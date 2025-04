Ce SUV Citroën arrivera avec les dernières nouveautés de Stellantis et dans des versions hybrides et électriques plus efficaces.

Au Mondial de l’Automobile de Paris 2024, Citroën met sur la table toutes ses innovations à court et moyen terme pour séduire des automobilistes européens de plus en plus exigeants. L’une des plus intéressantes est le concept Citroën C5 Aircross, qui préfigure le SUV du segment C de la prochaine génération, prévu pour 2025.

Le nouveau et imminent C-SUV ressemblera beaucoup au concept dont le constructeur a publié plusieurs images, bien qu’il s’agisse uniquement d’images extérieures. Et nous disons cela parce que Stellantis travaille de cette manière depuis un certain temps déjà avec toutes les marques qu’elle chapeaute.

Il s’inscrit dans la lignée des autres marques Stellantis.

L’exercice de style du nouveau SUV français mesure 4,65 mètres de long et 1,66 mètre de haut, ce qui en fait une voiture légèrement plus grande que la génération actuelle, même si quelques ajustements pourraient encore être apportés avant sa mise en production.

Visuellement, il reprend les détails du nouveau langage stylistique déjà vu sur d’autres modèles Citroën, comme le C3 Aircross. Par exemple, le nouveau logo ou la réinterprétation des blocs optiques avant et des feux arrière, avec une prédominance de lignes fines et lumineuses.

En ce qui concerne la plate-forme de construction, on sait déjà que le nouveau Citroën C5 Aircross, encore à l’état de concept, utilisera l’architecture STLA Medium de Stellantis, comme l’ont déjà fait d’autres SUV du segment C de la famille.

Celle-ci laissera la place aux moteurs thermiques, qui seront accompagnés de motorisations électriques, donnant naissance à des versions micro-hybrides et hybrides rechargeables, ainsi qu’à des variantes 100 % électriques, comme l’a fait la Peugeot 3008.

Bien qu’il n’y ait pas d’images de l’intérieur, il est également très probable que, comme son homologue Peugeot, l’intérieur sera laissé pour un total de cinq sièges, malgré le fait que la plate-forme qu’il utilise pourrait accueillir deux sièges de plus, comme nous l’avons vu dans la Peugeot 5008.

Il rivalisera donc avec d’autres SUV de taille moyenne qui occupent des places similaires sur le marché, comme le Ford Kuga, le Hyundai Tucson et le Kia Sportage, pour ne citer que quelques-uns des plus importants en Europe.

Plus efficace qu’aujourd’hui

Citroën indique dans son communiqué de presse que l’aérodynamisme de la nouvelle génération du C5 Aircross lui permettra de gagner 30 kilomètres d’autonomie électrique. La référence de la version hybride rechargeable actuelle est de 58 kilomètres, il s’agit donc d’une amélioration à 80 ou 90 kilomètres d’utilisation sans émission.

Pour les prochaines variantes 100 % électriques, des packs de batteries d’une capacité de 73 et 98 kWh sont prévus, et avec la plus grande, l’autonomie serait d’environ 700 kilomètres par charge.

Quand Citroën lève le voile sur le nouveau C5 Aircross Concept 😍! 📸 Crédits photos Martin CASSARD@CitroenFrance @Citroen @Stellantis @StellantisFR pic.twitter.com/nqOuaqNq8O — Mondial de l'Auto – Paris (@mondialdelauto) October 14, 2024

Tous les détails seront disponibles en 2025, lorsque le modèle sera officiellement dévoilé.