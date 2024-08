Essai Renault Scenic E-Tech : Un SUV électrique innovant pour 2024, idéal pour la ville, moins pour les longs trajets

Dans l’industrie automobile européenne, Renault a été le plus grand adepte du format monospace. Il y a cru en 1984, lorsqu’il a repris un projet Matra abandonné par Peugeot pour en faire le premier Espace. Elle y a cru à nouveau en 1996, lorsqu’elle a donné à ses designers la liberté d’étirer” la Mégane vers le haut, créant un véhicule de forme ovoïde avec un espace intérieur massif qui deviendrait le premier Scenic.

Si tout cela semble s’être passé avant-hier, le Scenic a une histoire de quatre générations et un peu plus de vingt ans de référence dans la sous-catégorie qu’il a créée, celle des “monospaces compacts”. Une trajectoire qui fait que sa fin discrète, en 2022, ne semble pas méritée.

Mais Renault, sur sa nouvelle voie ambitieuse vers l’électrification, a repris le monospace comme nouvelle nomenclature pour un modèle 100% électrique qui suit les traces de la Renault Mégane E-Tech. Un modèle qui, pour cette même raison, est placé au-dessus d’elle dans la nouvelle gamme sous le nom de Renault Scenic E-Tech et qui arbore, une fois de plus sur la plateforme CMF-EV, une carrosserie qui, bien qu’elle adopte maintenant une apparence plus robuste et de type SUV, comme c’est la mode aujourd’hui, promet toujours des niveaux élevés d’espace et de confort, Le modèle est déjà disponible sur le marché espagnol, avec un carnet de commandes ouvert et des prix disponibles pour une arrivée prévue au printemps 2024, et que nous avons enfin testé, peu de temps après avoir remporté le prestigieux prix de la Voiture européenne de l’année 2024.

Caractéristiques générales du Renault Scenic E-Tech

Comme nous venons de le dire, ce nouveau Scenic est à nouveau basé sur la plateforme CMF-EV du Groupe Renault pour les modèles électriques. Mais il s’agit d’une voiture de 4,47 mètres de long qui doit faire face à la concurrence de la Volkswagen ID.4, de la Nissan Ariya et de la Skoda Enyaq iV.

En ces temps où tout a un “esprit SUV”, il est frappant que Renault ne définisse pas le Scenic E-Tech comme tel. Il ne le décrit pas non plus officiellement comme un crossover, bien que ce soit l’appellation “à la mode” qui lui convienne le mieux. Ce qui est officiel et connu, c’est son esthétique, qui reprend tous les nouveaux préceptes établis par le tout nouveau designer star de la marque, Gilles Vidal, et que l’on avait déjà pu constater sur le Rafale.

A l’avant, le pare-chocs et la calandre se fondent dans un ” tout ” monolithique où le losange perd de sa prééminence et dans lequel s’insèrent des projecteurs à LEDs acérés, ainsi que la signature lumineuse triangulaire déjà aperçue sur le concept-car Scenic Vision et partagée avec la Clio Stage II. Lecôté de la voiture rompt avec le moule traditionnel des monospaces, avec une hauteur de 1,57 m qui donne un profil épuré et dynamique tout en jouant sur la fausse sensation d’une troisième fenêtre qui n’existe pas vraiment. A l’arrière, un style solide où seules les limites du couvercle de coffre viennent rompre le tangram des feux arrière.

Des jantes de 19 à 20 pouces complètent le design avec l’agressivité que tous les modèles Renault auront désormais mais, contrairement à ce qui se passe habituellement avec cette tendance, cette agressivité ne limite ni l’espace ni le confort.

L’intérieur du Renault Scenic E-Tech : esthétique, technologie, espace généreux et détails astucieux.

Lorsque l’on enlève les poignées de porte affleurantes (qui favorisent l’aérodynamisme et l’autonomie) et que l’on ouvre les portes, on découvre un habitacle qui peut largement accueillir une famille de cinq personnes. Pour l’instant, les sept places sont réservées à d’autres modèles Renault comme le Renault Espace, même s’il ne dispose pas d’une motorisation 100% électrique.

A commencer par la planche de bord, quasi identique à celle de la Mégane E-Tech, le même tableau de bord vertical noir piano intègre les écrans du tableau de bord virtuel et du système multimédia, tous deux basés sur la plateforme Android Automotive, par le biais d’ouïes d’aération.

