Cette légende française renaît en SUV électrique : la Renault 4 fait son grand retour et menace les best-sellers du marché

Le Renault 4, l’un des modèles les plus emblématiques de l’histoire de l’automobile, fait son grand retour sous une nouvelle forme. Baptisé Renault 4 E-Tech, ce modèle réinterprète le mythe de la “4L” dans une version 100 % électrique, combinant un design rétro-moderne et des technologies de pointe. Déjà très attendu, il est désormais disponible en Espagne, où les clients ayant réservé un R4 Pass bénéficient d’une priorité pour finaliser leur commande jusqu’au 11 mars. À partir du 12 mars, les ventes seront ouvertes au grand public.

Avec ce lancement, Renault capitalise sur le succès des rééditions électriques de modèles cultes. Après la R5, qui a su séduire une nouvelle génération d’automobilistes, le Renault 4 E-Tech entend jouer sur la nostalgie tout en offrant une alternative crédible aux SUV urbains électriques. Son positionnement tarifaire et ses performances en font un concurrent direct du BYD Atto 2 ou du Jeep Avenger électrique, qui dominent actuellement le segment.

Un design néo-rétro fidèle à l’esprit de la 4L

Dès le premier regard, le Renault 4 E-Tech évoque son illustre ancêtre. Les lignes arrondies, la silhouette haute et les optiques circulaires modernisées rappellent l’ADN de la “4L”, tout en intégrant une touche contemporaine. L’avant conserve la simplicité qui a fait le charme de l’originale, tandis que la calandre fermée et les éléments aérodynamiques optimisés rappellent qu’il s’agit avant tout d’un véhicule pensé pour l’électrification.

L’habitacle adopte un style épuré, mais technologiquement avancé. Le tableau de bord numérique, couplé à un écran tactile central, offre une expérience utilisateur fluide et connectée. Renault a veillé à conserver un espace intérieur généreux, en phase avec l’esprit pratique et fonctionnel du modèle original. Le coffre spacieux et les multiples rangements permettent de répondre aux besoins du quotidien, que ce soit en milieu urbain ou pour des escapades plus longues.

Une autonomie adaptée aux besoins modernes

Le Renault 4 E-Tech est disponible en deux motorisations. Une première version, dotée d’un moteur électrique de 120 chevaux et d’une batterie de 40 kWh, affiche une autonomie de 308 km selon le cycle WLTP. Cette configuration est particulièrement adaptée à une utilisation citadine, où l’efficience énergétique et la recharge rapide prennent tout leur sens.

Pour ceux qui recherchent davantage de polyvalence, Renault propose une version plus puissante, équipée d’un moteur de 150 chevaux et d’une batterie de 52 kWh. Avec une autonomie portée à 409 km en conditions optimales, ce modèle répond aux attentes des conducteurs habitués aux trajets plus longs. Grâce à un système de recharge rapide, il est possible de récupérer une grande partie de l’autonomie en moins de 30 minutes, un atout non négligeable face à la concurrence.

Un prix compétitif pour un modèle iconique

Renault a choisi de positionner son Renault 4 E-Tech dans une gamme de prix accessible pour un véhicule électrique moderne. En Espagne, la version de base est commercialisée à 28 555 euros, tandis que les versions les mieux équipées, comme la finition Iconic, atteignent 35 424 euros. Ce tarif reste compétitif face aux alternatives proposées par les constructeurs chinois et européens, d’autant plus que des aides gouvernementales peuvent venir réduire la facture finale.

Le Renault 4 E-Tech marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de la marque, qui mise sur l’émotion et le patrimoine automobile pour accélérer la transition vers l’électrique. À l’instar de la R5 électrique, ce modèle joue sur la fibre nostalgique tout en intégrant des innovations techniques capables de séduire un large public. Avec son arrivée en Espagne et bientôt sur d’autres marchés européens, il ne fait aucun doute que cette réinterprétation moderne de la légendaire “4L” suscitera l’intérêt des amateurs d’automobile comme des conducteurs à la recherche d’une alternative électrique stylée et fonctionnelle.

Un succès annoncé ou un pari risqué ?

Si la Renault 4 E-Tech séduit par son design et son positionnement tarifaire, elle devra faire face à une concurrence féroce sur le segment des SUV électriques compacts. Les modèles asiatiques, de plus en plus présents sur le marché européen, affichent des caractéristiques similaires avec parfois une autonomie supérieure. Le succès du modèle dépendra donc de la capacité de Renault à capitaliser sur son héritage et la confiance de ses clients historiques.

Quoi qu’il en soit, avec ce lancement, Renault confirme son ambition d’être un acteur majeur de l’électrification, en combinant innovation, accessibilité et hommage au passé. L’arrivée de ce modèle pourrait bien être l’un des grands succès électriques de la marque dans les années à venir.