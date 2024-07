BMW M3 Competition : Résultats impressionnants après 100 000 kilomètres

Dans le cadre du test de longue durée d’AUTO BILD, la BMW M3 s’est avérée difficile à utiliser. Les étudiants en mécanique nous ont aidés à la démonter. Aujourd’hui, les étudiants remontent la voiture et vérifient le résultat avec la rédaction.

Le BMW M3 Competition est souvent cité comme une référence en matière de performances et de durabilité. Pour vérifier cette réputation, Autobild a soumis ce modèle à un test rigoureux de 100 000 kilomètres, suivi d’un démontage et d’un remontage complet par des étudiants en mécanique. Les résultats montrent que même après un usage intensif, le M3 Competition conserve ses qualités, démontrant ainsi l’excellence de l’ingénierie de BMW.

Huit hommes et femmes âgés de 17 à 21 ans, issus du centre de formation BIZ de l’usine BMW de Dingolfing, qui ne demandaient rien d’autre que d’améliorer leurs connaissances d’apprentis avec le projet de remontage de la M3.

Nous avons remonté la BMW M3

Seize mains ont monté les coussinets dans les canaux, installé de nouveaux joints entre la culasse et le collecteur d’admission, rempli le réservoir d’essence à indice d’octane élevé et le bloc moteur d’huile 0W/60, raccordé les unités de commande, la pompe à carburant et les pôles de la batterie.

Processus du test

Le test de 100 000 kilomètres a permis de pousser le BMW M3 Competition dans ses retranchements. Le véhicule a été conduit dans diverses conditions routières, simulant des situations quotidiennes et extrêmes. Après ce test de durabilité, le véhicule a été intégralement démonté pour inspecter l’état de chaque composant.

Implication des étudiants

Des étudiants en mécanique ont participé à ce projet, apportant leur enthousiasme et leur rigueur. Ce projet leur a permis de se familiariser avec les complexités mécaniques d’un véhicule haut de gamme comme le BMW M3.

Résultats du démontage et remontage

Les composants du BMW M3 ont montré une usure minimale, même après 100 000 kilomètres. Les roulements, joints et autres pièces mécaniques étaient en excellent état, témoignant de la qualité de fabrication.

Remontage et test de performance

Après le remontage, le BMW M3 a été soumis à des tests de performance pour vérifier son fonctionnement. Les résultats ont été impressionnants : le véhicule a montré des performances similaires à celles d’un modèle neuf.

La BMW M3 remontée, en pleine forme

Tout s’est parfaitement déroulé ? Nous avons voulu le vérifier et nous avons ramené la voiture ressuscitée à Hambourg pour la soumettre à nouveau au programme de test d’AUTO BILD. De plus, nous voulions donner aux jeunes mécaniciens l’occasion de prendre le volant lors des tests de freinage, d’accélération et de maniabilité.

La BMW M3 s’est montrée une fois de plus au top de sa forme. Les dérives démontrent une excellente précision de conduite. Elle a effectué sans problème la mesure d’accélération de 0 à 100 km/h, à peine plus lente qu’au début du test.

L’action sur notre terrain d’essai a eu deux effets à la fois : la voiture fonctionne à nouveau parfaitement et à pleine puissance, et les stagiaires ont passé une excellente journée, ont expérimenté des dérapages, des freinages brusques à partir de 200 km/h et ont enduré les séquences d’accélération avec toutes leurs forces G écrasantes. Samuel, de la deuxième année de formation, résume l’expérience : « D’abord un casse-tête, puis à nouveau la pleine puissance… Je pense que nous avons tout fait correctement. »

Conclusion

Le test de 100 000 kilomètres du BMW M3 Competition prouve la robustesse et la fiabilité de ce modèle emblématique. Même après un usage intensif et un démontage complet, le véhicule a conservé ses performances de pointe, confirmant l’excellence de l’ingénierie BMW. Ce test démontre que le M3 Competition est un choix fiable pour les amateurs de voitures sportives qui recherchent à la fois performance et durabilité.