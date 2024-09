Dacia n’a besoin que de ce moteur dans la Sandero pour connaître un succès retentissant en Europe

Les derniers constructeurs chinois arrivés en Europe l’ont fait en construisant leur gamme de modèles autour de la technologie électrique pure, car ils sont capables de mettre des voitures sur la route à un rapport prix/performances beaucoup plus compétitif que leurs homologues européens.

Cependant, la demande n’a pas encore répondu positivement, ou pas du tout, à la gamme déjà étendue de voitures électriques en vente sur le Vieux Continent. Face à ce constat et au succès de Toyota avec ses voitures hybrides sur notre marché, de nombreux constructeurs changent légèrement de cap en renforçant leur gamme de voitures hybrides, ce que n’ont pas manqué de faire les constructeurs chinois.

L’année dernière, la voiture la plus vendue en Europe était la Dacia Sandero, un modèle qui doit son succès à un prix bas et à des dimensions et des performances correctes, bien qu’en France elle ait été suivie de près par une voiture venue de Chine : la MG ZS. Étonnamment, les deux modèles souffraient de l’absence d’un moteur hybride conventionnel dans leur offre, mais pas plus tard qu’hier, les Chinois ont lancé le nouveau ZS en France avec seulement un moteur hybride dans son offre, ce qui en fait le SUV hybride le moins cher du marché.

S’il est vrai que la gamme Dacia propose en option le label DGT Eco sur son moteur Eco-G, un moteur qui accepte le GPL comme carburant en plus de l’essence conventionnelle, la vérité est qu’en pratique ces moteurs ne sont pas aussi efficaces et potentiellement fiables que les HEV hybrides, comme l’a démontré Toyota, qui a commencé à les commercialiser en grandes quantités avant 2010.

C’est pourquoi Dacia devra presque inévitablement ajouter des motorisations hybrides à la gamme Sandero. Si c’est le cas, ce sera un facteur clé pour faire de la Sandero la voiture la plus vendue sur le continent, cette fois-ci de loin.

La Toyota Corolla est la seule voiture à pouvoir suivre les traces de la voiture roumaine, et ce simplement parce qu’il s’agit d’une voiture hybride de taille et de prix adéquats, bien qu’à partir de 26 000 euros, elle soit beaucoup plus chère à l’achat que la Sandero.

Bien que ce type de groupe motopropulseur nécessite un investissement important en raison du projet de développement requis, Dacia a déjà fait le plus gros du travail dans ce cas. La marque propose déjà le moteur Hybrid 140 dans le Jogger, dont la base technique est la même que celle de la Sandero. En fait, le Jogger n’est rien d’autre qu’une version allongée de la Sandero dont l’objectif est d’offrir plus d’espace.

C’est pourquoi il faut s’attendre à ce que la marque roumaine lance un jour une hypothétique Dacia Sandero Hybrid 140, ou une version similaire, afin de continuer à dominer le palmarès des ventes. Si elle ne l’a pas fait jusqu’à présent alors qu’elle en avait la possibilité, c’est sans doute qu’elle a un « atout dans sa manche » face à l’offre toujours plus importante de voitures hybrides chinoises.