Citroën réinvente le SUV compact avec le C3 Aircross électrique : Une nouvelle ère pour le SUV compact

Le Citroën C3 Aircross électrique s’apprête à révolutionner le marché des SUV compacts avec son lancement en septembre 2024. Ce modèle représente la deuxième génération du C3 Aircross, déjà disponible en versions essence et micro-hybride. Désormais, Citroën introduit une version entièrement électrique, équipée d’un moteur de 113 CV et d’une batterie LFP de 44 kWh. Cette configuration promet une autonomie d’environ 300 kilomètres, faisant de ce modèle une option compétitive et écologique pour les conducteurs soucieux de l’environnement.

Design et caractéristiques techniques

Le nouveau C3 Aircross mesure 4,39 mètres de long et offre un volume de coffre de 460 litres, similaire à celui de l’Opel Frontera avec lequel il partage la plateforme Smart Car du Groupe Stellantis. En termes de motorisation, la version électrique est dotée d’un moteur de 113 CV, alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 44 kWh. Ce type de batterie est reconnu pour sa durabilité et sa capacité à admettre des charges rapides. En effet, la batterie LFP peut se recharger de 20% à 80% en seulement 26 minutes grâce à une puissance de charge maximale de 100 kW.

Prix et disponibilité

Les prix annoncés pour le C3 Aircross électrique débutent à 27 400 €, ce qui en fait une option accessible pour un SUV électrique. Ce tarif ne tient pas compte des éventuels rabais de lancement ni des incitations gouvernementales, comme le Plan Moves III en France, qui pourraient encore réduire le coût pour les acheteurs. Pour comparer, le ë-C3 standard est proposé à 22 590 € , ce qui positionne le C3 Aircross électrique comme une alternative légèrement plus onéreuse mais offrant des caractéristiques et des performances améliorées.

Intérieur et technologie

L’intérieur du Tiggo 9 maintient une disposition symétrique avec un volant à trois branches, dont la partie inférieure est plate et recouverte de cuir synthétique. Les versions supérieures incluent un volant chauffant. Le tableau de bord dispose d’un double écran de 12,3 pouces, alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8155. Ce système élimine les palettes de changement de vitesse, favorisant une interface plus moderne et technologique.

Parmi les configurations standard, on trouve l’alerte de franchissement de ligne, l’avertissement de collision frontale, le freinage actif, l’assistance au maintien de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, l’affichage de la pression des pneus, un toit ouvrant panoramique, un hayon électrique, l’entrée et le démarrage sans clé, le chauffage des sièges avant et des enceintes Sony.

Comparaison avec l’ancienne génération

Le Citroën C3 Aircross a subi une transformation notable par rapport à la première génération lancée en 2017. La deuxième génération de ce SUV compact est non seulement plus longue, mais elle offre également plus d’options en termes de motorisation et de configurations intérieures. Contrairement à la première génération qui était uniquement disponible en version essence et diesel, la nouvelle génération propose des versions micro-hybrides et électriques.

Dimensions et capacité

La longueur accrue du nouveau C3 Aircross (4,39 m contre 4,32 m pour l’ancienne génération) se traduit par une meilleure habitabilité intérieure. Le modèle est également disponible en version 7 places, une option idéale pour les familles nombreuses. Cependant, cette configuration réduit significativement le volume du coffre en comparaison avec la version 5 places. La capacité du coffre en configuration 5 places est de 330 litres, contre 410 litres pour le modèle précédent, mais l’augmentation de l’espace pour les passagers du deuxième rang compense cette diminution.

Modularité et confort

Le nouveau C3 Aircross offre une modularité réduite par rapport à son prédécesseur. La banquette coulissante a été remplacée par un dossier 2/3-1/3 fixe, une décision qui peut décevoir certains utilisateurs habitués à la flexibilité de l’ancienne version. Cependant, la nouvelle version compense par un empattement allongé de 2,67 m, offrant plus d’espace pour les passagers. La version électrique ne sera disponible qu’en configuration 5 places, en raison des contraintes d’espace liées à l’implantation de la batterie.

Citroën C3 Aircross électrique : 300 km d’autonomie et recharge ultra-rapide

La gamme de motorisations du nouveau C3 Aircross est plus diversifiée, incluant un moteur trois cylindres 1.2 PureTech de 100 ch, une version hybride légère de 136 ch et une version 100% électrique de 113 ch. La batterie LFP de 44 kWh du modèle électrique offre une autonomie de 300 km, une performance respectable pour un SUV de cette taille. La recharge rapide permet de récupérer 60% de la capacité de la batterie en seulement 26 minutes, une caractéristique qui devrait rassurer les conducteurs inquiets de l’autonomie.

Le Citroën C3 Aircross électrique se positionne dans un segment de marché très concurrentiel. Les principaux rivaux incluent des modèles comme le Renault Captur E-Tech, le Peugeot e-2008 et le Hyundai Kona Electric. Citroën mise sur une combinaison de prix compétitif, de design distinctif et de technologie avancée pour se démarquer. Les incitations gouvernementales pour les véhicules électriques en France devraient également jouer un rôle crucial dans l’attractivité de ce modèle.

Le Citroën C3 Aircross électrique s’annonce comme un modèle prometteur dans le segment des SUV compacts, alliant technologie avancée, autonomie respectable et prix compétitif. Les consommateurs français peuvent s’attendre à un véhicule pratique et écologique, idéal pour les déplacements urbains et les trajets plus longs. Avec son lancement prévu en septembre 2024, le C3 Aircross électrique représente une étape importante dans l’évolution de la gamme Citroën, répondant à la demande croissante pour des véhicules plus respectueux de l’environnement.