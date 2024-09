Leapmotor continue d’être inarrêtable et présente en avant-première son prochain SUV électrique pour l’Europe

Bien que nous parlions depuis plusieurs mois de Leapmotor et de ses deux premières voitures électriques pour le marché européen, la réalité est que son lancement officiel dans 13 pays européens, dont l’Espagne, a commencé le 24 septembre. Les prix de la petite T03 et du SUV C10 ont été confirmés pour notre pays : 18 900 euros pour la première et 36 400 euros pour la seconde, hors subventions. En outre, le T03 sera assemblé à l’usine Stellantis de Tychy, en Pologne, à partir de kits SKD.

C’est justement Stellantis qui a donné à la start-up chinoise l’impulsion nécessaire pour lancer ses voitures électriques sur le marché international. La coentreprise Leapmotor International, dont le géant de l’automobile détient 51 % des parts, élargira progressivement son catalogue de modèles pour l’Europe. Pour l’instant, Leapmotor vend cinq modèles en Chine: les T03 et C10 déjà mentionnés, ainsi que la berline C01 et les crossovers C11 et C16.

Cependant, aucun de ces trois derniers modèles ne semble être le candidat pour être la prochaine voiture électrique de Leapmotor à arriver en Europe. La firme asiatique vient de dévoiler sur le réseau social Weibo les premières images d’un véhicule, encore en camouflage, qui sera le protagoniste le 14 octobre au Mondial de l’Automobile de Paris : le B10.

Il s’agit d’un nouveau SUV compact électrique, qui sera chargé de lancer la nouvelle plateforme du modèle « B » de la société. Son camouflage révèle certaines de ses caractéristiques : à l’avant, par exemple, il a sa propre personnalité par rapport aux véhicules que la marque vend en Europe, avec des phares aigus et circulaires sur le pare-chocs avant, des poignées de porte affleurantes sur les côtés et une grande signature lumineuse horizontale à l’arrière.

Sa présentation au salon de Paris est une déclaration d’intention claire: la B10 sera l’un des modèles de Leapmotor destinés aux marchés mondiaux, y compris l’Europe. Pourtant, cette B10 ne figurait pas l’année dernière parmi les modèles prévus par la marque pour les années à venir. Des sources chinoises suggèrent qu’il sera basé sur le crossover A12 initialement prévu, mais rebadgé et utilisant l’architecture modulaire LEAP 3.5 de la marque. Son prix sera d’environ 100 000-150 000 yuans en Chine, soit environ 12 700-19 100 euros au taux de change.

Pour mémoire, le T03 se vend en Chine à partir de 8 500 euros au taux de change, soit environ 10 000 euros de moins qu’en Europe, et compte tenu du fait que son assemblage en Europe lui évite d’avoir à subir des droits de douane à l’exportation. Le B10, plus petit que l’actuel C10 (qui mesure 4,73 mètres de long), devrait donc débuter dans une fourchette de prix comprise entre 25 000 et 30 000 euros pour notre marché.