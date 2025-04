Elle a la sobriété typique d'Audi, mais avec 925 ch et plus de qualité qu'une Tesla Model S.

Le premier modèle Audi RS entièrement électrique est désormais en vente en Espagne. Berline surpuissante, elle affronte la Tesla Model S Plaid et sa cousine germaine de Stuttgart, la Porsche Taycan Turbo S, avec des performances absolument folles à tous points de vue. Même dans ses temps de charge.

Il s’agit de la nouvelle Audi RS e-tron GT Performance, une quatre portes électrique au design de coupé, à la ligne de toit basse et à la silhouette sportive, avec des hanches très larges qui lui confèrent une présence imposante.

Dans cette version, tout est poussé plus loin, et pas seulement la puissance. C’est le fleuron d’Audi et cela se voit dans chaque détail, de la fibre de carbone forgée dans certains détails extérieurs, aux freins en carbocéramique pour tenter d’arrêter l’une des voitures qui accélère le plus vite sur le marché.

Deux moteurs et 925 chevaux

Bien qu’elle soit une vitrine de technologie et d’ingénierie, l’Audi RS e-tron GT Performance est avant tout une affaire de moteurs. L’essieu avant est équipé d’un moteur synchrone à aimants permanents qui délivre 342 ch (252 kW) et l’essieu arrière est propulsé par un autre moteur de 564 ch (415 kW).

La densité de cuivre dans les enroulements des stators du moteur électrique a été augmentée pour maximiser la conduction du courant, ce qui a permis de réduire le poids du moteur arrière de dix kilogrammes par rapport au modèle précédent. Le Launch Control permet d’atteindre une puissance maximale de 925 ch (680 kW) et un couple de 1 000 Nm, catapultant la voiture de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.

Ses 97 kWh de capacité de batterie utilisable lui confèrent une autonomie de 592 kilomètres (WLTP), mais le plus impressionnant est sans doute sa capacité de charge rapide : elle prend en charge 320 kW de courant continu, ce qui lui permet de charger la batterie à 80 % en seulement 18 minutes.

Le système de freinage régénératif constitue une autre amélioration majeure : il peut désormais récupérer jusqu’à 400 kW, ce qui permet une décélération maximale de 4,5 m/s² grâce à la seule récupération d’énergie. La gestion thermique adaptative garantit la stabilité des performances, même en cas d’utilisation intensive.

Un châssis à la hauteur

La RS e-tron GT Performance est équipée d’une nouvelle suspension pneumatique à double chambre, qui offre à la fois un meilleur confort et une dynamique de conduite améliorée. Pour la première fois, un système de suspension active à sélection de roue est proposé, améliorant la réponse dynamique sans compromettre le confort.

L’Audi drive select permet au conducteur de personnaliser l’expérience de conduite, avec trois profils prédéfinis et deux modes RS configurables. Le tout est complété par des freins en carbocéramique et des pneus Bridgestone Potenza Sport développés spécifiquement pour ce modèle.

La RS e-tron GT performance est équipée de série de jantes de 20 pouces avec des pneus optimisés pour réduire la résistance au roulement et augmenter l’autonomie, mais des jantes de 21 pouces avec des pneus qui améliorent l’adhérence et les performances (les Potenza Sport susmentionnés) sont disponibles en option.

Du carbone partout (si vous le souhaitez)

Parmi les éléments distinctifs de l’Audi RS e-tron GT performance, il y a la multitude de zones et de pièces qui peuvent être fabriquées en fibre de carbone, bien que presque toutes soient optionnelles. Par exemple, vous pouvez choisir un toit en carbone, qui peut également être combiné avec d’autres éléments de camouflage en carbone (une première pour Audi).

Le camouflage en carbone est également utilisé sur les inserts du pare-chocs, les moulures latérales inférieures, le diffuseur arrière et les coques de rétroviseurs. Un autre élément spécifique de cette version est la peinture Bedford Green de la carrosserie.

Elle est ornée de détails en carbone (ou en simili-carbone) sur l’ensemble de la carrosserie.

Ce modèle introduit également une nouvelle finition extérieure vert Bedford et un ensemble de design intérieur unique qui comprend des coutures vert serpentin assorties à l’extérieur et des inserts décoratifs en carbone mat assortis à l’extérieur. En outre, la RS e-tron GT performance est dotée d’un compteur de puissance et d’un compteur de vitesse blancs, en hommage à l’Audi Avant RS 2 de 1994, dont les cadrans analogiques étaient également blancs.

Prix de l’Audi RS e-tron GT Performance 2024

La RS e-tron GT Performance est fabriquée dans l’usine Audi Sport GmbH de Böllinger Höfe, où les dernières technologies automatisées sont combinées à un travail manuel de haute précision. Cette usine sert de laboratoire pour l’avancement de la numérisation dans la production et la logistique, permettant à Audi de tester et d’adapter des solutions intelligentes pour la fabrication à grande échelle.

L’Audi RS e-tron GT Performance 2024 est désormais en vente en Espagne à partir de 166 900 euros. La version non-Performance coûte 153 830 euros.