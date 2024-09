Volkswagen prévoit une mise à jour des modèles ID.4 et ID.5 d’ici 2026

Le marché des voitures électriques traverse une crise profonde en Europe. Mais les constructeurs savent qu’il s’agit d’une situation temporaire qui prendra fin tôt ou tard. Volkswagen a récemment annoncé des changements majeurs à venir pour ses modèles de SUV électriques, le ID.4 et le ID.5. Cette actualité intervient alors que le marché automobile électrique est confronté à des difficultés en Europe, mais les constructeurs continuent d’investir dans l’innovation et l’amélioration de leur gamme.

Les deux modèles devraient recevoir un lifting complet au début de l’été prochain. Mais, comme le département des achats de Volkswagen l’a indiqué à ses fournisseurs, les nouveaux modèles ne commenceront pas à sortir de l’usine de Zwickau avant le printemps 2026. Il s’agit donc d’un retard de près d’un an.

La bonne nouvelle, c’est que ce retard n’aura rien à voir avec le plan de réduction des coûts de Volkswagen face à la chute des ventes. Le retard est plutôt dû à l’ampleur des mesures de lifting qui seront appliquées à ces modèles.

L’équipe de design de Volkswagen a travaillé sur l’extérieur, donnant aux deux modèles une nouvelle face avant plus droite, qui les rapproche visuellement de la future ID.2 et leur confère un aspect plus qualitatif.

Mais si l’extérieur est susceptible d’être amélioré, le plus important dans ce cas se trouve à l’intérieur.

Des retards dus à des améliorations significatives

Selon les médias allemands, le cockpit bénéficie non seulement d’une amélioration majeure en termes de qualité et de finition, mais aussi en termes d’esthétique, avec un tableau de bord qui s’étend autour du pilier A et se fond presque parfaitement avec les panneaux de porte.

Le système d’infodivertissement est redessiné et l’ensemble du groupe motopropulseur est réoptimisé, ce qui se traduira par une meilleure accélération et une plus grande efficacité. De nouvelles batteries plus légères et de plus grande capacité y contribueront, ce qui permettra de faire un nouveau bond en avant.

Cela sera similaire à ce qui s’est passé en octobre dernier, lorsque les ID.4 et ID.5 ont reçu une mise à jour technique qui leur a apporté un nouveau système d’infodivertissement, un nouveau moteur, qui est passé de 204 à 286 ch, qui, en plus d’une plus grande puissance, a amélioré la consommation, augmentant l’autonomie avec sa batterie de 77 kWh de 17 km, atteignant 563 km dans le cas de l’ID.4 Pro à traction arrière, et 525 km dans le cas de la traction intégrale.

L’une des possibilités est que Volkswagen installe la nouvelle batterie utilisable de 86 kWh, ce qui devrait porter l’autonomie de l’ID.4 à 615 km WLTP. Associée à son nouveau système de charge rapide, qui peut atteindre une pointe de 200 kW en courant continu, cette batterie permettra de passer de 10 à 80 % en 26 minutes environ, ce qui donnera à la voiture des capacités beaucoup plus modernes.

Reste la question du prix. Les 50.035 euros à partir desquels l’ID.4 Pro 77 kWh démarre sont assez élevés, tant par rapport à la concurrence actuelle que, surtout, par rapport à ce qui arrivera en 2025.

Un design extérieur modernisé

Technologie et performances améliorées

Défis de prix et concurrence accrue

À l’heure actuelle, les ID.4 et ID.5 doivent faire face à la référence du secteur, la Tesla Model Y, qui, dans sa version Long Range à propulsion arrière, atteint 600 km WLTP et est vendue à 46 990 euros. Cela représente 37 km d’autonomie en plus et un prix inférieur de 3 045 euros à celui de la Volkswagen.

Un segment D-SUV qui dispose d’autres alternatives, comme le Renault Scenic, avec ses 87 kWh, 625 km WLTP et un prix à partir de 45 493 euros, le BYD Atto 3, avec 420 km WLTP et un prix de 37 990 euros, ou l’Omoda E5, avec 61 kWh, 430 km WLTP et un prix de 36 384 euros.

Mais le plus intéressant reste à venir, avec l’armada chinoise de l’ONVO L60 ou du Zeekr 7X, qui arrivera en Europe en 2025 avec des caractéristiques similaires à celles de la Tesla Model Y, mais avec une qualité supérieure, plus de technologie et un prix qui devrait être plus compétitif.