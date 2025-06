Ce SUV coréen à 23 490 € écrase la concurrence avec ses 149 CV et ses dimensions généreuses : l’alternative idéale aux prix européens démesurés et aux véhicules chinois

Le marché automobile européen traverse une période de flambée des prix qui laisse de nombreux consommateurs perplexes. Face à cette situation, beaucoup se tournent vers les constructeurs chinois, attirés par leurs tarifs compétitifs et leurs équipements modernes. Pourtant, une alternative méconnue mais redoutablement efficace existe : le KGM Korando, un SUV coréen qui allie puissance, espace et prix défiant toute concurrence.

Ce véhicule, présent sur le marché depuis plusieurs années, propose une offre particulièrement attrayante : un SUV de 4,45 mètres de long – comparable à une SEAT Ateca – doté d’un moteur turbo de 149 chevaux, le tout pour seulement 23 490 euros. Une proposition qui mérite qu’on s’y attarde dans un contexte où les prix des SUV européens équivalents dépassent souvent largement les 30 000 euros et où les véhicules chinois suscitent encore des interrogations quant à leur fiabilité à long terme.

Le KGM Korando se positionne ainsi comme une troisième voie particulièrement pertinente, associant les avantages d’un prix maîtrisé, d’une mécanique éprouvée et d’un espace généreux, sans les incertitudes liées aux nouveaux entrants chinois sur le marché européen.

Une motorisation efficace et polyvalente

Sous le capot du Korando se trouve un moteur quatre cylindres turbo de 1,5 litre développant 149 chevaux et 220 Nm de couple. Cette motorisation, sans prétendre révolutionner le segment, offre des performances tout à fait honorables avec un 0 à 100 km/h abattu en 8,4 secondes et une vitesse maximale de 191 km/h.

La transmission manuelle à six rapports, standard sur la version d’entrée de gamme, permet une conduite engageante et contribue à maintenir un prix contenu. Si la consommation mixte annoncée de 7,6 l/100 km n’en fait pas le champion de sa catégorie en matière d’efficience, elle reste dans la moyenne du segment pour un moteur essence de cette puissance.

Ce qui caractérise avant tout cette motorisation, c’est son équilibre : suffisamment puissante pour les dépassements et les trajets autoroutiers, mais sans tomber dans l’excès qui ferait grimper inutilement le ticket d’entrée.

Un espace intérieur généreux et bien équipé

Avec ses 4,45 mètres de longueur, le KGM Korando s’inscrit parfaitement dans la catégorie des SUV compacts, aux côtés de références comme la SEAT Ateca. Cet encombrement extérieur maîtrisé cache un habitacle particulièrement habitable et un coffre de 423 litres qui répond aux besoins d’une famille.

La version Line, proposée à ce tarif attractif, ne sacrifie pas l’équipement sur l’autel du prix. De série, elle inclut:

Des jantes alliage de 17 pouces

Des phares à LED

Un régulateur de vitesse

Une caméra de recul avec aide au stationnement arrière

La climatisation

Un siège conducteur réglable en hauteur

Un tableau de bord numérique de 10,25 pouces

Un écran central tactile de 9 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto

Cet équipement généreux couvre l’essentiel des besoins quotidiens sans nécessiter d’options coûteuses, ce qui renforce encore la proposition de valeur du Korando face à ses concurrents européens souvent plus chichement dotés à prix équivalent.

Une offre commerciale sans artifices

L’un des points forts de cette proposition est sa transparence commerciale. Les 23 490 euros annoncés correspondent à un prix au comptant, sans montages financiers complexes ni obligations d’opter pour une location longue durée comme c’est souvent le cas chez d’autres constructeurs.

Cette offre s’appuie sur deux remises cumulables : une première de 1 000 euros liée à la fidélité (nécessitant la reprise d’un autre véhicule KGM) et une seconde de 5 500 euros disponible jusqu’à la fin du mois. La seule contrainte esthétique concerne la teinte Dandy Blue, unique couleur proposée sans supplément.

Cette approche commerciale directe tranche avec les pratiques habituelles du marché, où le prix d’appel affiché masque souvent des conditions particulières ou des équipements minimalistes nécessitant de coûteuses options.

Un positionnement unique sur le marché

Dans un contexte automobile européen marqué par une inflation galopante des tarifs, le KGM Korando fait figure d’exception. Il propose une alternative crédible tant aux modèles européens surévalués qu’aux nouvelles marques chinoises dont la pérennité et le service après-vente restent à confirmer.

Ce SUV coréen, fruit de décennies d’expérience automobile, offre ainsi une solution équilibrée: une mécanique éprouvée, un espace généreux, un équipement complet et un prix défiant toute concurrence. Une proposition qui mérite l’attention des consommateurs rationnels cherchant avant tout un véhicule polyvalent, fiable et accessible.

Alors que le marché s’oriente de plus en plus vers des véhicules suréquipés mais hors de prix ou vers des alternatives chinoises encore méconnues, le KGM Korando rappelle qu’une troisième voie existe, celle du juste milieu entre qualité, espace et prix raisonnable.