La qualité des matériaux et des équipements que nous avons trouvés est identique à celle de la Mégane, voire supérieure dans certains détails. Renault travaille depuis longtemps avec des matériaux fabriqués à partir de déchets recyclés de toutes sortes (par exemple des bouteilles en plastique ou de vieilles ceintures de sécurité), et cette expérience se retrouve dans chaque nouveau lancement du constructeur français.

Mais ce qui est sans doute le plus remarquable dans le Renault Scenic E-Tech à ce stade, c’est son engagement en faveur d’un confort maximal à bord. Les sièges avant semblent bien soutenir le corps, le siège du conducteur offre une position de conduite plus proche de celle d’une berline et les versions les mieux équipées du siège du conducteur et du copilote sont réglables électriquement. Les sièges du conducteur et du copilote sont réglables électriquement dans les versions les mieux équipées, mais certains pourraient regretter quelques centimètres supplémentaires d’espace sur la banquette.

Les plus privilégiés seront les passagers arrière, qui disposent d’un généreux espace aux genoux de 27,8 cm et d’une hauteur de 88,4 cm entre le plancher et le toit, ce dernier étant nettement plus éloigné de leur tête, grâce aussi à l’inclinaison du dossier. Tout cela n’enlève rien au compartiment à bagages, une grande “grotte” qui, il faut bien le dire, obtient ses 545 litres en jouant la carte de la profondeur, ce qui peut rendre difficile le chargement d’objets plus volumineux et plus lourds.

Une règle non écrite de la saga Scénic veut que chaque génération introduise un élément révolutionnaire dans l’habitacle. Ainsi, après la banquette arrière indépendante en 1999 et le rangement central coulissant en 2016, le Scénic E-Tech introduit trois innovations à défaut d’une. La première est l’accoudoir arrière équipé de porte-gobelets, de prises USB-C, d’un espace de rangement de 3,6 litres pouvant accueillir jusqu’à un ordinateur portable de type bloc-notes et même d’astucieuses ” pinces ” pour maintenir votre smartphone à l’horizontale. Le deuxième est le son spécial qu’il émet en mouvement, composé par le célèbre génie de la techno Jean Michel Jarre.

Et la troisième chose que nous avons déjà vue sur le Rafale, mais qui nous laisse toujours bouche bée, c’est le toit panoramique Solarbay. Le toit panoramique Solarbay, créé en collaboration avec le spécialiste Saint-Gobain, utilise un polymère à cristaux liquides programmable pour ouvrir ou fermer, en tout ou en partie, le passage de la lumière dans l’habitacle. Le reste des nombreuses couches de ce toit intelligent – qui est néanmoins plus léger que les autres et ne prend pas de place dans l’habitacle – protège les passagers de la chaleur excessive en été, puis la stocke en hiver pour éviter une surutilisation des systèmes de chauffage et de climatisation.

Enfin, une autre petite note de la vocation de Renault Scenic E-Tech en tant que voiture familiale se trouve dans ses applications intégrées. Outre le populaire navigateur social Waze, ce modèle est équipé de “SongPop for Renault”, un jeu vidéo développé par Gameloft sous la forme d’un concours dont l’objectif est d’être le meilleur à deviner des chansons.

Caractéristiques techniques de Renault Scenic E-Tech

Longueur : 4,47 mètres

Largeur : 1,86 mètre

Hauteur : 1,57 mètre

Empattement : 2,78 mètres

Poids : 1 730 à 1 890 kilos

Compartiment à bagages : 545 à 1 670 litres

Groupe motopropulseur : un moteur électrique (170 / 220 ch)

Transmission : automatique

Capacité de la batterie : 60 / 87 kWh

Puissance de charge maximale : 130 / 150 kW

Autonomie électrique (WLTP) : 420 – 620 km

Accélération (0-100 km/h) : 6,5 secondes

Vitesse maximale : 150 – 170 km/h

Prix : à partir de 39 900 euros

Caractéristiques techniques de Renault Scenic E-Tech

Renault Scenic E-Tech est propulsé par un moteur électrique synchrone à 8 pôles magnétiques, léger et compact. Il est disponible en deux puissances et couples différents, de 170 ch et 280 Nm à 220 ch et 300 Nm. La marque annonce des vitesses de pointe de 150 km/h et 170 km/h respectivement.

