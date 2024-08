Premiers détails sur la Smart #5, concurrente de la BMW-iX3

En septembre 2011, Mercedes-Benz a littéralement fait sensation en lançant la Smart fortwo. La citadine compacte, qui se glisse dans n’importe quelle place de parking, même la plus étroite, est devenue en très peu de temps un best-seller très apprécié. Près de 30 ans après son lancement, il ne reste plus grand-chose de cette approche intelligente.

Depuis 2020, la marque Smart est le fruit d’une coentreprise entre Mercedes et le grand groupe chinois Geely. Depuis, les constructeurs publient sous ce label surtout des SUV électriques qui n’ont rien à voir avec la compacité et l’efficacité. Après la Smart #1 et la Smart #3, les entreprises ont présenté en avril 2024 le modèle le plus imposant à ce jour, la Smart #5, sous forme de concept car. Son lancement en série se profile désormais à l’horizon.

Comme le rapporte le site Elektroauto-news.de, le SUV électrique devrait entrer en concurrence directe avec la BMW iX3 début 2025. Des photos d’un modèle d’essai recouvert d’un film de camouflage montrent que l’extérieur n’a pas beaucoup changé par rapport au concept car, si ce n’est que le caractère tout-terrain a été quelque peu réduit.

À l’avant, on retrouve les phares Time Capule en forme de traits et à l’arrière, les feux arrière assortis avec une bande LED continue. La voiture est imposante, tant à l’avant qu’à l’arrière, et veut manifestement donner l’image d’une voiture familiale aussi aventureuse qu’adaptée à la vie quotidienne, avec des accents de tout-terrain. Avec une longueur de 4,75 mètres et un empattement de trois mètres, il est difficile de parler d’utilisation quotidienne. La Smart #5 n’est pas une merveille pour se garer.

Pas aussi futuriste que le concept

Sur le modèle de série, on renonce aux portes à ouverture antagoniste du concept-car ainsi qu’à l’intérieur futuriste. Néanmoins, il devrait y avoir un affichage numérique des instruments et deux grands écrans supplémentaires ainsi qu’un système d’infodivertissement complet et performant. Selon le rapport, des initiés ont aperçu en Chine, lors d’essais de conduite, un système LiDAR qui pourrait indiquer la présence de systèmes d’assistance à la conduite autonomes.

Selon les spéculations, la Smart #5 devrait être disponible en au moins quatre niveaux de puissance. Outre deux variantes à propulsion arrière avec, au choix, 340 ou 363 ch, il y aurait deux versions à transmission intégrale. Elles ont toutes deux un moteur de 224 ch à l’avant, tandis que la version la plus faible reçoit une poussée de 367 ch de l’arrière et la plus puissante de 421 ch.

La Smart #5 devrait être dotée de cinq modes de conduite

Selon le rapport, la Smart #5 peut être utilisée dans cinq modes de conduite. Il n’est pas précisé lesquels. Les classifications classiques d’Eco à Sport, complétées par un programme Offroad et un programme individuel, semblent toutefois évidentes. Alors que la version de pointe devrait atteindre une vitesse maximale de 210 km/h, les autres variantes se limitent à 200 kilomètres par heure.

Selon une fuite, les versions à propulsion arrière pure seraient équipées de batteries au lithium-fer-phosphate, tandis que la version à traction intégrale serait équipée de batteries au nickel-manganèse-cobalt. La capacité est de 100 kilowattheures, du moins pour les versions haut de gamme, et l’autonomie maximale selon la norme CLTC est de 700 kilomètres. Comme la voiture utilise une architecture de 800 volts, la batterie peut être rechargée de dix à 80 pour cent en 15 minutes. La Smart #5 sera officiellement présentée le 28 août 2024 en Australie.