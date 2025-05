La voiture la plus vendue en Europe est un SUV électrique à 46 990 euros, beaucoup plus grand qu’une voiture classique.

En matière d’économie, on parle souvent d’une Europe à deux vitesses, et cela s’applique également au marché automobile. Certains pays ne se ressemblent pas ou peu, et d’une manière générale, le marché espagnol est parfois très éloigné du marché européen.

L’analyse des voitures les plus vendues en est un exemple. En septembre dernier, la voiture la plus vendue en Europe était la Tesla Model Y, avec 28 680 nouvelles immatriculations. C’est la deuxième fois en 2024 que le SUV de Tesla obtient cette distinction. Une première place qui serait impensable en France.

Alors qu’en France, la liste des voitures les plus vendues est remplie de modèles relativement bon marché et compacts, en septembre dernier, la voiture la plus populaire en Europe était un SUV électrique de 4,75 mètres de long. Il dépasse d’un demi-mètre ou plus les voitures les plus vendues dans notre pays : Dacia Sandero (4,09 m), Toyota Corolla (4,37 m) et Seat Ibiza (4,06 m). Il est également beaucoup plus grand que le SUV le plus vendu en Europe en 2024, le Hyundai Tucson (4,50 m).

Il est également plus cher que la moyenne. La Tesla Model Y est proposée à partir de 46 990 euros dans sa version d’entrée de gamme, avec 455 kilomètres d’autonomie WLTP et une traction arrière. Ce prix ne comprend pas les subventions ni la déduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il ne comprend pas non plus la campagne promotionnelle Tesla Boost. Une fois tout déduit, la Model Y pourrait coûter moins de 40 000 euros (si vous bénéficiez des subventions maximales), un prix imbattable pour une voiture de cette taille, de cette puissance et de cette technologie.

C’est précisément la raison de l’énorme succès de la Model Y, qui a été l’année dernière la voiture la plus vendue en termes absolus en Europe. Elle présente une combinaison imbattable de performances, d’équipements, de sécurité, de technologie et de prix. Sans oublier un habitacle très spacieux et une énorme capacité de chargement : 854 litres dans le coffre arrière et 117 litres dans le coffre avant. Seule la Tesla Model 3 offre actuellement un rapport similaire, bien qu’elle ne soit pas aussi spacieuse et qu’elle ne bénéficie pas des avantages d’un SUV (entrée et sortie plus pratiques, essentiellement).

Il va sans dire que la Tesla Model Y a mis fin à la série de trois mois consécutifs de la Dacia Sandero en tant que voiture la plus vendue en septembre. Le modèle roumain arrive en tête des meilleures ventes entre janvier et septembre, avec 203 474 unités immatriculées. Sur l’ensemble de l’année, la Tesla Model Y perd du terrain, avec 155 428 immatriculations, soit une baisse de 22,7 % par rapport à la même période en 2023.

Voitures les plus vendues en Europe en septembre

Les ventes de la Model Y ont chuté de 3,6 % par rapport à septembre 2023. Néanmoins, il a largement dépassé le deuxième modèle le plus vendu, le Volkswagen Tiguan, qui a enregistré 20 763 nouvelles immatriculations. La course à la deuxième place est très serrée. Le Volkswagen Tiguan devance de si peu la Renault Clio (20 763 contre 20 306) qu’ils pourraient s’échanger la place en fonction des résultats obtenus sur les deux marchés qui n’ont pas encore communiqué leurs données, à savoir la Hongrie et la Slovaquie : La Hongrie et la Slovaquie.

La quatrième place en septembre est revenue à la Dacia Sandero (19 346 unités), suivie du Kia Sportage (16 284), de la Peugeot 208 (16 103), de la Volkswagen Golf (15 722), de la Toyota Yaris Cross (15 498), de la Volkswagen Polo (15 291) et de la Ford Puma (14 927). La Tesla Model a manqué de peu le top 10, avec 14 393 nouvelles immatriculations .

Au cumul 2024, la Sandero mène avec une confortable avance de 203 474 immatriculations, suivie de la Volkswagen Golf (165 370), de la Renault Clio (162 021), de la Volkswagen T-Roc (156 803) et de la Tesla Model Y (155 428).