En ce qui concerne les batteries, la version standard de 170 ch est associée à une batterie de 60 kWh, tandis que la variante “Gran Autonomía” reçoit une batterie plus performante de 87 kWh. La grande nouveauté est qu’il s’agit de batteries nickel-manganèse-cobalt (NMC), moins chères à produire, plus stables en termes de températures (leur plage optimale se situe entre 25 et 35 degrés Celsius) et, a priori, également plus faciles à réparer et à recycler.

Tout cela permet d’obtenir des chiffres d’autonomie pour le moins remarquables. Selon le protocole WLTP, le Scenic E-Tech de série affiche une autonomie respectable de 420 km, qui passe à 620 km avec la batterie la plus performante. Renault affirme qu’il est possible d’atteindre des destinations situées à 300-350 km sans s’arrêter pour recharger.

La recharge, quant à elle, est apparemment rapide. En l’absence de données plus précises, la firme française indique que la puissance de charge maximale de 150 kW promise par le modèle doté de la batterie de 87 kWh permet de récupérer environ 300 km d’autonomie en une demi-heure, une puissance qui, dans le cas du modèle d’accès, restera à 130 kW DC. Pour une recharge plus domestique, les deux modèles offrent 7 kW en courant alternatif ou 22 kW en option.

Pour le Renault Scenic E-Tech , la plate-forme CMF-EV “allonge” l’empattement à 2,78 mètres. Comme nous l’avons déjà vu, cela est bénéfique pour l’espace intérieur mais aussi, grâce aux porte-à-faux très courts et symétriques de 842 mm, pour la stabilité et la maniabilité. La firme française affirme que son rayon de braquage est identique à celui de la Mégane E-Tech, mais il faudra attendre de le voir pour le vérifier.

En termes d’aides à la conduite, le Scenic E-Tech comprendra plus de 30 assistants de série et en option. Parmi eux, la marque a choisi de mettre en avant le régulateur de vitesse intelligent, qui adapte désormais automatiquement la vitesse à la limite fixée par les panneaux de signalisation ou, à défaut, par les données de navigation. En termes d’applications, le calculateur d’itinéraire du système multimédia est désormais capable de rechercher et de proposer de nouveaux arrêts de recharge lors du recalcul de l’itinéraire et, grande nouveauté, un ” Safety Coach ” a été ajouté qui évalue notre style de conduite et nous fait des suggestions pour nous encourager à conduire de manière plus sûre.

Essai du Renault Scenic E-Tech

Notre premier essai de la nouvelle Renault Scenic E-Tech Electric, peu après avoir remporté le prix de la Voiture européenne de l’année, a lieu sur les routes de Malaga, pour l’instant exclusivement avec les versions Esprit Alpine et Iconic les mieux équipées et la version la plus puissante avec la plus grande batterie (87 kWh) Scenic E-Tech Gran Autonomía, qui dispose d’une autonomie de 625 km et d’un seul moteur électrique de 220 ch et 300 Nm.

À première vue, la nouvelle silhouette de ce Scénic restylé pourrait faire penser qu’il s’agit, comme dans d’autres cas, d’un SUV, surtout avec sa face avant robuste, pleine de caractère et particulièrement convaincante. Mais en vrai, on se rend vite compte qu’il n’en est rien. Il ne s’agit certes plus d’un monospace tel que nous le connaissons, mais visuellement, il semble déjà plus proche du sol que les autres SUV de la marque, et cela se remarque beaucoup lorsqu’on prend le volant. La position de conduite est aussi basse et étirée que celle d’une compacte ou d’une berline typique, où l’on retrouve la combinaison familière du fantastique système avancé open R-Link basé sur Android – remarquable visuellement et pour le nombre impressionnant d’applications natives, y compris celles de Google – et de deux écrans de 12,3 pouces et 12 pouces.

