons physiques sur ses futurs modèles. Cette décision fait suite aux nombreuses critiques des automobilistes concernant l’usage des commandes 100 % tactiles, jugées peu intuitives et sources de distraction au volant.

En revenant à une interface hybride, alliant écrans numériques et boutons physiques, la marque espère améliorer l’ergonomie de ses véhicules, tout en garantissant une expérience de conduite plus sûre et plus fluide.

Un retour aux commandes physiques après de nombreuses critiques

Depuis plusieurs années, Volkswagen avait misé sur le tout tactile, notamment avec les dernières générations de la Golf, de l’ID.3 et de l’ID.4. L’objectif était de proposer une interface moderne et épurée, en supprimant les boutons physiques traditionnels au profit d’écrans et de surfaces tactiles capacitives.

Cependant, les conducteurs ont rapidement pointé du doigt plusieurs défauts majeurs :

Un manque de réactivité des commandes tactiles.

des commandes tactiles. Des manipulations compliquées et peu intuitives, notamment pour le réglage de la climatisation et du volume sonore.

et peu intuitives, notamment pour le réglage de la climatisation et du volume sonore. Une distraction accrue, obligeant le conducteur à quitter la route des yeux pour naviguer dans les menus.

Face à ces retours négatifs, Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen, a reconnu que cette stratégie avait “causé beaucoup de dommages à la marque” et qu’il était nécessaire de revenir à des commandes physiques pour les fonctions essentielles.

Le concept ID.2all, un premier aperçu du futur intérieur Volkswagen

Ce virage stratégique s’est concrétisé avec le concept ID.2all, dévoilé récemment. Ce modèle annonce le retour des boutons physiques pour plusieurs fonctions clés, tout en conservant une interface numérique moderne.

Ainsi, les futurs modèles Volkswagen devraient :

Réintégrer des boutons physiques rétroéclairés sur la console centrale et le volant.

sur la console centrale et le volant. Conserver des écrans tactiles , mais avec une interface plus simple et plus rapide.

, mais avec une interface plus simple et plus rapide. Améliorer la disposition des commandes, pour limiter la distraction au volant.

Une tendance suivie par d’autres constructeurs

Volkswagen n’est pas le seul constructeur à faire marche arrière sur le tout tactile. Plusieurs marques ont récemment décidé de réintroduire des commandes physiques, après des retours similaires de leurs clients.

Des organismes comme Euro NCAP ont d’ailleurs préconisé le retour des boutons physiques, afin de réduire les risques liés aux écrans tactiles, qui détournent l’attention du conducteur.

Vers une interface hybride entre tactile et physique

L’avenir des interfaces automobiles semble donc s’orienter vers une approche hybride, combinant les avantages du tactile et ceux des boutons physiques. Cette solution permettrait d’offrir une expérience plus intuitive et plus sécurisée, tout en conservant une esthétique moderne et technologique.

Volkswagen confirme ainsi son engagement à écouter ses clients, en prenant en compte leurs retours pour améliorer le confort et la sécurité de conduite sur ses prochains modèles.