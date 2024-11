BMW accélère : Neue Klasse X en tête d’une offensive de 6 électriques d’ici 2027

BMW continue d’accélérer sa transition vers une mobilité durable en dévoilant son Neue Klasse X, un SUV électrique qui devrait voir le jour en 2025. Ce modèle incarne une nouvelle vision pour la marque, combinant design futuriste et technologies de pointe. Positionné sur le segment des SUV électriques haut de gamme, le Neue Klasse X marque un tournant dans la stratégie de BMW, visant à redéfinir les standards de l’électrique.

La gamme “Neue Klasse” est plus qu’une simple évolution : elle représente une révolution technologique et esthétique. Ce SUV sera l’un des premiers à profiter des avancées issues de cette plateforme, notamment en matière d’efficacité énergétique et de connectivité. Avec ce modèle, BMW ambitionne de s’imposer comme un leader incontournable dans l’univers de l’automobile électrique.

Les prochaines voitures électriques de BMW, 25 % plus efficaces et jusqu’à 30 % plus autonomes

L’annonce du Neue Klasse X ne se limite pas à un simple modèle : elle s’inscrit dans un plan global plus vaste. BMW prévoit de lancer pas moins de six véhicules électriques d’ici 2027, témoignant de son engagement fort envers une mobilité zéro émission. Cette offensive vise à répondre à la demande croissante pour des véhicules durables et à anticiper les futures réglementations environnementales.

Ce plan ambitieux met en lumière la capacité de BMW à innover tout en s’adaptant aux attentes du marché. Les futurs modèles de la gamme “Neue Klasse” devraient couvrir différents segments, du SUV au berline, offrant ainsi une réponse complète aux besoins des consommateurs. Avec cette stratégie, BMW ne cherche pas seulement à s’aligner sur la concurrence, mais à prendre une longueur d’avance dans la course à l’électrification.

Le Neue Klasse X ne se contentera pas de suivre la tendance : il vise à la redéfinir. En tant que porte-étendard de la nouvelle gamme électrique de BMW, ce SUV promet un design audacieux, mêlant lignes modernes et élégance caractéristique de la marque. L’intérieur, conçu pour offrir un confort maximal, intégrera des matériaux durables, confirmant l’engagement environnemental de BMW.

Côté technologie, le SUV sera équipé d’un système d’infodivertissement nouvelle génération, associé à des fonctions avancées d’aide à la conduite. Ces innovations technologiques viseront à transformer chaque trajet en une expérience unique, marquant un véritable pas en avant dans l’interaction entre le conducteur et son véhicule. Le Neue Klasse X se différenciera également par sa capacité à proposer des mises à jour logicielles à distance, garantissant que le véhicule reste à la pointe des dernières avancées numériques.

Comme le rappellent nos confrères d’Autoexpress, ce SUV électrique de taille moyenne de BMW anticipe l’arrivée de jusqu’à six voitures électriques de la marque jusqu’en 2027. Le futur iX3 sera suivi par la berline électrique i3 déjà citée, un coupé, un break, un SUV électrique plus grand et un autre plus compact, ainsi que plusieurs variantes sportives M.

Comme éléments communs à toutes ces voitures, BMW disposera d’une série de quatre ordinateurs que la marque appelle « superbrains “ et qui travailleront ensemble pour intégrer le fonctionnement du système de propulsion et de la dynamique de conduite ; ce qui leur permettra, en plus d”augmenter l’efficacité énergétique de l’ensemble jusqu’à 25 %, de faire un pas en avant en termes de conduite autonome de ces prochains véhicules.

La nouvelle génération de voitures électriques de BMW augmentera également la vitesse de chargement et l’autonomie de 30 %. Sur ce dernier point, la Neue Klasse X passera à des batteries cylindriques plus denses en énergie, qui, selon la marque, seront intégrées dans la carrosserie du véhicule afin de réduire à la fois les coûts de production et le poids final des véhicules.

Un revirement complet pour la nouvelle famille de voitures électriques de BMW.

Sur le plan technique, le Neue Klasse X s’appuiera sur une plateforme électrique innovante, conçue pour maximiser l’efficacité énergétique. Le SUV devrait offrir une autonomie allant jusqu’à 700 km, s’imposant ainsi comme un choix idéal pour les longs trajets. Sa batterie avancée, développée avec la technologie de cellules cylindriques de BMW, permettra une recharge rapide, avec 80 % de capacité atteints en seulement 30 minutes.

Côté performances, le SUV combinera puissance et fluidité grâce à une motorisation électrique optimisée, idéale pour les routes urbaines et les autoroutes. Comparé à ses rivaux dans le segment des SUV électriques, tels que Tesla ou Audi, le Neue Klasse X pourrait se démarquer par un équilibre parfait entre performance, autonomie et design haut de gamme.