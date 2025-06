Ce SUV japonais au moteur hybride puissant reste injustement méconnu malgré ses qualités exceptionnelles et sa fiabilité légendaire

Le marché des SUV compacts hybrides est aujourd’hui dominé par quelques modèles phares comme le Toyota Yaris Cross, le KIA Niro ou le Hyundai Kona. Pourtant, un concurrent de taille reste étonnamment dans l’ombre malgré des qualités indéniables : le Honda HR-V. La discrétion de la stratégie commerciale de Honda en Europe ces dernières années explique en partie pourquoi ce modèle n’est pas parmi les premiers auxquels on pense lors de l’achat d’un SUV hybride compact.

Pour remédier à cette situation, Honda vient de donner un coup de fraîcheur à son HR-V pour 2025. Mesurant 4,34 mètres de longueur, ce B-SUV japonais se positionne idéalement dans son segment avec un prix d’attaque de 31 360 euros (financements et promotions inclus). Cette mise à jour subtile mais efficace vise à renforcer son attrait face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment le Yaris Cross qui a enregistré près de 3 000 immatriculations en Espagne contre à peine plus de 200 pour le HR-V.

Malgré cette différence frappante sur le marché européen, le Honda HR-V reste l’un des SUV les plus populaires au niveau mondial avec plus de 330 000 ventes, le plaçant parmi les 25 voitures les plus vendues au monde. Sa réputation de fiabilité comparable à celle de Toyota, associée à sa motorisation hybride e:HEV de 131 chevaux, en fait une option particulièrement intéressante pour les consommateurs recherchant un SUV compact alliant performance et économie d’utilisation.

Un restylage subtil mais efficace

Les modifications esthétiques du HR-V 2025 se concentrent sur des détails qui affinent son caractère. À l’extérieur, Honda a redessiné la calandre et accentué les formes du pare-chocs pour une allure plus affirmée. Les phares avant ont été assombris pour un look plus moderne, tandis qu’à l’arrière, la signature lumineuse LED qui traverse le hayon a été retravaillée.

La palette de couleurs s’enrichit de trois nouvelles teintes: Vert Gris Perlé, Bleu Marine Perlé et Gris Urbain Perlé, offrant davantage d’options de personnalisation aux acheteurs potentiels.

À l’intérieur, la console centrale et le tableau de bord ont été repensés pour améliorer l’ergonomie, notamment en facilitant l’accès à la base de recharge sans fil. Honda a également porté une attention particulière à l’insonorisation de l’habitacle, réduisant significativement les bruits et vibrations en conduite pour un confort accru.

Une nouvelle finition haut de gamme

L’offre du HR-V en Espagne s’étoffe avec l’arrivée d’une nouvelle version haut de gamme baptisée Advance Style Plus. Cette finition se distingue par plusieurs éléments esthétiques exclusifs : une moulure bicolore sur la calandre, des garnitures aux couleurs rouge, bleue et bleu ciel, ainsi qu’un toit ouvrant panoramique de série.

La gamme se structure désormais en trois niveaux de finition :

HR-V 1.5 i-MMD e:HEV Elegance à 34 340 €

HR-V 1.5 i-MMD e:HEV Advance à 36 110 €

HR-V 1.5 i-MMD e:HEV Advance Style Plus à 39 340 €

Une motorisation hybride éprouvée

Sur le plan mécanique, le HR-V 2025 conserve le groupe motopropulseur qui a fait ses preuves jusqu’à présent. Il s’agit du système hybride conventionnel 1.5 i-MMD e:HEV associant un moteur thermique de 1,5 litre développant 107 ch et un moteur électrique de 131 ch – cette dernière valeur correspondant à la puissance maximale délivrée par l’ensemble.

Cette motorisation permet au SUV japonais d’accélérer de 0 à 100 km/h en 10,7 secondes avec une consommation homologuée de 5,4 litres aux 100 kilomètres. Si la puissance est identique à celle du Toyota Yaris Cross, le Honda affiche une consommation légèrement supérieure d’environ un litre et un volume de coffre plus modeste (335 litres contre 397 litres pour son rival japonais).

Malgré ces quelques compromis, le Honda HR-V 2025 reste une alternative particulièrement intéressante dans le segment des SUV compacts hybrides grâce à son confort, sa fiabilité reconnue et ses qualités dynamiques. Un choix judicieux pour ceux qui recherchent un SUV japonais sortant des sentiers battus.