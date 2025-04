Leapmotor dévoile le B10 à Paris : son SUV électrique « pour le monde entier » arrivera en 2025

Leapmotor a fait parler d’elle en Europe ces dernières semaines. La marque chinoise, dont Stellantis a acquis 21 % du capital il y a exactement un an, a lancé ses deux premiers véhicules en Europe fin septembre : le SUV C10 et la citadine T03.

Mais l’idée de Leapmotor est d’aller beaucoup plus loin et de profiter de son partenariat avec Stellantis non seulement pour se développer en Europe, mais aussi au niveau mondial. Dans cette optique, le conglomérat européen a annoncé il y a quelques jours que la marque présenterait au Mondial de l’Automobile de Paris deux nouveaux véhicules en Europe qui seront commercialisés sur le Vieux Continent en 2025.

Deux modèles pour élargir son marché en Europe et dans le monde

Il s’agit de deux SUV électriques, mais ils ne pourraient être plus différents. Le premier est le Leapmotor C16, un véhicule de 4,92 mètres de long, à six places et trois rangées de sièges, qui a été dévoilé au salon de l’automobile de Pékin en avril.

Cette C16 est vendue en Chine en version hybride rechargeable et en version électrique. Pour l’instant, Stellantis a confirmé que cette dernière serait commercialisée en Europe. Tout porte à croire qu’elle conservera les caractéristiques mécaniques du modèle chinois, c’est-à-dire qu’elle intégrera un moteur de288 ch et 360 Nm de couple couplé à une batterie de type LFP de 67,7 kWh capable de se recharger à 180 kWh, ce qui lui confère une autonomie – selon le cycle d’homologation chinois – de 520 kilomètres.

Leapmotor B10 : le SUV électrique compact « accessible à tous ».

Mais le modèle qui suscite le plus d’intérêt est sans aucun doute le Leapmotor B10, un SUV électrique du segment C de 4,5 mètres de long qui, lorsqu’il arrivera en Europe, devrait concourir dans le segment le plus recherché du marché des véhicules électriques, en étant un digne rival – et un peu plus grand – de modèles tels que le Hyundai Kona Electric ou le Kia EV3 qui vient de débarquer.

Pour l’instant, Leapmotor n’a révélé que les premières images officielles de ce modèle – qui présentent une esthétique commune avec les C10 et C16 déjà connus – mais n’a confirmé aucun détail technique. Ce qu’elle a indiqué, c’est qu’il a été construit sur la plateforme LEAP 3.5 et qu’il sera le premier des autres modèles de la série B de la marque, qui arriveront en 2025.

De même, la marque chinoise a souligné que la B10 « est conçue pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de l’environnement qui recherchent un véhicule électrique combinant style, performance et technologie avancée ».

Zhu Jiangming, fondateur de Leapmotor, a souligné qu’il s’agissait de son modèle le plus orienté vers le monde, tout en maintenant les prix bas qui caractérisent la gamme du constructeur chinois :« La B10 incarne notre vision d’un avenir électrique, offrant non seulement des performances supérieures et une connectivité intelligente, mais rendant également cet avenir accessible aux consommateurs du monde entier ».

Les rumeurs font état d’un moteur électrique de 215 ch et d’une autonomie de 420 km.

Cependant, malgré l’absence de données officielles, certains médias osent déjà s’aventurer sur les détails techniques du prochain Leapmotor B10. C’est le cas d’Autocar, qui affirme que le Leapmotor B10 disposera, lors de son arrivée en Europe, d’un seul moteur électrique d’environ 215 ch, qui transmettra la puissance à l’essieu arrière. Elle ne sera commercialisée qu’avec un seul pack de batteries, qui devrait être d’environ 70 kWh et devrait lui donner une autonomie électrique d’ environ 262 miles, ce qui équivaut à 420 kilomètres.

Autocar note également que, l’année prochaine, le Leapmotor B10 devrait être commercialisé au Royaume-Uni à un prix inférieur à 30 000 livres sterling, ce qui équivaut à 36 000 euros. Cependant, et sachant que, par exemple, le Leapmotor C16 a un prix catalogue en Espagne de 34 969 euros, son petit frère devrait avoir un prix de départ dans notre pays d’environ 30 000 ou 31 000 euros.