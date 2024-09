Volkswagen a désormais une date de lancement officielle pour sa nouvelle marque de voitures électriques

La grande ambition de Volkswagen en tant que constructeur a toujours été de conquérir le vaste empire américain. Les États-Unis sont un marché très attractif pour les marques, mais pour diverses raisons, Volkswagen n’a jamais atteint le succès qu’il recherchait. Aujourd’hui, elle espère y parvenir. Le pari n’est pas nouveau, mais il est différent et prometteur. Dans quelques jours, Volkswagen présentera au monde sa nouvelle marque de voitures électriques. Elle s’appellera Scout, se concentrera exclusivement sur l’Amérique du Nord et proposera dans un premier temps deux modèles différents.

Cela fait deux ans que Volkswagen a annoncé la résurrection de la marque classique International Harvester Scout. Une entreprise qui est entrée dans le giron allemand il y a plus de 60 ans. Les Scout originaux ont connu une certaine popularité dans les années 1960 et 1970, bien que le dernier d’entre eux soit sorti de la chaîne de montage il y a 44 ans. La énième tentative des Allemands pour conquérir le marché américain a un objectif très clair : proposer des SUV et des camions électriques conçus et développés pour le client américain. En d’autres termes, Volkswagen veut vendre son propre Rivian.

Rivalité entre les marques désormais partenaires

Au milieu de l’année dernière, nous avons appris quels seraient les deux premiers modèles de la nouvelle société. D’une part, le SUV/TUV et, d’autre part, le pick-up. Des voitures très proches du style du marché nord-américain. De grandes dimensions, un design puissant et de grandes capacités tout-terrain. Ce sont les prémisses encore connues, car Volkswagen a gardé chaque détail de la performance et du développement comme s’il s’agissait d’or. Même les unités d’essai n’ont été vues à aucun moment de la phase de développement. Le secret est absolu, mais nous ne tarderons pas à connaître tous les détails. La révélation officielle aura lieu le 24 octobre.

Le communiqué officiel indique: « Vous ne verrez pas beaucoup d’avant-premières ou de feux arrière de notre part d’ici au 24 octobre, mais voici ce que je peux vous dire. Tout comme les originaux, vous saurez reconnaître un véhicule Scout quand vous en verrez un. Un design audacieux et emblématique qui propose des espaces multifonctionnels pour se rassembler et se connecter. Conçus pour le travail et les loisirs, nos nouveaux SUV et fourgonnettes Scout seront robustes, performants et polyvalents. Ils doivent l’être pour porter de manière crédible l’insigne scout. Et avec de vraies commandes tactiles et une vraie sensation, ils répondront aux besoins des Américains sur la route et en dehors ».

Un détail a attiré notre attention : « avec de vraies commandes tactiles et une vraie sensation ». Qu’est-ce que Volkswagen veut nous dire avec cette déclaration – le Scout se passera-t-il des surfaces numériques habituelles ? Il sera intéressant de découvrir ce détail et de voir comment le Scout essaiera de tenir tête à Rivian. Il est également curieux de constater que lorsque Volkswagen a annoncé le retour de Scout, les deux marques étaient rivales. Aujourd’hui, elles sont partenaires. Il y a quelques mois, Rivian et Volkswagen ont signé un protocole d’accord pour partager leurs technologies et leur savoir-faire. Dans un mois et demi, la rivalité s’accentuera avec des modèles qui devront s’affronter.