Comment la Volvo ES90, rivale inattendue des BMW i5 et Mercedes EQE, révolutionne le segment des berlines électriques premium

Volvo continue son offensive dans l’électrique avec le tout nouveau ES90, une berline haut de gamme pensée pour rivaliser avec les BMW i5 et Mercedes EQE. Ce modèle marque une étape importante dans la transition du constructeur suédois vers une gamme 100 % électrique, combinant un design élégant, une autonomie record et des technologies de pointe.

Avec plus de 700 km d’autonomie, une architecture 800V et un habitacle à la fois spacieux et ultra-connecté, le Volvo ES90 entend imposer une nouvelle référence sur le marché des berlines électriques premium.

Un design raffiné et une aérodynamique optimisée

Visuellement, le Volvo ES90 conserve l’ADN de la marque tout en adoptant des lignes plus fluides et épurées. La célèbre signature lumineuse en marteau de Thor est toujours présente à l’avant, accompagnée d’une calandre fermée typique des véhicules électriques. À l’arrière, les feux en forme de C renforcent l’identité visuelle du modèle.

L’aérodynamisme a été particulièrement travaillé, permettant au ES90 d’afficher un coefficient de traînée de 0,25, le plus bas jamais atteint par un modèle Volvo. Ce travail sur l’efficacité énergétique contribue directement à l’optimisation de l’autonomie.

Grâce à un empattement de 3,1 mètres, la berline offre un espace généreux aux passagers, notamment à l’arrière, où Volvo promet un confort digne des modèles les plus luxueux du marché.

Une autonomie record et une recharge ultra-rapide

Le Volvo ES90 embarque une technologie de batterie 800V, permettant une recharge ultra-rapide et une meilleure efficience énergétique. Selon Volvo, il sera possible de récupérer 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes sur une borne rapide.

Deux configurations de motorisation seront disponibles :

Une version propulsion avec un seul moteur développant 329 chevaux .

développant . Une version à transmission intégrale avec deux moteurs offrant jusqu’à 670 chevaux pour des performances accrues.

L’autonomie annoncée dépasse 700 km en cycle WLTP, faisant du ES90 l’une des berlines électriques les plus endurantes du marché, un atout majeur face à ses concurrents directs.

Un habitacle spacieux et technologique

À l’intérieur, Volvo mise sur le minimalisme scandinave, avec un design épuré et des matériaux haut de gamme. Le tableau de bord numérique et l’écran central de 14,5 pouces intégrant Google offrent une expérience immersive et intuitive.

Le système d’infodivertissement repose sur la plateforme Nvidia Drive AGX Orin, garantissant une puissance de calcul avancée pour la conduite semi-autonome et la connectivité embarquée. Volvo promet également une interface fluide, avec des mises à jour à distance régulières pour améliorer les fonctionnalités du véhicule.

L’espace intérieur se veut modulable et fonctionnel, avec des sièges arrière offrant une position allongée et un coffre spacieux de 424 litres, extensible jusqu’à 733 litres une fois les sièges rabattus. Un espace de rangement avant de 22 litres est également prévu pour optimiser le stockage.

Un tournant stratégique pour Volvo

Avec le ES90, Volvo continue d’accélérer son virage vers l’électrique et ambitionne de se positionner comme l’un des leaders du segment premium. En misant sur une grande autonomie, une recharge ultra-rapide et un habitacle high-tech, le constructeur suédois vise à séduire une clientèle en quête de raffinement, de performances et d’innovation.

Son principal défi restera de s’imposer face aux géants allemands, qui dominent actuellement le marché des berlines électriques premium. Mais avec ses technologies de pointe et son expertise en matière de sécurité et de confort, le Volvo ES90 a toutes les cartes en main pour devenir un sérieux prétendant dans cette catégorie ultra-compétitive.