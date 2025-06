Ce nouveau SUV électrique à petit prix va détrôner tous ses concurrents : la MG S5 promet une révolution dans le segment abordable

Le marché des SUV électriques abordables manque cruellement d’options combinant praticité, autonomie décente et prix accessible. Même la MG ZS EV, longtemps référence du segment budget, peine désormais à se démarquer face à la concurrence et s’est vue éclipsée par la compacte MG4, malgré plusieurs mises à jour.

MG Motor répond à cette problématique en annonçant l’arrivée imminente de la MG S5 EV au Royaume-Uni, un SUV entièrement électrique qui viendra remplacer la ZS vieillissante. Basée sur la plateforme de la très appréciée MG4, cette nouveauté promet d’offrir un moteur arrière d’environ 170 ch et deux options de batterie (49 kWh ou 62 kWh), tout en proposant un habitacle plus spacieux et une technologie embarquée nettement améliorée.

En héritant des qualités qui ont fait le succès de la MG4 tout en ajoutant la polyvalence d’un SUV, la MG S5 EV s’annonce comme une alternative sérieuse aux modèles plus onéreux du marché. David Allison, responsable produit chez MG Motor UK, promet d’ailleurs “une expérience MG nouvelle et grandement améliorée” tant au niveau de l’ambiance que de la technologie embarquée, le tout pour un lancement prévu au printemps.

MG4 : la base d’une nouvelle génération

La MG4, véritable succès commercial pour le constructeur chinois, a réussi à s’imposer grâce à un rapport qualité-prix imbattable dans le segment des compactes électriques. Sa plateforme modulaire, spécifiquement conçue pour les véhicules électriques, offre une architecture à propulsion (moteur arrière) qui optimise à la fois la tenue de route et l’espace intérieur.

En s’appuyant sur cette base technique éprouvée, la nouvelle MG S5 bénéficie d’emblée

d’atouts considérables. La motorisation arrière d’environ 170 ch devrait garantir des performances dynamiques, tandis que les deux options de batterie (49 kWh et 62 kWh) promettent une autonomie adaptée aux différents usages quotidiens.

Une évolution plus qu’un remplacement

Si la MG ZS EV a connu un certain succès commercial depuis son lancement, notamment grâce à son prix agressif, elle commençait à accuser le poids des années face à une concurrence de plus en plus féroce. La MG S5 ne se contente pas de remplacer ce modèle vieillissant, elle représente une véritable évolution technique et stylistique.

Les images déjà disponibles sur les marchés asiatiques, où le véhicule est commercialisé sous les noms MG ES ou MG S5 selon les pays, révèlent un design beaucoup plus moderne et affirmé. Les lignes sont plus tendues, la signature lumineuse plus technologique, et l’ensemble dégage une impression de qualité supérieure.

Un intérieur repensé pour plus de modernité

D’après les déclarations de David Allison, l’habitacle de la MG S5 EV marquera une rupture significative avec la génération précédente. On peut s’attendre à un environnement plus premium, avec des matériaux de meilleure qualité et une ergonomie revue.

La technologie embarquée devrait également faire un bond en avant, avec probablement l’intégration du système d’infodivertissement déjà présent dans la MG4, reconnu pour sa réactivité et sa facilité d’utilisation. Les aides à la conduite devraient également être nombreuses pour répondre aux standards actuels du marché.

Une offensive commerciale attendue

Si MG a connu une croissance remarquable sur le marché européen ces dernières années, la marque chinoise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le lancement de la S5 EV s’inscrit dans une stratégie d’élargissement de la gamme, visant à couvrir tous les segments les plus porteurs du marché.

Bien que les tarifs n’aient pas encore été dévoilés, on peut s’attendre à un positionnement agressif, fidèle à la philosophie de la marque. La MG S5 EV pourrait ainsi devenir l’une des options les plus attractives pour les consommateurs souhaitant accéder à la mobilité électrique sans compromis sur l’espace ou les prestations.

Le lancement prévu au printemps au Royaume-Uni laisse présager une arrivée sur le continent européen dans la foulée. Face à des constructeurs traditionnels qui peinent encore à proposer des modèles électriques véritablement abordables, cette offensive de MG pourrait bien rebattre les cartes du segment.