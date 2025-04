Toyota élargit sa gamme grâce à son accord avec Stellantis

Toyota poursuit sa collaboration avec le groupe Stellantis dans le domaine des véhicules utilitaires, entamée en 2016 avec le groupe PSA de l’époque, et élargit sa gamme avec le Proace Max, le plus grand des fourgons avec ses six mètres de long et sa capacité de charge de 17 m3. L’engagement de la marque japonaise pour les véhicules utilitaires en Europe est confirmé par la création d’un réseau spécialisé et l’introduction d’une garantie de 15 ans renouvelée annuellement avec l’entretien chez les concessionnaires officiels. D’ici 2025 , elle prévoit d’avoir 500 centres Toyota Professional en Europe.

Toyota a fait une entrée remarquée dans le segment des véhicules utilitaires en Europe avec le lancement de la fourgonnette Proace de cinq mètres de long, avec une capacité de charge de 3 mètres cubes, également disponible en version passagers, le Proace Verso, pouvant accueillir jusqu’à neuf personnes . Il complète ainsi la gamme du haut de gamme, qui compte désormais cinq modèles. La City, plus petite, la fourgonnette plus compacte de 4,4 mètres de long, les fourgonnettes Proace et Max et le pick-up Hilux. Il y a aussi la Yaris Ecovan, un petit véhicule utilitaire qui élimine les sièges arrière pour offrir un espace de chargement d’un mètre cube qui, avec un label ECO, est parfait pour la distribution sur le dernier kilomètre.

Depuis octobre dernier, Toyota Professional est la division spécialisée de la marque japonaise. Cela confirme l’importance que Toyota accorde à ce type de véhicules, qu’elle considère comme stratégiques dans son activité.

Avec une croissance pratiquement continue depuis 2018, Toyota Professional a clôturé l’année dernière avec un record d’immatriculations de véhicules commerciaux, soit 23,4 % de plus qu’en 2022. L’objectif cette année est d’atteindre 12 000 unités, avec le coup de pouce qui viendra de l’arrivée du Proace Max, dont les premières unités commencent à être livrées à la fin de ce mois de septembre, a révélé Bispo.

Le Proace City devrait représenter 40 % des ventes cette année , le Proace et le Hilux 25 % chacun et le Proace Max 10 %. Environ 8 % des véhicules seront des versions électriques (la moyenne du marché est d’environ 3 %). Les trois fourgonnettes ont des versions électriques avec des autonomies de 420, 350 et 330 km.

La fourchette de prix est de 18 800 euros pour le City, 23 800 euros pour le Proace et 24 600 euros pour le nouveau Max. Le Hilux est disponible à partir de 30.500 euros. Ce robuste pick-up, qui a acquis une réputation d’indestructibilité depuis son lancement en 1968 , est disponible sur le marché espagnol avec les moteurs diesel 2.4 150 ch et 2.8 204 ch. À partir de l’année prochaine, la gamme s’enrichira d’un moteur micro-hybride 48V avec le moteur le plus puissant, ce qui lui permettra de porter le label ECO. Tous sont équipés de quatre roues motrices et d’une transmission automatique à six vitesses.

Le nouveau Proace Max

Le dernier né de Toyota Professional est le Max, le plus grand de la famille, qui dispose désormais d’une gamme complète lui permettant non seulement d’offrir la même gamme que ses concurrents, mais aussi de répondre à tous les besoins de ses clients potentiels.

Ce fourgon, d’une capacité de charge de 1 500 kg , dispose d’une gamme polyvalente et très large. Il est disponible en trois longueurs (5,4, 5,9 ou 6,3 mètres), deux empattements (3,4 ou 4 mètres) et trois hauteurs (2,25, 2,52 et 2,76 mètres), offrant un volume de chargement de 10 m3 à 17 m3 et la possibilité de transporter jusqu’à cinq europalettes. Toyota propose également différentes options de carrosserie, comme le fourgon, la cabine simple et la cabine double, qui permet des versions à benne basculante, ou le châssis-cabine pour le transformer en minibus ou en camping-car.

En ce qui concerne les groupes motopropulseurs, il est possible de choisir entre un moteur diesel et une option 100 % électrique. La version diesel utilise un moteur de 2,2 litres avec trois niveaux de puissance, 120, 140 et 180 ch, avec uneboîte de vitesses manuelle à six rapports pour les deux premiers et une boîte de vitesses automatique à huit rapports pour le dernier.

La version électrique utilise un moteur de 200 kW (équivalent à 270 ch) avec un couple maximal au démarrage de 410 Nm et une autonomie moyenne de 420 km selon l’homologation WLTP. Toutes les versions disposent de trois modes de conduite (sport, normal et éco). Le poids maximum est de 3 300 à 3 500 kg pour la version diesel et de 3 500 à 4 250 kg pour la version électrique, avec une capacité de remorquage de 2 400 à 3 000 kg.

Le Toyota Proace Max est fabriqué à Val di Sangro (Italie) pour les versions diesel et à Gliwice (Pologne) pour la version électrique. Ces véhicules sont produits pour Toyota par le groupe Stellantis selon les spécifications et l’image de Toyota. Les versions Toyota ont jusqu’à 80 points de contrôle différents. Le nouveau Proace Max partage une usine avec le Fiat Ducato, le Citroën Jumper, le Peugeot Boxer et l’Opel (Vauxhall en Grande-Bretagne) Movano.

Parallèlement à l’élargissement de la gamme, Toyota Professional a amélioré les modèles qu’il commercialise déjà, le Poace lancé en 2016, le Proace City (2019) et les versions électriques qu’il commercialisera à partir de 2021, qui augmentent leur autonomie. Les systèmes de sécurité et les aides à la conduite ont également été étendus, comme la caméra dans le rétroviseur qui améliore la visibilité dans les versions fourgon avec coffre fermé et sans lunette arrière.

Plus de services

Toyota Professional a également lancé de nouveaux services pour les clients de ces véhicules qui ont des besoins particuliers et qui ne peuvent pas laisser leur véhicule s’arrêter parce qu’il s’agit d’un outil de travail.

Le plus remarquable de ces services est le Toyota Relax, une garantie qui peut être prolongée jusqu’à 15 ans ou 250 000 km simplement en faisant réviser le véhicule chaque année chez le concessionnaire officiel. Les batteries sont garanties pendant huit ans ou 160 000 km. Même les véhicules d’occasion peuvent être ajoutés à ce renouvellement annuel s’ils certifient leur état chez le concessionnaire. Les autres services comprennent des heures d’atelier prolongées, une camionnette de remplacement et une assistance routière 24 heures sur 24 , 365 jours par an.

Toyota Professional prévoit d’immatriculer 170 000 véhicules l’année prochaine , contre 140 000 en 2023, et d’atteindre 6 % de ce segment de marché avec 20 % de versions électriques.