Les électriques qui vont tout changer en 2025 : Moins de 25 000€ et jusqu’à 620 km d’autonomie

Alors que le marché de l’automobile électrique continue de croître, une nouvelle génération de modèles révolutionnaires s’annonce pour 2025. Les véhicules prometteurs, issus de marques réputées et émergentes, ambitionnent de répondre aux attentes d’un public de plus en plus concerné par l’environnement et les économies.

Les critères clés ? Un prix accessible, autour de 25 000 euros, et une autonomie impressionnante, atteignant jusqu’à 620 kilomètres. Ces modèles ciblent une large variété de conducteurs : des citadins cherchant une mobilité économique et durable aux familles désireuses de s’engager dans la transition écologique sans compromettre leur confort.

Parmi les prétendants, des modèles signés par des constructeurs européens et asiatiques promettent d’établir de nouveaux standards. Avec des prix agressifs et des performances solides, ils affichent clairement leur objectif : démocratiser la mobilité électrique tout en séduisant les sceptiques.

Alpine A390

Après l’Alpine A290, le deuxième modèle de la nouvelle gamme électrique de la marque sera un modèle maison non inspiré par Renault. D’après le prototype, il s’agira d’un SUV compact à la silhouette de coupé et au style très sportif. Son « packaging », malgré son statut de concept, ne devrait pas beaucoup changer dans le modèle de production. Il n’y a rien à dire sur les caractéristiques mécaniques.

BMW iX3

Bien que BMW ait annoncé sa famille Neue Klasse avec une berline qui devrait aboutir à la BMW i3, une série 3 à zéro émission, le premier modèle à faire son apparition sera la nouvelle iX3, dérivée de la voiture concept Neue Klasse X. Elle devrait être dotée de batteries rondes avec un moteur à combustion interne.

Il devrait être équipé de batteries rondes d’une densité énergétique supérieure de 20 %, d’un système électrique de 800 volts et d’une vitesse de charge 30 % plus rapide, permettant de récupérer 300 km d’autonomie en 10 minutes.

BYD Seal 06 GT

BYD est l’une des marques chinoises les mieux positionnées en France et, en 2025, elle pourrait présenter ce qui serait une véritable bombe : une voiture de sport compacte qui, sur son marché d’origine, coûte l’équivalent de 18 000 euros. Un prix qui ne sera pas maintenu en Europe, mais qui, même s’il augmente légèrement, a des arguments pour réussir.

D’une longueur de 4,63 mètres, la BYD Seal 06 dispose de deux motorisations, toutes deux très intéressantes. Le modèle d’entrée de gamme dispose de 220 ch, d’une traction arrière, de batteries de 58,72 et 72,96 kWh et d’une autonomie de 605 km. Le modèle haut de gamme développe 420 ch, dispose d’une transmission intégrale, utilise la batterie de 72,96 kWh et a une autonomie de 550 km.

Cupra Raval

En avance sur le prototype UrbanRebel, le design de la Cupra Raval devrait être un peu plus décontracté que celui de l’UrbanRebel, mais pas de beaucoup. Il s’agira d’une voiture utilitaire sportive, comme le veut la tradition Cupra.

On ne sait pas quelle sera son autonomie mécanique, mais le concept était équipé d’un moteur de 234 ch et devait pouvoir rouler 440 km. Si ce bloc est maintenu, il serait logique (compte tenu de son segment) qu’il s’agisse du moteur haut de gamme et qu’en dessous il y ait une ou deux versions d’accès.

Fiat Grande Panda

L’évolution de la Panda est de devenir un modèle légèrement plus grand, tout en conservant un design différent et un prix abordable de moins de 25 000 euros. Il a été confirmé qu’elle utiliserait la plateforme STLA Smart et qu’elle serait proposée avec une seule option mécanique : 113 ch, une batterie de 44 kWh et une autonomie d’environ 320 km.

Hyundai Ioniq 9

Le plus grand modèle de Hyundai a déjà été dévoilé, mais il faudra attendre 2025 pour l’acheter. Il s’agit d’un SUV de 5,06 mètres, avec des configurations intérieures de 4 à 7 passagers et trois versions de 217, 312 et 434 ch ; avec la même capacité de batterie de 110,3 kWh et une autonomie allant jusqu’à 620 km dans le meilleur des cas.

Kia EV4

Il s’agira de la sœur élégante de la Kia EV3, partageant la même mécanique que cette dernière (moteur de 204 ch et deux options de batterie, l’une d’une capacité de 58,3 kWh et l’autre de 81,4 kWh), mais avec une carrosserie allongée qui lui donne une allure plus sportive, tout en conservant le langage stylistique caractéristique des modèles électriques de la marque coréenne.

Modèle Q de Tesla

La voiture la plus vendue au monde en 2023 prépare la plus grande mise à jour de son histoire, sur laquelle il n’y a pas encore beaucoup d’informations. Des fuites ont montré que les feux arrière seront réunis et que l’intérieur sera doté d’un éclairage d’ambiance, mais pas grand-chose d’autre. En outre, il semble que la gamme de versions sera maintenue, mais que la version d’accès sera améliorée, avec une plus grande batterie et une plus grande autonomie.

Volkswagen ID.2

La voiture électrique bon marché promise par Volkswagen arrivera en 2025, un rôle que l’ID.3 n’a pas réussi à remplir. L’ID.2 sera une cousine de la Cupra Raval, et devrait donc partager certains groupes motopropulseurs, bien qu’il reste à voir si le plus puissant d’entre eux en fera partie, car le modèle allemand a une approche plus conventionnelle et moins sportive que sa cousine. Elle annonce un prix inférieur à 25 000 euros.

Innovations technologiques et performances accrues

Le cœur de cette révolution réside dans les avancées technologiques majeures qui rendent ces voitures électriques plus performantes et abordables. Les batteries à haute densité énergétique, capables d’offrir une autonomie supérieure à 600 kilomètres, incarnent une véritable rupture technologique. De plus, les systèmes de recharge rapide permettent désormais de regagner une autonomie considérable en seulement 30 minutes, un argument décisif pour les utilisateurs hésitant encore face à la contrainte de recharge.

Mais ce n’est pas tout. L’intégration de logiciels avancés, tels que des systèmes de conduite semi-autonomes et des tableaux de bord entièrement digitalisés, transforme l’expérience de conduite en un véritable confort technologique. Ces innovations, auparavant réservées aux modèles premium, se démocratisent désormais, rendant la mobilité électrique non seulement durable, mais aussi ultra-connectée.

La combinaison de ces progrès techniques et d’un prix attractif constitue une équation gagnante, prête à séduire une clientèle de plus en plus exigeante.