Mais c’est aussi sur la route que cette approche dynamique est perceptible. Le Scénic E-Tech Électrique bénéficie d’une tenue de route remarquable pour un modèle aussi ” familial ” que celui-ci, qui, même lorsque le rythme s’accélère, maintient la voiture très plate, avec un bon confort de conduite, accompagné d’une direction très directe et précise – avec un rapport de boîte de vitesses de 12:1 – tout en restant confortable à conduire en ville. Dans ce dernier domaine, cette voiture électrique spacieuse et familiale nous a également surpris par un autre aspect, un rayon de braquage serré de seulement 10,9 mètres, ce qui est tout à fait remarquable pour une voiture avec un empattement de 2,78 mètres.

Son unique moteur de 220 ch et 300 Nm permet à la voiture électrique, qui pèse entre 1 747 et 1 860 kg, de se déplacer avec aisance, et le système dispose également d’un système de freinage régénératif réglable sur quatre niveaux, permettant d’adapter la rétention et la récupération d’énergie à chaque condition, voire à chaque virage et à chaque pente, en agissant simplement sur les palettes situées derrière le volant.

L’une des rares faiblesses du nouveau Scenic E-Tech à l’heure actuelle est sa consommation de carburant qui, au cours des quelques heures que nous avons passées avec lui – principalement sur des routes secondaires, quelques autoroutes et peu de conduite en ville – s’est située en moyenne autour de 19-20 kWh aux 100 km sans trop lui en demander, des chiffres qui, de toute façon, tendent à être assez proches des autres voitures électriques de son gabarit. En tout cas, là où elle brille, c’est dans son autonomie totale, quelque 625 km avec une batterie complètement chargée – selon l’ordinateur de bord – parfaite pour considérer ce Scénic E-Tech comme une voiture électrique familiale adaptée aux voyages, comme l’atteste aussi son espace généreux aux places arrière, Le coffre de 545 litres est profond et dispose même d’un énorme compartiment de rangement sous le plancher qui peut contenir tous les accessoires et plus encore.

Gamme, prix et lancement du Renault Scenic E-Tech

Le Renault Scenic E-Tech arrivera dans les concessions au printemps 2024, bien que Renault ait déjà ouvert le carnet de commandes pour son nouveau modèle zéro émission à partir de la fin de l’année 2023. Les premières livraisons aux clients auront lieu en juin 2024.

Il sera disponible avec un choix de deux groupes motopropulseurs : 170 ch avec une batterie de 60 kWh (confort) et 220 ch avec une batterie de 87 kWh (longue autonomie) et quatre niveaux de finition : Evolution, Techno, Iconic et Esprit Alpine. Quoi qu’il en soit, dès le niveau de finition le plus basique, ce modèle est déjà doté d’équipements de série intéressants : phares à LED, instrumentation numérique et système multimédia avec écran de 9,3 pouces qui comprend la radio DAB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, jantes de 18 pouces, palettes au volant, accès et démarrage sans clé, vitres électriques, capteur et caméra de stationnement arrière, détecteur de fatigue et de piétons et alerte de changement de voie. Même la pompe à chaleur et le pré-conditionnement de la batterie sont inclus de série.

Les versions les plus équipées peuvent recevoir des phares Full LED, des jantes de 20 pouces, un écran de 12 pouces pour le système d’info-divertissement avec navigation, un système audio Harman Kardon, des capteurs de stationnement avant, un toit ouvrant panoramique et des sièges réglables électriquement.

La nouvelle voiture électrique Renault Scenic E-Tech est proposée à partir de 39 900 euros pour la version Evolution de 170 ch avec autonomie confort, prix qui peut être ramené à 38 703 euros au minimum grâce à des remises. Une version Techno Grande Autonomie, la plus puissante et la plus autonome, est également disponible avec un prêt multi-options pour une mensualité de 319 euros par mois sur 48 mois, avec un acompte de 14 200 euros. Renault rappelle que l’ensemble de la gamme du nouveau Scenic électrique E-Tech est éligible au plan gouvernementale, ce qui permet d’économiser environ 7 000 € en cas de mise à la casse, auxquels s’ajoutent 3 000 € de déductions fiscales.

Les clients peuvent également bénéficier du plan électrique E-Tech, un ensemble de services et de solutions conçus pour couvrir tous les besoins d’un utilisateur de voiture électrique, y compris un prix à partir de 450 euros pour le chargeur, l’installation et la mise en service..

Les prix de l’ensemble de la gamme Scenic E-Tech electric – avant remises et subventions – sont les suivants: