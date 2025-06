ID.Every1 : Volkswagen brise le plafond des prix avec sa nouvelle perle électrique à 20 000 €

Volkswagen s’apprête à franchir un cap dans sa stratégie d’électrification avec le ID. Every1, un modèle qui se veut accessible et adapté aux besoins des citadins. Conçu pour être une alternative électrique aux véhicules urbains traditionnels, ce nouveau modèle devrait débarquer en 2027 avec un prix avoisinant les 20 000 euros.

Avec un design compact, une autonomie optimisée et des technologies modernes, l’ID. Every1 vise à séduire un large public, en particulier ceux qui cherchent une première voiture électrique abordable et pratique au quotidien.

Un design optimisé pour la ville

Le Volkswagen ID. Every1 reprend l’ADN de la gamme ID, tout en adoptant des proportions adaptées aux centres-villes européens. Avec une longueur de 3,88 mètres, il se positionne entre la Volkswagen Polo et la défunte Up!, offrant ainsi un compromis parfait entre compacité et habitabilité.

L’esthétique du modèle repose sur des lignes modernes et épurées, marquées par des surfaces lisses et des phares LED affinés. Les jantes de 19 pouces, bien que généreuses pour une citadine, lui confèrent une présence affirmée sur la route.

L’habitacle suit la philosophie minimaliste des modèles électriques de Volkswagen. L’intérieur est moderne et fonctionnel, avec un grand écran tactile central et une interface simplifiée. La modularité est également au rendez-vous, avec des rangements optimisés et une console centrale coulissante, permettant d’exploiter au mieux l’espace disponible.

Un moteur électrique pensé pour un usage urbain

L’ID. Every1 est construit sur la plateforme MEB à traction avant, spécialement développée par Volkswagen pour ses véhicules électriques compacts. Il sera équipé d’un moteur de 95 chevaux (70 kW), suffisant pour une utilisation urbaine et périurbaine. La vitesse maximale est limitée à 130 km/h, un choix qui vise à optimiser l’autonomie et l’efficience énergétique.

Bien que Volkswagen n’ait pas encore révélé la capacité exacte de la batterie, les premières estimations indiquent une autonomie d’environ 250 km (cycle WLTP), ce qui suggère une batterie inférieure à 40 kWh. Cette configuration devrait permettre de réduire le coût de production tout en offrant une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens.

Un prix agressif pour démocratiser l’électrique

L’un des atouts majeurs de l’ID. Every1 est son prix de lancement estimé à 20 000 euros, ce qui le place comme l’un des véhicules électriques les plus abordables du marché. Avec cette politique tarifaire, Volkswagen cherche à attirer une clientèle qui hésite encore à passer à l’électrique, faute de modèles accessibles.

L’ID. Every1 arrivera en 2027, mais avant cela, Volkswagen prévoit également le lancement de l’ID.2all, un modèle urbain un peu plus haut de gamme, prévu pour l’automne 2026. Ces nouvelles citadines électriques devraient permettre au constructeur de se repositionner sur le segment des petites voitures électriques, tout en contrant l’offensive des constructeurs chinois, qui commencent à imposer des modèles à prix compétitifs en Europe.

Une révolution attendue sur le marché des citadines électriques

Avec l’ID. Every1, Volkswagen mise sur une électrification de masse, en rendant ses véhicules plus accessibles et adaptés aux usages quotidiens. En combinant design moderne, motorisation efficiente et prix attractif, ce modèle pourrait bien démocratiser encore davantage l’électromobilité en Europe.

La seule inconnue reste la concurrence : d’ici 2027, d’autres constructeurs pourraient proposer des alternatives encore plus abordables et plus performantes. Volkswagen devra donc convaincre par la fiabilité de sa technologie et son réseau de distribution pour imposer l’ID. Every1 comme une référence du marché.