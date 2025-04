Volkswagen envisage de licencier 15 000 salariés, Dacia 11 000. Les turbulences commencent en Europe

L’industrie automobile européenne traverse une période de turbulences sans précédent. Alors que la transition vers l’électrique s’accélère, deux géants du secteur, Volkswagen et Dacia, s’apprêtent à prendre des mesures drastiques qui pourraient redessiner le paysage automobile du continent.

Volkswagen, le mastodonte allemand, envisage une restructuration massive de ses effectifs, principalement en Allemagne. Le groupe a provisionné entre 3 et 4 milliards d’euros pour ce plan qui pourrait se traduire par la suppression de 15 000 emplois et la fermeture de deux à trois usines. Cette décision, qui pourrait réduire la production annuelle de 500 000 à 750 000 véhicules, est motivée par plusieurs facteurs.

Oliver Blume, PDG de Volkswagen, pointe du doigt la concurrence croissante des constructeurs chinois. Ces derniers, ayant pris une avance considérable dans l’électrification, menacent désormais directement les parts de marché des constructeurs européens. Face à cette menace, Volkswagen se voit contraint de réduire ses coûts pour rester compétitif.

Du côté de Dacia, filiale du groupe Renault, la situation n’est guère plus réjouissante. Le constructeur roumain, qui a longtemps misé sur des véhicules thermiques abordables, se trouve aujourd’hui confronté à la nécessité de s’adapter rapidement à l’ère de l’électrique. Cette transition se traduira par un ajustement majeur des effectifs, touchant potentiellement 11 000 employés, soit 8,5% de sa main-d’œuvre totale dans ses trois usines.

Ces licenciements concerneront principalement les sections automatisées et numérisées, ainsi que celles dont l’activité est en déclin face à la baisse attendue de la demande pour les véhicules thermiques. Pour adoucir le choc, Dacia prévoit des départs en retraite anticipée, mais l’ampleur de la restructuration reste considérable.

La marque roumaine ne reste cependant pas les bras croisés. Elle prévoit un investissement de 17 millions d’euros pour moderniser son usine en Roumanie, dont 7,4 millions devraient provenir d’une aide de l’État. Cette modernisation vise à préparer l’entreprise aux défis de l’électrification, mais aussi à améliorer sa compétitivité face à la concurrence internationale.

Ces annonces interviennent dans un contexte européen de plus en plus contraignant en matière d’émissions. Dès 2025, les limites d’émissions seront encore abaissées, mettant une pression supplémentaire sur les constructeurs. Luca de Meo, PDG de Renault, a récemment tiré la sonnette d’alarme, évoquant des amendes potentielles de 15 milliards d’euros pour l’industrie automobile européenne en cas de dépassement des seuils d’émissions.

Cette situation est le résultat d’une conjonction de facteurs : une baisse de la demande pour les véhicules électriques, un engagement tardif et timide dans l’hybridation, et une concurrence chinoise de plus en plus agressive. Les constructeurs européens se trouvent ainsi pris en étau entre des réglementations de plus en plus strictes et une compétition internationale féroce.

La menace chinoise, en particulier, est prise très au sérieux. Les constructeurs du pays ont non seulement une avance technologique dans l’électrique, mais ils bénéficient aussi d’une chaîne d’approvisionnement optimisée et de coûts de production plus faibles. Leur arrivée sur le marché européen pourrait bouleverser l’équilibre actuel et forcer les acteurs historiques à accélérer leur transformation.

Face à ces défis, Volkswagen et Dacia ne sont probablement que les premiers d’une longue liste de constructeurs qui devront prendre des mesures difficiles. La transition vers l’électrique nécessite des investissements colossaux, tant en recherche et développement qu’en adaptation des lignes de production. Ces coûts, combinés à une pression sur les marges due à la concurrence accrue, poussent les constructeurs à chercher des économies partout où c’est possible.

Cependant, ces restructurations ne sont pas sans risques. Elles pourraient avoir des conséquences sociales importantes dans les régions concernées et potentiellement affecter la qualité et l’image de marque des constructeurs. De plus, en réduisant leurs capacités de production, ces entreprises prennent le risque de ne pas être en mesure de répondre à une éventuelle hausse de la demande pour les véhicules électriques dans les années à venir.

L’enjeu pour Volkswagen, Dacia et les autres constructeurs européens est donc de trouver le juste équilibre entre réduction des coûts et préparation de l’avenir. Ils doivent non seulement s’adapter à la nouvelle réalité du marché, mais aussi anticiper les évolutions futures, qu’il s’agisse des attentes des consommateurs ou des réglementations environnementales.

Cette période de transition offre également des opportunités. Les constructeurs qui réussiront à naviguer dans ces eaux troubles pourraient émerger plus forts, plus agiles et mieux préparés pour l’avenir de la mobilité. Cela pourrait passer par des partenariats stratégiques, des investissements dans de nouvelles technologies ou encore une réorientation de leur gamme de produits.

En conclusion, l’industrie automobile européenne se trouve à un tournant critique. Les décisions prises aujourd’hui par des acteurs majeurs comme Volkswagen et Dacia auront des répercussions durables sur l’ensemble du secteur. Alors que la route vers l’électrification s’annonce semée d’embûches, elle offre aussi la promesse d’une industrie automobile plus durable et innovante. Reste à voir quels constructeurs sauront tirer leur épingle du jeu dans cette grande mutation de l’automobile.